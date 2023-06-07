Португалия начала тестировать четырёхдневную рабочую неделю — в эксперименте участвуют 39 компаний Статьи редакции
Пилот продлится полгода.
- В Португалии официально начался пилот с «четырёхдневкой», говорится на сайте партнёра проекта, некоммерческой организации 4 Day Week Global.
- Участвуют 39 частных компаний: 27 из них вводят четырёхдневную рабочую неделю с 5 июня 2023 года, ещё 12 ввели её раньше. Среди компаний — исследовательский центр, фирмы из сферы ритейла, производства и другие.
- Цель проекта — оценить влияние «четырёхдневки» на физическое и психическое здоровье сотрудников, а также на показатели компаний.
- На время эксперимента количество рабочих часов в неделю сократится, а зарплаты останутся прежними при обещании сотрудников показывать «100% производительность». При этом компании смогут завершить проект в любое время.
- Это не первый подобный эксперимент. В одном из крупнейших пилотов 4 Day Week Global в 2022 году участвовали около 3000 сотрудников в Великобритании. Спустя полгода компании отметили, что стресс снизился, а увольнений стало меньше.
- В России с «четырёхдневкой» экспериментируют, в частности, «Совкомбанк» и застройщик «Самолёт».
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Классные инициативы, особенно на фоне предложений «одарённых» бизнес-патриотов (это вообще что?!).
Давайте уже всем миром подтверждайте эффективность!
https://ria.ru/20230522/nedelya-1873304272.html
Как все эти слова уместились в одном предложении? Хм... =))
Эх, а в СССР ведь всерьез размышляли на тему 4дневки...
Мда... А одно время в Союзе недели были шестидневными с одним выходным. А потом, в 1940-м, вроде, перешли на семидневную, но тоже с одним выходным.
Главное, чтобы на восьмидневную без выходных не перешли…
Это точно! Особенно об этом мечтали колхозники, которым паспорта то выдали в 1974, спустя 42 года работы без выходных за трудодни. Они счастливы были, если один выходной в месяц будет.
А ещё размышляли насчёт роботов под землёй, ли которые делают всю работу
Всё логично.
Если где-то что-то убыло, то где-то прибыло.
Португальский рабочий день передан в качестве подарка России
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Помню, четверть века назад, один персонаж собирался догнать и перегнать эту небольшую страну. Не догнал.
Ну вот сейчас шестидневку введут и тогда точно. И догоним и перегоним)
в 98-ом? Кто же это был?
Тоже вспомнилось...
Какой разный подход в мире, в Турции, если не ошибаюсь 6-дневная рабочая неделя.
Да, только они большую часть дня все равно пьют чай
Ахахахха. Ну тут согласен, хотя у нас в офисах почти так же.
судя по инфляции из и 15 дневнавя рабочая неделя не спасет
А, ну я эти два факта не матчил, но мне кажется, их инфляция с рабочей неделей мало чем связана.
Хотя был там, очень много предприятий и большой аграрный сектор, а все равно лира за 5 лет, в 4,5 раза упала к рублю.
Так то от 15-ти дневной рабочей недели будет ещё хуже. Они за семь дней будут получать как за 15, денег будет ещё больше, спрос увеличится. И пошло поехало. А с текущим подходом их ЦБ это будет труба.
Как они подгодали начать тестирование летом. Лето в Португалии прекрасно, море, фрукты, встречи с друзьями, вино. Физическое и психическое здоровье точно улучшится, правда так было бы и без четырехдневной рабочей недели, imho.
Если тестирование будет длится меньше одного года, то bias очевиден =) Но просто порадуемся за португальцев друзья, к чему эта научная духота про правила проведения экспериментов =))
Поищите статистику по депрессии в Португалии. Вы удивитесь.
...а заодно и пива по дороге пусть захватит, чтоб два раза не ходить ))
Эх, скорее бы по всему миру ввели такую практику.
В одной международной компании, где я работал, некоторые сотрудники пытались сделать пятницу «днём без e-mail».
То есть, если тебе e-mai приходит в пятницу, предлагалась разрешить на него реагировать в понедельник.
В результате им позволили не отвечать на e-mail по воскресеньям.
Чтобы потом «когда эта фигня со средой закончится?»
"Спустя полгода компании отметили, что стресс снизился, а увольнений стало меньше."
