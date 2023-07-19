Карьера
Артур Томилко

CNBC: Google предложила части сотрудников работать без доступа к интернету — чтобы снизить риск кибератак Статьи редакции

Исключение — сайты и сервисы, принадлежащие компании.

  • Компания запустила пилотную программу, в рамках которой часть сотрудников будет работать без доступа к интернету, пишет CNBC со ссылкой на внутренние материалы.
  • Так Google хочет обезопасить свои данные и инфраструктуру от проникновения злоумышленников. «Наши работники часто становятся объектами хакерских атак», — говорится в одном из документов.
  • Изначально для участия отобрали 2500 человек. Но когда компания получила первые отзывы на программу, она решила её скорректировать: сотрудникам позволили отказаться от участия и начали набирать добровольцев.
  • На их рабочих ПК отключат доступ в интернет, за исключением сайтов и сервисов, принадлежащих Google, в том числе Gmail, «Google Диска» и «Google Документов» и других. Для тех, кому доступ к определённым интернет-ресурсам необходим для работы, также сделают исключения, говорится в описании программы.
  • Как отмечает CNBC, Google на фоне внедрения инструментов ИИ стремится повысить уровень внутренней безопасности и предотвратить любые утечки информации. Кроме того, с 2022 года компания сотрудничает с американскими госорганами.
  • 12 июля 2023 года Microsoft сообщила о взломе компаний, принадлежащих Госдепартаменту США и ещё двум десятков правительственных учреждений.

#новость #google

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16 комментариев
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 Fred Han
Google
без интырнета

🤣👍

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Сергей Коновалов

Ну а то, зачем ходить во вне, сразу в свои базы пусть смотрят :)

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Невероятный Блондин

Вспомнились ≈ 2008-е года, когда сотрудникам отрубали соцсети (страшно популярные тогда одноклассники) на рабочих компах.
Работы стояли.

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Ян Лус

И разрабы которые не помнят как писать код без нейронки

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Wittgenstein

...и на всякий случай без клавиатуры, чтобы снизить риск ошибок при написании кода :)

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Sasha Step

А вы правда думаете что в гугле работают одни кодеры?

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Labeling

А вы думаете это хорошая идея приписывать высказывание человеку, который их не делал?

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Sasha Step

Разе я вам вопрос задал?

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Wittgenstein

А вы правда думаете, что я так думаю? :) Это по аватару видно или как-то иначе работает дедукция? :)

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Максим Горький

прежде чем так шутить ответьте для чего была создана клавиша F11

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умный человек

Сеть Микки Маус - US версия Чебурашки

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Вадим Д.

Электричество ещё отключить и двери заварить, совсем безопасно будет.

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Joseph

Еще можно переписываться голубиной почтой, чтобы не допустить утечки из-за плохого шифрования

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Labeling

А помните Гугл когда-то считался лучшей для работы компанией. Ну это когда их звали "корпорацией добра" и лозунг у них был "Don't be evil".

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Зеленый самолетик
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Фёдор Спирин

родительский контроль получается, ну там кроме интернета есть чем себя занять

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16 комментариев
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