Карьера
Полина Лааксо

К августу 2023 года 1700 российских организаций устроили более 26 тысяч осуждённых к принудительным работам — ФСИН Статьи редакции

В Ozon, например, заявили, что «чрезвычайно довольны» такими работниками.

  • Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предоставила статистику по запросу «Ведомостей». Осуждённые работают в строительстве и машиностроении, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, в лёгкой и химической промышленности, на пищевом и мебельном производстве, в сферах лесозаготовки и деревообработки, а также в добыче полезных ископаемых и других отраслях.
  • Проблем с трудоустройством осуждённых нет — «это постоянная и дисциплинированная рабочая сила». Она, по словам службы, пользуется «огромным спросом» у работодателей, так как помогает «эффективно устранить» дефицит кадров.
  • Поправки, которые позволяют бизнесу создавать исправительные центры для осуждённых, вступили в силу в 2020 году. К 1 января 2023 года ФСИН помогла развернуть 367 таких предприятий — на 40 тысяч осуждённых. С октября 2023-го нанимать их смогут и индивидуальные предприниматели.
  • Работать могут и лишённые свободы, но только под присмотром конвоя, в самой тюрьме или в изоляции от других сотрудников. Служба отмечает, что из-за этих ограничений бизнес интересуется именно осуждёнными к принудительным работам.
  • В Ozon, например, заявили, что «чрезвычайно довольны» такими работниками: они не вызывают нареканий у начальства и коллег и работают на четверть эффективнее среднего. «Невыход на работу снизился на 17%, а текучесть персонала – на 9%», — рассказали газете в пресс-службе маркетплейса.
  • Привлечение осуждённых к труду — это «элемент воспитания и профессионального обучения», а не способ извлечь из этого прибыль, отметили во ФСИН. Практика также не нарушает законы, так как такие кадры работают под надзором властей, а не «передаются в распоряжение частных лиц, компаний и обществ». Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, работодатели также должны учитывать состояние здоровья осуждённых, их образование и квалификацию и не могут их уволить без причины.
  • В марте 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что ФСИН предложила «Ростеху» брать на работу осуждённых — для изготовления и поставок продукции для нужд госкорпорации.
  • В июне в «АвтоВАЗе» рассказали, что планируют привлечь к производству приговорённых к принудительным работам. Таким сотрудникам обещали платить зарплату.
  • В июле Ozon запустил проект «Ozon без осуждения» по социальной адаптации осуждённых и запланировал до конца 2023 года устроить на склады более 500 человек, которым назначили мягкий режим отбывания наказания.
  • Подобная инициатива есть и у «Сбера»: банк с 2020 года нанимает осуждённых к принудительным работам для обучения нейросетей при сотрудничестве со ФСИН в Новосибирске.
Работающие на складе Ozon осуждённые. Источник: Ozon

#новость #ozon

1036 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
52 комментария
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

"Привлечение осуждённых к труду — это «элемент воспитания и профессионального обучения», а не способ извлечь из этого прибыль, отметили во ФСИН"

Ответить
Развернуть ветку
Жошы хан

Никогда не понимал почему в тюрьме не дают работу. Вот здоровый мужик, может приносить пользу, че ему просто так лежать

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

В том то и дело, что дают но всегда очень физически сложную. В лучшем случае, можешь стать условным айтишником на зоне, но это не официально, а чисто на должность встанешь.
А вот нормальной работы там действительно не было. Теперь появится. И это хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
При себе ничего нет

Вроде им дают ноуты и компы с выходом в интернет чтобы быть кремлеботами.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Юрий Б.

Конечно, дают. С зарплатой 100 рублей (не тысяч) в месяц.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Hox nap

Дают, но раньше было большинству "западло", если лагерь черный. А если красный то иногда даже рабочих мест не хватает. Люди в бараках на табуретке сидят в стену смотрят

Ответить
Развернуть ветку
Гер Шмитт

Начинание наверно не плохое, но это капля в море.

Исправительная система у нас крайне хреновая, и требует так то более масштабной реформы.