И вернулись на пятидневку от греха подальше!)))
Только вводить нужно среду как выходной, а не 3 дня подряд
Неа. Ты в среду не расслабишься или наоборот, кааак расслабишься. Логично планировать 3 выходных дня подряд.
У нас между майскими полстраны не работает) а тут пару дней будут пытаться захватить или до среды или после)
На майские как раз работается лучше: и народа меньше, тихо, и выходных было больше.
Наоборот у выходного в середине недели много плюсов:
1) Банально не бежать утром рано в офис, а нормально выспаться.
2) Сходить в какое-то гос учреждение с графиком работы только в будние.
3) Меньше народа/дешевле всякие развлечения.
Сбухаются ато?
Какая разница сколько не работать - 5 дней или 4. Тут аманья это любимое слово.
Интересно как это будет пересекаться со специалистами с почасовой оплатой. Я даже когда на окладе был по ТК РФ - помню всякие отпуска и премии в расчетках считались по часовой ставке.
В целом условные программисты и другие часто работают с hourly rate, также счета выставляются часто за время. Если станет частой практикой четырехдневная неделя - получается надо поднимать свой час на +20%?
Ведь в месяц оклад у работающих по найму такой же, но работают они 32 часа, а не 40 в неделю, значит у них на ровном месте почасовая оплата выросла на 20%.
Фрилансеры либо поднимут свои цены на 20%, либо ощутят себя притесненными.
Смысл в том, что производительность условного программиста должна вырасти, тк он будет больше отдыхать.
То есть, сроки проекта не должны вырасти. А, в идеале, должны еще и сократиться.
P.S. Но это не точно
Угу, отдыхать от созвонов и пингов. Я по выходным больше всего нового кода пишу, когда никто не дергает и не прессует со своим "ну когда же будет готово".
Это что, им придется перестать залипать в соцсетях на рабочем месте?
Я вот счас прикинул, сказали бы мне, что будет пятница-суббота-воскресенье выходными, если бы я перестал сидеть в соцсетях, то можно было бы и увеличить производительность процентов на 150 легко :3
Так по наблюдениям реально рабочее время составляет 3-4 часа в день. Там все 200+ можно нагнать
так вот почему там 40%+ налоги
А у нас меньше?
Если доход при этом не сократится, то практика нормальная. А вот у нас сделали 4х дневку и урезали доход. Такое себе удовольствие …
Безусловно такое возможно, но не для всех профессий и людей.
Я убежден, что даже удалёнка подходит не всем. За некоторыми нужен контроль иначе они расслабляются, начинают хитрить, срывать сроки и пр. негативные моменты.
*по дурости посоветовал человека в Австрийское архитектурное бюро на удаленку. При доходе в €7800, человек имел на руки около €4700. Сначала радовался, что в отличие от Москвы сделал х2 к зарплате, а потом уже на 4й месяц стал пропадать... начал дочку отводить в школу, задерживался каждый день на 20-40 минут утром, хотя жена сидит дома делает ноготки, потом полюбил спать после обеда, а вишенкой на торте стали дневные прогулки с собакой "чтобы вечером с ней не гулять". При этом отключает полностью чаты и пропадает из соц.сетей. Возникали срочные вопросы к нему которые не могли решить по несколько часов в течение дня.
Надо нормальные срезы мнений делать, взять предпринимателей, ИТР, рабочих и т.д. И по каждому спросить мнение как он считает что лучше и почему. И уже на основании этого можно сделать какую-то адекватную норму. Лично моё мнение надо вносить больше адаптивности, что бы сами компании могли корректировать производственные календари и нормы. Вопрос не в том сколько работать, а как работать и как рассчитывается вознаграждение за эту работу. Идите и спросите у среднестатистического таксиста сколько реально у него выходных и изменится ли у него что-то от того сколько будет официальных рабочих дней?
Отличная инициатива. Не знаю, как повлияет на рабочие процессы, но мне, как обычному сотруднику, такое очень понравилось бы. 5/2 очень сложно совмещать с жизнью.
Госслужащие и безработные продолжат не работать за те же налоги, а коммерческий сектор повысит KPI нелегалам из Марокко, чтобы работали не только по субботам, а ещё и по воскресеньям, от заката до рассвета?