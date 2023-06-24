Сергей Собянин объявил 26 июня 2023 года нерабочим днём в Москве из-за режима КТО Статьи редакции
Он останется рабочим только для органов власти, городских служб, а также предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса.
- Мэр Москвы сообщил о решении в своём Telegram-канале. Он сослался на необходимость «минимизировать риски», так как власти ввели в городе режим контртеррористической операции (КТО).
- Собянин призвал воздерживаться от поездок по городу и предупредил, что движение по части дорог может быть перекрыто. Саму ситуацию, возникшую из-за заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, он назвал «сложной».
- Откроются ли в нерабочий понедельник торги на Мосбирже — пока неизвестно.
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пригожин еще не доехал до москвы а в россии уже 4хдневная рабочая неделя
Давно так не ржал
Дистанционно улучшает жизнь трудящихся
@Невероятный Блондин ню ню
А что случилось? (с)
Вопрос уместен как никогда.
В Гугле забанили?
Физики никогда не говорят "Вы что поехавшие, вы тут все с ума сошли что ли, че вообще происходит, что за ад?"
Так вот... Как говорят физики, произошла Большая Сингулярность!!
Меня вот интересует тролли, пропадут после текущих событий или нет с vc…
События то неординарные….
Рубашка в жепу засучилась! (с)
Ответ уместен как всегда.
Получается, кто то должен ввести войска чтобы предотвратить переворот и угнетение Братского народа
Так Пригожин и вводит
Звоните товарищу Си!
А что случилось?
В гугле забанили?
Комментарий удален модератором
Когда ситуация "сложная", лучше не болтаться под ногами там, где не надо. Хорошее решение для москвичей. А дополнительный выходной ещё никому не мешал.
Так это не выходной, а нерабочий, попрошу не путать.
По плану всё идёт.
Там делов на три дня!
Ты не поверишь.
Снимите налички с карточек, посоны. Хуй его знает, чем и когда это закончится
В Москве в любом случае желательно это сделать. Отрубят мобильный интернет и куча терминалов отвалится. Да и через телефон не переведешь.
Никак он отдохнуть собрался три дня где-то за Москвой? )
Для русских, кому пока еще эта ситуация непривычна, совет:
уезжайте как можно быстрее из городов, в которых ведутся боевые действия или непонятная ситуация с властью
если на части территории страны будут идти бои, то у вас больше шансов снять жилье в других регионах по приемлемой цене
Из всех городов?
У дружного валения тоже есть оборотная сторона. Но сухпай собрать — здравая идея.
А приказа то нет.. пока это только слова.. будет документ - будет разговор
О, можно на шашлыки ехать!
Запасись едой. Обратную дорогу могут перерыть)
Если въезд/выезд из города к этому времени не будет перекрыт.
Главное - не на юг
Кто?
Седой мужик на фотке в статье
А что случилось?
Комендантский час скоро?
А что случилось?
поддерживаю флешмоб
Иди нахуй флешмобист
Нерабочий день - это день когда не работают, но надо?
Это когда "малый бизнес все оплатит среднему классу"
КТО виноват
ЧТО делать
КУДА бежать
ЗАЧЕМ вся эта хня
КОГДА же это все блеать закончится
и тому подобные основополагающие философские вопросы бытия, беспокоившие российских классиков и 100, и 200 лет назад
кто, где и когда, даешь неделю выходных
Здравствуй отпуск.
А может быть и вторник, и среда, и так до следующих выходных
Нерабочая неделя вернулась
Иллюзия отклеилась. Этому миру нужна новая. gospodbog.com
Похоже что выходной будет не только в понедельник но и ближайшие несколько недель.
Свободный день почитать про обычаи харконенов. Начинать интегрироваться лучше заранее.