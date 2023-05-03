LinkedIn начал тестировать нейросеть для написания сопроводительных писем Статьи редакции
Она напишет его на основе данных из профиля пользователя и информации о вакансии.
- LinkedIn в экспериментальном режиме начал тестировать ИИ-функцию, которая поможет пользователям сгенерировать короткое сообщение, похожее на сопроводительное письмо — его можно будет отправить рекрутёру компании на платформе, пишет Engadget.
- Сейчас функция работает только для владельцев подписки Premium. Пользователи увидят рядом с вакансиями плашку «Позволить ИИ подготовить сопроводительное письмо».
- Как утверждает компания, для его написания нейросеть будет использовать информацию из профиля пользователя, профиля рекрутёра и описания вакансии.
- Издание отмечает, что содержание и объём сопроводительного письма будет сильно отличаться в зависимости от наполнения профиля. Также сообщение придётся перепроверить перед отправкой.
- LinkedIn принадлежит Microsoft, которая сотрудничает с OpenAI, разработчиком ChatGPT. В марте 2023 года соцсеть уже добавляла функции, связанные с ИИ: например, с помощью нейросети можно заполнить профиль на платформе — доступно пока только подписчикам LinkedIn Premium.
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А какой смысл тогда в сопроводительных письмах, если их пишет нейросеть?
Я думаю, сократить затраты времени на написание однообразных сообщений. На деле, большинство тех, кому это надо, будет это использовать как шаблон.
Шанс того, что работодатели будут вчитываться в них будет нестись вниз
Может тогда наконец и отпадет в них «надобность».
Пожалуй. Там уже будет на первый план быстрее выходить потребность в личной беседе,чтобы посмотреть на поведение живого человека.
Такой же, каким был раньше.
Ждём, когда будет доступна функция прохождения интервью ИИ вместо соискателя. 😁👌
Ахах) и у HR будет новое психическое расстройство от "однообразия лиц"
Одобряю!
Но вот бы от них вообще отказаться. Никому ненужный присяд «КУ».
Пользователи LinkedIn ещё регистрироваться самостоятельно в состоянии?
скоро будут тестировать нейросеть которая полностью заменит пользователя за компьютером.
Спустя лет десять:
Соискатель пишет резюме и сопроводиловку с помощью нейросети
HR-ИИ обрабатывает это и проводит собеседование, на котором вместо соискателя, так же отвечает ИИ
Чувака берут на работу, где он выполняет свою работу с помощью ИИ
вывод - начинаешь задумываться, зачем в этой связке столько лишних процессов и кожаные мешки ?)