Загуглите как-то процент рецидивов, и если добавить сюда справедливость российского же суда, может оказаться что не сажать людей более эффективно чем сажать.

Ответить
Развернуть ветку
Антоний Капитанов

30% если правильно помню сажают в тюрьму. Коммерсант об этом писал. А вообще преступник должен сидеть в тюрьме.
Кстати председатель верховного суда написал закон о декриминализации преступлений средней тяжести. Так что урок станет больше на улицах.

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
ASh Chile

Я вообще не понимаю 90% посадок. Банальный вопрос, зачем сажать, если можно нещадно штрафовать, конфисковывать и тд. Смысл в сидящем воришке нулевой. Украл - пусть отрабатывает, возмещает. А если не может без воровства - так это уже как бы больной чел и там к медикам вопросы, а не к тюремщикам.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Солозобов

Не удивлюсь, если власти скоро будут обсуждать оптимальный вектор развития экономики. Чем больше осужденных – тем динамичнее рост экономики:
- Эффективно устраняется дефицит кадров
- Снижается безработица (нет проблем с трудоустройством)
- Постоянная и дисциплинированная рабочая сила
- Снижается невыход на работу
- Снижается текучесть персонала
- Решаются проблемы воспитания
- Решаются проблемы профессионального обучения

Ответить
Развернуть ветку
ASh Chile

Стеб походу )) тогда тонко, ибо по всем пунктам и давно доказано, что это не так при найме ЗК.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Anti Anti

Устроить можно на, нанять на (иногда для), а вот привлечь к.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Русская языка и как на ем говорят

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Там предлог к другому слову относится. А что фраза "Осужденные к исправительным работам" неправильна, это уже вопросы к уголовно-исполнительному кодексу.

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Всех на курсы скиллбокса, стране нужны погромисты

Ответить
Развернуть ветку
BblCMOPK HACMOPKA

а потом бек полный заранее заготовленных дыр, удобно.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Кадры на любой вкус. Prison-HR.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Склад Озон?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Роман?

Теперь понятно, почему так много посадок. Готовят эффективные кадры для Озона😂.

Ответить
Развернуть ветку
Костя Маслов

Стажировка в службе безопасности сбербанка, а потом в реальный колцентр можно

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Идут к успеху...

Ответить
Развернуть ветку
BblCMOPK HACMOPKA
Ответить
Развернуть ветку
Hox nap

Работодатели очень рады, ведь можно на вакансии с низкими зп брать, куда нормальный человек не идёт.
Только радость проходит когда такой кадр не приходит внезапно, потому что вчера он вернулся в иц пьяный, обдолбанный, сбежал или его приняли за закладки.
@Инспектор можно выложить скрины переписки с находящимся в иц (там несколько побегов и пьянок) и видео из иц с обдолбанным осуждённым валяются на полу в коридоре?

Ответить
Развернуть ветку
Hox nap

https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/ubiystvo-v-ispravitelnom-tcentre-v-segezhe/103037971/
Ну вот это я где сидел. За полтора года убийстиво, 5 побегов (всех поймали в течение недели) и куча алкоголя и наркотиков (больше 30 точно). В центре в среднем 60 человек находмтся

Следком расследует убийство в исправительном…
Труп мужчины обнаружили в начале года, следователи возбудили уголовное дело Следственный отдел…
petrozavodsk.bezformata.com
Ответить
Развернуть ветку
ASh Chile

ООО "Конкорд" устроила на работу 24301, а остальные 1699 ))

Ответить
Развернуть ветку
Kelerius

Я не очень понял сколько им в озоне платят. Хотя бы МРОТ есть?

Ответить
Развернуть ветку
бомба для ванны

Там еще зависит как устроишься. Если напрямую, то скорее всего. Если через агентства, то не думаю

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Мрот-то есть, но больничные не закрывают и даже ГПХ отказываются заключать.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

Начало рабочего дня: WB

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

Начало рабочего дня: Ozon

Ответить
Развернуть ветку
Анти Космонавт
В Ozon, например, заявили, что «чрезвычайно довольны» такими работниками.

да они б и детям были рады, абы платить меньше

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
52 комментария
null