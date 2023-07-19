CNBC: Google предложила части сотрудников работать без доступа к интернету — чтобы снизить риск кибератак Статьи редакции
Исключение — сайты и сервисы, принадлежащие компании.
- Компания запустила пилотную программу, в рамках которой часть сотрудников будет работать без доступа к интернету, пишет CNBC со ссылкой на внутренние материалы.
- Так Google хочет обезопасить свои данные и инфраструктуру от проникновения злоумышленников. «Наши работники часто становятся объектами хакерских атак», — говорится в одном из документов.
- Изначально для участия отобрали 2500 человек. Но когда компания получила первые отзывы на программу, она решила её скорректировать: сотрудникам позволили отказаться от участия и начали набирать добровольцев.
- На их рабочих ПК отключат доступ в интернет, за исключением сайтов и сервисов, принадлежащих Google, в том числе Gmail, «Google Диска» и «Google Документов» и других. Для тех, кому доступ к определённым интернет-ресурсам необходим для работы, также сделают исключения, говорится в описании программы.
- Как отмечает CNBC, Google на фоне внедрения инструментов ИИ стремится повысить уровень внутренней безопасности и предотвратить любые утечки информации. Кроме того, с 2022 года компания сотрудничает с американскими госорганами.
- 12 июля 2023 года Microsoft сообщила о взломе компаний, принадлежащих Госдепартаменту США и ещё двум десятков правительственных учреждений.
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без интырнета
🤣👍
Ну а то, зачем ходить во вне, сразу в свои базы пусть смотрят :)
Вспомнились ≈ 2008-е года, когда сотрудникам отрубали соцсети (страшно популярные тогда одноклассники) на рабочих компах.
Работы стояли.
И разрабы которые не помнят как писать код без нейронки
...и на всякий случай без клавиатуры, чтобы снизить риск ошибок при написании кода :)
А вы правда думаете что в гугле работают одни кодеры?
А вы думаете это хорошая идея приписывать высказывание человеку, который их не делал?
Разе я вам вопрос задал?
А вы правда думаете, что я так думаю? :) Это по аватару видно или как-то иначе работает дедукция? :)
прежде чем так шутить ответьте для чего была создана клавиша F11
Сеть Микки Маус - US версия Чебурашки
Электричество ещё отключить и двери заварить, совсем безопасно будет.
Еще можно переписываться голубиной почтой, чтобы не допустить утечки из-за плохого шифрования
А помните Гугл когда-то считался лучшей для работы компанией. Ну это когда их звали "корпорацией добра" и лозунг у них был "Don't be evil".
родительский контроль получается, ну там кроме интернета есть чем себя занять