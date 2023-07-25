Новым гендиректором Dodo Brands станет Алёна Тихова — она пришла в компанию в 2014 году и помогала с запуском в США Статьи редакции
Фёдор Овчинников объявил, что уйдёт с поста, ещё в январе 2023 года.
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- Теперь уже бывший гендиректор рассказал о назначении Алёны Тиховой на ежегодном съезде партнёров и менеджеров компании — она вместе с мужем открыла пиццерию в Химках в 2014 году и хотела продать её Овчинникову. Тогда же предприниматель предложил ей прийти в Dodo Brands менеджер и помочь с запуском «Додо Пиццы» в США (сеть проработала в стране с 2015 до 2020 года).
- Тихова вступит в должность с 1 января 2024 года и сфокусируется на развитии в Дубае. Овчинников отметил, что у неё не было опыта в управлении крупным бизнесом, но есть все нужные для этого навыки. Сам он поблагодарил всех, кто «создавал, создаёт и будет создавать Dodo Brands», и отметил, что проекту, как и на старте, вновь нужны «опыт, энергия и продуктовое визионерство, чтобы сделать невозможное».
- Он предупреждал, что останется акционером и членом совета директоров Dodo Brands и «будет влиять на её стратегию и культуру». Но, по его словам, бизнес, «как и люди, должен становиться независимым от родителей-основателей», чтобы у него «был шанс продолжать начатое дело».
- На съезде он также подчеркнул, что не собирается продавать акции и сможет принести больше долгосрочной ценности Dodo Brands «без операционной нагрузки». Теперь он будет применять свои «компетенции» прежде всего для развития кофеен «Дринкит» и закусочных «Донер 42».
- На традиционной встрече руководители компании также рассказали, что, помимо России, она уже работает более чем в десяти странах и в будущем выйдет на рынки ещё как минимум семи государств — это Армения, где уже запустили доставку, Турция, Кипр, Сербия, Хорватия, Болгария и Азербайджан. В планах — увеличить количество пиццерий с 873 точек до 1500 к 2026 году.
- Овчинников отметил, что по итогам 2023 года компания рассчитывает получить $1 млрд выручки. Но, по его словам, Dodo Brands «ещё не стала международной компанией», так как 86% выручки получает в России. «У нас нет серьезных успехов ни на одном крупном конкурентном рынке, кроме России. В мире мы сегодня — стартап», — признался он.
- Большие надежды компания возлагает на Дубай — это «международный бизнес-хаб, где пересекаются разные культуры», сказал Овчинников. «Наша цель — стать там брендом №1», — заявил он и добавил, что Дубай заставит компанию «качественно измениться» и станет для неё двигателем развития на всех рынках.
- Фёдор Овчинников открыл первое заведение «Додо пицца» в 2011 году. На 2023 год в группу Dodo Brands входят также «Дринкит» и «Донер 42».
Они же в США $ предлагали вложить, на развитие будущей сети, как раз под управлением Алены Тиховой. И тут хоп, она уже в России.
Если ничего не путаю..
Недавно прочитал «еботаники делают бизнес» про Федора. Дюже понравилось. Молодец он.
И чё сделал бизнес уже?
Фотку конечно топовую выбрали для статьи!🤭
Додо скатились давно