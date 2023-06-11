Карьера
Артур Томилко

SpaceX приняла на работу 14-летнего разработчика Статьи редакции

Он присоединится к команде, которая занимается ПО для спутников Starlink.

  • Космическая компания Илона Маска наняла 14-летнего Кайрена Квази, пишет Insider. Подросток недавно окончил Университет Санта-Клары в Калифорнии, где получил диплом бакалавра. Он стал самым молодым выпускником в истории вуза, который основан в 1851 году.
  • В SpaceX Квази станет частью команды разработчиков, занимающейся программным обеспечением для системы спутникового интернета Starlink.
  • До этого подросток уже проходил стажировку в Intel, где занимался исследованиями ИИ, отмечает издание. А в 2022 году стажировался в компании Blackbird.AI, которая работает в сфере кибербезопасности.
  • По данным The Seattle Times, Кайрен Квази уже в два года «начал говорить полными предложениями», а в возрасте девяти лет понял, что опережает школьную программу, и поступил в Муниципальный колледж Калифорнии. В Университет Санта-Клары его зачислили в возрасте 11 лет.

#новость #spacex

1203 просмотров
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13 комментариев
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 Alex Kuleshov

У нас Алиса Теплякова.. у них Кайрен Квази :)) у нас скандалы интриги, а у них стажировка в интел.. )

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Челопес

Проблема подобных детей - это отсутствие полноценного детства

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Let that sink in

Вряд ли его это сильно тревожит.

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Рядовой Шутник

Такой маленький, а уже айтишник!

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Alex Shevchenko

Айтишничик)

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Вадим Д.

Детёныш айтишника.

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Роман

Квазиразработчик

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Вадим Д.

«Квази-сотрудника приняла на работу SpaceX» — вот это заголовок! Чистый яркий жёлтый цвет (-:

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Евгений Кондратенко

Юный Шелдон

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VC головного мозга

Где-то в сторонке нервно курит дурь Алиса Теплякова.

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Ilya Brin

Где-то в квази-реальности подростка:
«Посмотри, мальчик уже работает! А ты до сих пор в школу ходишь!»

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Ненавижу Лицемеров

Удачно парень проскочил институт до пубертата... интересно, сможет ли он это себе простить.

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Let that sink in

Сын маминой подруги

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13 комментариев
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