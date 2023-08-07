Финансовый директор Tesla Закари Киркхорн покинет компанию после 13 лет работы Статьи редакции
Акции автопроизводителя падали более чем на 2% и на момент публикации торгуются по цене $249,07 за бумагу.
- Киркхорн пробудет в штате до конца 2023 года, чтобы передать дела, пишет CNBC со ссылкой на документ. Причину ухода не раскрывают.
- Его заменит главный бухгалтер Вайбхав Танеджа. По данным TechCrunch, он работал в бухгалтерском отделе компании с 2017 года. До этого же занимался финансами энергетической фирмы SolarCity Corporation — её в 2016-м выкупила Tesla.
- В Tesla Киркхорн пришёл в 2010 году, а пост финансового директора занял в 2019 году. В 2021-м гендиректор компании Илон Маск в шутку назвал его «мастером над монетой» — это королевский чин в «Игре престолов», который дают ответственному за государственную казну.
- По словам собеседников WSJ в Tesla, он ладил с главой компании, с самого начала отличался «навыками, отсутствующими у других управленцев», и выполнял рядовые задачи, которые обычно входят в обязанности операционного директора. Совет директоров также допускал, что он может стать преемником Маска.
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Обычно, когда уходят финдиры и/или бегут с выпученными глазами админы — нехороший знак.ладил с главой компании ... отличался «навыками, отсутствующими у других управленцев»
Хм...
Конечно, скоро ящер наваляет ему, и акции вниз вниз вниз
Рептилоид нейротесле? Ну хз... Смотреть не буду (ибо абсурд), но здесь точно исход «боя» будет. Пока ставлю на Маска. Надо ему чип перепрошить, кстати.
Ну ушел и ушел нам то что от этого