Основатель компании Тэйлор Розенбауер коротко рассказал о нём Insider.

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31-летний Тэйлор Розенбауер. Источник: Muse by Clio

40-часовая рабочая неделя стала стандартом на рынке труда ещё в первой половине 20 века. Но в 2023 году, согласно некоторым опросам, больше 90% американцев предпочли бы сократить часы и перейти на четырёхдневный график. Компании по всему миру, в том числе и в России, уже несколько лет проводят эксперименты. К ним присоединилось и дизайн-агентство RocketAir с 22 сотрудниками на удалёнке.

Перед тем как окончательно перейти на «четырёхдневку» в ноябре 2022-го, компания тестировала новый формат работы в течение трёх месяцев — с осознанием, что он может не оправдать себя, так как агентство постоянно общается с клиентами. Чтобы понять, как изменения влияют на сотрудников и бизнес, руководство провело несколько пульс-опросов, в которых спрашивало:

Насколько эффективно получается выполнять задачи, закрывать проекты и достигать целей.

Как выглядят отношения с коллегами и внутри команд.

Как обстоят дела с балансом между работой и личной жизнью.

Достаточно ли возможностей для обучения, развития и хватает ли обратной связи.

Как можно описать общее самочувствие, часто ли приходится испытывать стресс.

В конце каждого опросника размещали открытую форму для дополнительных комментариев от команды.

Итоги небольших, но регулярных исследований показали, что сотрудники лучше себя чувствуют и общаются между собой, а также больше успевают. Они также признались, что могут посвящать высвободившееся время себе, хобби и детям, а ещё меньше переживают и «хотят работать больше».

В RocketAir говорят, что не хотят возвращаться к пятидневной рабочей неделе, но замечают, что все четыре дня стали более напряжёнными. В них пришлось вместить всё, что специалисты выполняли за пять дней и за что несли ответственность перед клиентами.

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По словам Розенбауэра, компания не хотела увеличивать количество часов в рабочем дне, но в итоге сотрудники порой вынуждены задерживаться после 17:00. Решить этот вопрос пока не получается, поэтому руководство пытается смягчить условия. Оно советует:

Не назначать встречи и звонки с 17:00 и позже.

Считать это время «периодом для концентрации», тратить его на завершение запланированных задач и временно отключать возможность для коллег поставить встречи себе в календарь.



Более обдуманно выбирать способ коммуникации — звонок, сообщение в Slack, email или скринкаст экрана, чтобы сотрудник посмотрел его в удобное время.

Кроме того, ещё до введения «четырёхдневки» компания внедрила политику «никаких встреч по пятницам». Это стало «хорошим промежуточным шагом», который помог команде выработать привычку ценить своё время. Также студия провела аудит собраний и каналов коммуникации, чтобы общение было эффективнее.

Клиенты агентства согласились на изменение режима работы, если оно не будет пренебрегать качеством и продолжит успевать всё в срок. В остальном — встретили изменения с пониманием. Рост выручки по итогам 2022 года, треть которого RocketAir работала по четыре дня в неделю, составил больше 10% (точные показатели не раскрывают).

Несмотря на необходимость всё успевать в более короткие сроки, Розенбауэр заявил, что не собирается возвращать «пятидневку» и дал несколько советов тем, кто тоже думает поэкспериментировать:

Перед переходом на «четырёхдневку» нужно её протестировать. Это позволит понять, как сотрудники относятся к формату и сказываются ли перемены на клиентах, и внести коррективы.

Важно учитывать интересы заказчиков и партнёров. Лучше поговорить с ними ещё до начала эксперимента, чтобы потом не испортить деловые отношения и собственную репутацию.

Придётся быть готовым изменить модель оплаты. Если заказчик платит за часы, нужно найти способ объяснить ему, почему компания просит столько же, затрачивая при этом меньше времени.

Начальство должно подавать пример. Руководитель не должен работать в освободившийся пятый день. Этим он вызывает чувство неловкости у сотрудников и мешает формироваться новой корпоративной культуре.

Главное — не закрывать глаза на недовольство. Возможно, не все сотрудники смогут задерживаться после работы и будут готовы получать меньше денег, если клиент не согласится платить столько же. Это нужно учитывать.

Кадр из сериала «Офис» / «Кинопоиск»

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