SpaceX приняла на работу 14-летнего разработчика Статьи редакции
Он присоединится к команде, которая занимается ПО для спутников Starlink.
- Космическая компания Илона Маска наняла 14-летнего Кайрена Квази, пишет Insider. Подросток недавно окончил Университет Санта-Клары в Калифорнии, где получил диплом бакалавра. Он стал самым молодым выпускником в истории вуза, который основан в 1851 году.
- В SpaceX Квази станет частью команды разработчиков, занимающейся программным обеспечением для системы спутникового интернета Starlink.
- До этого подросток уже проходил стажировку в Intel, где занимался исследованиями ИИ, отмечает издание. А в 2022 году стажировался в компании Blackbird.AI, которая работает в сфере кибербезопасности.
- По данным The Seattle Times, Кайрен Квази уже в два года «начал говорить полными предложениями», а в возрасте девяти лет понял, что опережает школьную программу, и поступил в Муниципальный колледж Калифорнии. В Университет Санта-Клары его зачислили в возрасте 11 лет.
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У нас Алиса Теплякова.. у них Кайрен Квази :)) у нас скандалы интриги, а у них стажировка в интел.. )
Проблема подобных детей - это отсутствие полноценного детства
Вряд ли его это сильно тревожит.
Такой маленький, а уже айтишник!
Айтишничик)
Детёныш айтишника.
Квазиразработчик
«Квази-сотрудника приняла на работу SpaceX» — вот это заголовок! Чистый яркий жёлтый цвет (-:
Юный Шелдон
Где-то в сторонке нервно курит дурь Алиса Теплякова.
Где-то в квази-реальности подростка:
«Посмотри, мальчик уже работает! А ты до сих пор в школу ходишь!»
Удачно парень проскочил институт до пубертата... интересно, сможет ли он это себе простить.
Сын маминой подруги