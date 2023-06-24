Карьера
Полина Лааксо

Сергей Собянин объявил 26 июня 2023 года нерабочим днём в Москве из-за режима КТО Статьи редакции

Он останется рабочим только для органов власти, городских служб, а также предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса.

  • Мэр Москвы сообщил о решении в своём Telegram-канале. Он сослался на необходимость «минимизировать риски», так как власти ввели в городе режим контртеррористической операции (КТО).
  • Собянин призвал воздерживаться от поездок по городу и предупредил, что движение по части дорог может быть перекрыто. Саму ситуацию, возникшую из-за заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, он назвал «сложной».
  • Откроются ли в нерабочий понедельник торги на Мосбирже — пока неизвестно.
Сергей Собянин. Источник: «РИА Новости»

#новость #москва

5460 просмотров
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68 комментариев
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 Мистер Блондин

пригожин еще не доехал до москвы а в россии уже 4хдневная рабочая неделя

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aaa bbb

Давно так не ржал

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Батищев Александр

Дистанционно улучшает жизнь трудящихся

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1 комментарий
Socolik

@Невероятный Блондин ню ню

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Мурад Муртазалиев

А что случилось? (с)
Вопрос уместен как никогда.

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Андрей Матросов

В Гугле забанили?

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4 комментария
S.Capusta

Физики никогда не говорят "Вы что поехавшие, вы тут все с ума сошли что ли, че вообще происходит, что за ад?"
Так вот... Как говорят физики, произошла Большая Сингулярность!!

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Mike Espoo

Меня вот интересует тролли, пропадут после текущих событий или нет с vc…

События то неординарные….

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Евгений В.

Рубашка в жепу засучилась! (с)
Ответ уместен как всегда.

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Иван
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Ребят вы издеваетесь?

Получается, кто то должен ввести войска чтобы предотвратить переворот и угнетение Братского народа

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Николай Грустный

Так Пригожин и вводит

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2 комментария
Васисуалий Лоханкин

Звоните товарищу Си!

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Винсент Вега

А что случилось?

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Golem

В гугле забанили?

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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Melissa Mata

Когда ситуация "сложная", лучше не болтаться под ногами там, где не надо. Хорошее решение для москвичей. А дополнительный выходной ещё никому не мешал.

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Абырвалг Абырвалг

Так это не выходной, а нерабочий, попрошу не путать.

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1 комментарий
Александр Голубев

По плану всё идёт.
Там делов на три дня!

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Афро Латино Европеец

Ты не поверишь.

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Генерал Ермолов

Снимите налички с карточек, посоны. Хуй его знает, чем и когда это закончится

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Сергей С.

В Москве в любом случае желательно это сделать. Отрубят мобильный интернет и куча терминалов отвалится. Да и через телефон не переведешь.

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1 комментарий
Вася Пражкин

Никак он отдохнуть собрался три дня где-то за Москвой? )

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Фиктивный Аккаунт

Для русских, кому пока еще эта ситуация непривычна, совет:

уезжайте как можно быстрее из городов, в которых ведутся боевые действия или непонятная ситуация с властью

если на части территории страны будут идти бои, то у вас больше шансов снять жилье в других регионах по приемлемой цене

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SS RX
или непонятная ситуация с властью

Из всех городов?

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Дмитрий Перепёлкин

У дружного валения тоже есть оборотная сторона. Но сухпай собрать — здравая идея.

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1 комментарий
Socolik

А приказа то нет.. пока это только слова.. будет документ - будет разговор

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Веб Инструменты

О, можно на шашлыки ехать!

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Эдуард

Запасись едой. Обратную дорогу могут перерыть)

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2 комментария
Let that sink in

Если въезд/выезд из города к этому времени не будет перекрыт.

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Denis Zotov

Главное - не на юг

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Невероятный Блондин

Кто?

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Вася Пражкин

Седой мужик на фотке в статье

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3 комментария
Фиктивный Аккаунт

А что случилось?

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usee

Комендантский час скоро?

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Гер Шмитт

А что случилось?

поддерживаю флешмоб

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Ks

Иди нахуй флешмобист

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1 комментарий
Tatyana

Нерабочий день - это день когда не работают, но надо?

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Абырвалг Абырвалг

Это когда "малый бизнес все оплатит среднему классу"

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Denis Zotov

КТО виноват
ЧТО делать

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Афро Латино Европеец

КУДА бежать
ЗАЧЕМ вся эта хня
КОГДА же это все блеать закончится

и тому подобные основополагающие философские вопросы бытия, беспокоившие российских классиков и 100, и 200 лет назад

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2 комментария
Amanda Ramirez

кто, где и когда, даешь неделю выходных

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Афро Латино Европеец

Здравствуй отпуск.

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Kirill Vorobyev

А может быть и вторник, и среда, и так до следующих выходных

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Aleksei Kachanov

Нерабочая неделя вернулась

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gospodbog.com

Иллюзия отклеилась. Этому миру нужна новая. gospodbog.com

gospodbog.com
gospodbog.com
gospodbog.com
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Тесла-канадец

Похоже что выходной будет не только в понедельник но и ближайшие несколько недель.

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High Stakes

Свободный день почитать про обычаи харконенов. Начинать интегрироваться лучше заранее.

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68 комментариев
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