Глава Alibaba Дэниел Чжан уйдёт с поста, его сменит сооснователь компании Эдди У Статьи редакции
Чжан, как и предполагалось по плану реструктуризации, станет главой новой облачной компании — одной из шести, на которые разделится Alibaba.
- Гендиректор и глава совета директоров Alibaba Дэниел Чжан покинет обе должности, сообщила компания. На посту гендиректора его сменит Эдди У — один из сооснователей Alibaba, на посту главы совета директоров — Джозеф Цай, ещё один сооснователь и нынешний вице-президент компании.
- Оба назначения вступят в силу 10 сентября 2023 года.
- Чжан, как и предполагалось по плану реструктуризации Alibaba, по которому бизнес разделится на шесть компаний, возглавит Cloud Intelligence Group — в неё войдут облачный бизнес и ИИ-разработки.
- Изначально Чжан при этом должен был сохранить и другие руководящие должности. В записке сотрудникам он сообщил, что «для него настало время полностью посвятить себя облачному бизнесу». Чжан объяснил, что во время реструктуризации было бы «неуместно» оставаться на его постах — так как должно быть «чёткое разделение» между выделенными компаниями и советом директоров всей Alibaba.
- Дэниэл Чжан работает в Alibaba с 2007 года — он пришёл на должность финансового директора торговой площадки Taobao, а уже в 2008 году возглавил её. В 2011 году Чжан он стал главой маркетплейса Tmall, в 2013 году — финдиректором холдинга Alibaba, а в 2015 году — его гендиректором. В 2019-м Чжан возглавил совет директоров Alibaba вместо сооснователя компании Джека Ма.
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Всем доброе утро!
Решил пожелать вам всего хорошего.
Просто так.
Ну ладно...
Утро не особо доброе, не выспался..
Ну товарища Чжана тоже не обидели, всё хорошо у него будет.
Это как друзья? Хорошо? Плохо? Никак?
Да никак в целом. Может эксперты, конечно, дадут более точную оценку. Может даже в баллах)
Когда ты богатый, уже не охота работать даже для виду
Так у него вроде отжали. Он от них в Японию сбежал. Даже охранника с собой забрал.