К августу 2023 года 1700 российских организаций устроили более 26 тысяч осуждённых к принудительным работам — ФСИН Статьи редакции
В Ozon, например, заявили, что «чрезвычайно довольны» такими работниками.
- Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предоставила статистику по запросу «Ведомостей». Осуждённые работают в строительстве и машиностроении, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, в лёгкой и химической промышленности, на пищевом и мебельном производстве, в сферах лесозаготовки и деревообработки, а также в добыче полезных ископаемых и других отраслях.
- Проблем с трудоустройством осуждённых нет — «это постоянная и дисциплинированная рабочая сила». Она, по словам службы, пользуется «огромным спросом» у работодателей, так как помогает «эффективно устранить» дефицит кадров.
- Поправки, которые позволяют бизнесу создавать исправительные центры для осуждённых, вступили в силу в 2020 году. К 1 января 2023 года ФСИН помогла развернуть 367 таких предприятий — на 40 тысяч осуждённых. С октября 2023-го нанимать их смогут и индивидуальные предприниматели.
- Работать могут и лишённые свободы, но только под присмотром конвоя, в самой тюрьме или в изоляции от других сотрудников. Служба отмечает, что из-за этих ограничений бизнес интересуется именно осуждёнными к принудительным работам.
- В Ozon, например, заявили, что «чрезвычайно довольны» такими работниками: они не вызывают нареканий у начальства и коллег и работают на четверть эффективнее среднего. «Невыход на работу снизился на 17%, а текучесть персонала – на 9%», — рассказали газете в пресс-службе маркетплейса.
- Привлечение осуждённых к труду — это «элемент воспитания и профессионального обучения», а не способ извлечь из этого прибыль, отметили во ФСИН. Практика также не нарушает законы, так как такие кадры работают под надзором властей, а не «передаются в распоряжение частных лиц, компаний и обществ». Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, работодатели также должны учитывать состояние здоровья осуждённых, их образование и квалификацию и не могут их уволить без причины.
- В марте 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что ФСИН предложила «Ростеху» брать на работу осуждённых — для изготовления и поставок продукции для нужд госкорпорации.
- В июне в «АвтоВАЗе» рассказали, что планируют привлечь к производству приговорённых к принудительным работам. Таким сотрудникам обещали платить зарплату.
- В июле Ozon запустил проект «Ozon без осуждения» по социальной адаптации осуждённых и запланировал до конца 2023 года устроить на склады более 500 человек, которым назначили мягкий режим отбывания наказания.
- Подобная инициатива есть и у «Сбера»: банк с 2020 года нанимает осуждённых к принудительным работам для обучения нейросетей при сотрудничестве со ФСИН в Новосибирске.
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"Привлечение осуждённых к труду — это «элемент воспитания и профессионального обучения», а не способ извлечь из этого прибыль, отметили во ФСИН"
Никогда не понимал почему в тюрьме не дают работу. Вот здоровый мужик, может приносить пользу, че ему просто так лежать
В том то и дело, что дают но всегда очень физически сложную. В лучшем случае, можешь стать условным айтишником на зоне, но это не официально, а чисто на должность встанешь.
А вот нормальной работы там действительно не было. Теперь появится. И это хорошо.
Вроде им дают ноуты и компы с выходом в интернет чтобы быть кремлеботами.
Конечно, дают. С зарплатой 100 рублей (не тысяч) в месяц.
Дают, но раньше было большинству "западло", если лагерь черный. А если красный то иногда даже рабочих мест не хватает. Люди в бараках на табуретке сидят в стену смотрят
Начинание наверно не плохое, но это капля в море.
Исправительная система у нас крайне хреновая, и требует так то более масштабной реформы.
Загуглите как-то процент рецидивов, и если добавить сюда справедливость российского же суда, может оказаться что не сажать людей более эффективно чем сажать.
30% если правильно помню сажают в тюрьму. Коммерсант об этом писал. А вообще преступник должен сидеть в тюрьме.
Кстати председатель верховного суда написал закон о декриминализации преступлений средней тяжести. Так что урок станет больше на улицах.
Комментарий удален модератором
Я вообще не понимаю 90% посадок. Банальный вопрос, зачем сажать, если можно нещадно штрафовать, конфисковывать и тд. Смысл в сидящем воришке нулевой. Украл - пусть отрабатывает, возмещает. А если не может без воровства - так это уже как бы больной чел и там к медикам вопросы, а не к тюремщикам.
Не удивлюсь, если власти скоро будут обсуждать оптимальный вектор развития экономики. Чем больше осужденных – тем динамичнее рост экономики:
- Эффективно устраняется дефицит кадров
- Снижается безработица (нет проблем с трудоустройством)
- Постоянная и дисциплинированная рабочая сила
- Снижается невыход на работу
- Снижается текучесть персонала
- Решаются проблемы воспитания
- Решаются проблемы профессионального обучения
Стеб походу )) тогда тонко, ибо по всем пунктам и давно доказано, что это не так при найме ЗК.
Устроить можно на, нанять на (иногда для), а вот привлечь к.
Русская языка и как на ем говорят
Там предлог к другому слову относится. А что фраза "Осужденные к исправительным работам" неправильна, это уже вопросы к уголовно-исполнительному кодексу.
Всех на курсы скиллбокса, стране нужны погромисты
а потом бек полный заранее заготовленных дыр, удобно.
Кадры на любой вкус. Prison-HR.
Склад Озон?
Комментарий удален модератором
Теперь понятно, почему так много посадок. Готовят эффективные кадры для Озона😂.
Стажировка в службе безопасности сбербанка, а потом в реальный колцентр можно
Идут к успеху...
Работодатели очень рады, ведь можно на вакансии с низкими зп брать, куда нормальный человек не идёт.
Только радость проходит когда такой кадр не приходит внезапно, потому что вчера он вернулся в иц пьяный, обдолбанный, сбежал или его приняли за закладки.
@Инспектор можно выложить скрины переписки с находящимся в иц (там несколько побегов и пьянок) и видео из иц с обдолбанным осуждённым валяются на полу в коридоре?
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/ubiystvo-v-ispravitelnom-tcentre-v-segezhe/103037971/
Ну вот это я где сидел. За полтора года убийстиво, 5 побегов (всех поймали в течение недели) и куча алкоголя и наркотиков (больше 30 точно). В центре в среднем 60 человек находмтся
ООО "Конкорд" устроила на работу 24301, а остальные 1699 ))
Я не очень понял сколько им в озоне платят. Хотя бы МРОТ есть?
Там еще зависит как устроишься. Если напрямую, то скорее всего. Если через агентства, то не думаю
Мрот-то есть, но больничные не закрывают и даже ГПХ отказываются заключать.
Начало рабочего дня: WB
Начало рабочего дня: Ozon
да они б и детям были рады, абы платить меньше