Из-за этого 84% «белых воротничков» проверяют почту даже на отдыхе. В заметке — несколько советов от управленцев, с которыми поговорило CNBC.

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Кадр из сериала «Белый лотос» Майка Уайта

Проверять рабочие письма в отпуске или нет — извечный вопрос, пишет CNBC: с одной стороны, сотрудникам хочется отвлечься и ни о чём не переживать, с другой — если заранее не прочитать хотя бы часть сообщений, по возвращении придётся разгребать целые «кипы».

По данным опроса, проведённого карьерным консультантом Джо Робинсоном, из-за «отпускной email-паники» 34% респондентов сокращали количество отпускных дней, а 25% и вовсе отказывались идти в отпуск. В страхе столкнуться после отдыха со шквалом писем 84% «белых воротничков» проверяют электронную почту даже в свои заслуженные выходные дни, а 70% просматривают ещё и мессенджеры.



В кредитной компании altLine считают, что пример должно подавать прежде всего начальство. Если руководитель постоянно на связи независимо от того, рабочий ли у него день, то и сотрудники будут считать, что от них ждут того же: иначе их не повысят или вообще уволят. Если же он выстраивает границы — то же не побоятся сделать и подчинённые.

Робинсон замечает, что важность баланса между работой и личной жизнью должна культивироваться не на местах, а во всей компании в целом. Пример тому — Mercedes-Benz Group: по его словам, руководство концерна разрешает сотрудникам автоматически удалять все входящие письма во время отпуска, оповещая об этом отправителей.

Хотите, чтобы работодатель разрешал удалять письма, приходящие во время отпуска? Было бы славно. Не одобряю такую практику. Он уже разрешил. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Последовать примеру Mercedes-Benz Group могут не все, но у опрошенных изданием CNBC экспертов есть несколько других рекомендаций, которые, по их мнению, помогут минимизировать стресс.

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Три совета тем, кто не собирается читать письма в отпуске

«Приукрасить» продолжительность отпуска в автоответе

Большинство сотрудников настраивают на время отпуска автоматические ответы в почте, чтобы адресанты не ждали обратной связи. Можно пойти дальше: включить автоответчик за несколько дней до начала выходных и выключить через несколько дней после.

Сначала это снизит вероятность того, что в последний день перед отпуском на голову свалится неожиданная задача, которую не получится завершить до отъезда и которая будет тревожить все последующие дни. Затем это позволит в комфортном темпе просмотреть неоткрытые сообщения и не потонуть при этом под шквалом новых.

Попробовать установить сортировочные фильтры в почте

Глава по работе с персоналом в кадровом агентстве Oyster Ким Рорер ещё в 2011 году нашла рабочий для себя способ избавиться от «отпускной email-паники»:

Во время отъезда всё её входящие письма автоматически попадают в архив и помечаются как прочитанные.

Отправители узнают об этом из ответного уведомления.

В том же уведомлении Рорер пишет: если адресант очень хочет, чтобы она прочла сообщение после возвращения, пускай тот отправит его ещё раз с пометкой «Прочти меня» в теме письма. Фильтр автоматически поместит это письмо в специальную папку.

Во время одного из отпусков Рорер получила свыше 3000 писем, но в раздел «Прочти меня» попали лишь четыре штуки. Это доказывает, как часто якобы неотложные вопросы оказываются на деле незначительными, говорит она.

Удалить с телефона корпоративные приложения

Некоторые эксперты советуют не просто временно отключить звук или даже отображение уведомлений, но и вовсе удалить рабочие приложения — почту, Slack, Teams и другие.

Если они постоянно попадаются на глаза, у сотрудника возникает желание зайти и проверить и письма, и рабочие чаты, вот только сразу закрыть их трудно — особенно если коллеги обсуждают проблемы, которые касаются проектов и задач этого сотрудника.

Два совета тем, кто вынужден читать письма в отпуске

Выделить временной промежуток на сортировку почты

Лучше просматривать сообщения в конкретное время отпускного дня, чтобы не заглядывать в приложения каждые несколько часов. Эксперты советуют делать это не больше одного раза в день — лучше ранним утром или поздним вечером, чтобы большая часть дня была свободна.

Не отвечать, если об этом никто не просит

По словам Джо Робинсона, каждый новый ответ на письмо порождает ещё пять сообщений, каждое из которых отнимает по три минуты времени. Отказ реагировать на письма, не требующие срочного отклика, помогает установить чёткие личные границы, которые собеседники будут больше уважать.