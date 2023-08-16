Глава Минцифры оценил дефицит разработчиков в России в 500-700 тысяч человек Статьи редакции
Всего, по оценке ведомства, в российских ИТ-компаниях работают почти 740 тысяч специалистов.
- О нехватке кадров в ИТ-отрасли министр цифрового развития Максут Шадаев заявил на совещании президента с членами правительства. Его слова приводит «Интерфакс».
- Несмотря на это, количество сотрудников в ИТ-компаниях увеличивается — на 13% «за прошлый год». Всего в российской ИТ-сфере работают почти 740 тысяч человек, уточнил Шадаев.
- В мае 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в страну вернулось 85% специалистов, уехавших после начала боевых действий в Украине. После этого МВД оценивало дефицит ИТ-кадров в 170 тысяч человек.
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Так вроде ж все вернулись
так много вернулось, что произошло переполнение буфера и стало нехватать
Успели посадить.
А потом перевернулись
И поднимали они эти симки. И говорили с ними.
Дык он же не говорит что это тех, кто уехал из страны. Если что, нехватка IT кадров была всегда. Еще до СВО.
Например наша компания осваивать регионы начали из-за этого, включая бесплатные курсы для студентов и школьников. Я лично участвовал в агитации школьников из сёл, а это было еще в 2019 году.
Так и задач прибавилось - теперь надо делать всё своё заместо вражеского
Так и до исхода через верхний ларс не хватало
Проблема в том, что работодатели не хотят взращивать кадры с нуля, а хотят разрабов уровня мидл и выше. Но откуда им взяться, если для джунов вход в отрасль заказан?
я пытался растить. Это неподъемный труд и финансово под силу только крупным компаниям. За 5 лет удалось вырастить 2-х специалистов из наверное человек 50. Часть не доходит до конца обучения, часть почувствовав себя всесильным джуном начинают ловить звезды. Но самое сильное испытание - самые способные стремятся уехать в МСК
Как человек, который много лет участвует в найме разработчиков, могу сказать что:
1. Бизнесу зачастую нужно делать проекты сейчас, а не через несколько лет, когда джуны научатся.
2. Толковые джунов берут, но это не уровень "я ходил на курсы и ничего не знаю", а ребята, которые получили профильное образование или имеют какой то опыт, даже не коммерческий.
3. Крупные компании имеют свои программы стажировки, где отбирают перспективных ребят.
4. Чуваки с курсов (имеется ввиду если весь опыт в сфере это то, что ты полгода подключался к вебинарам) никому не нужны, даже резюме смотреть не будут.
В общем все есть, синьоры и мидлы же берутся откуда-то. Просто порог входа высокий, просто так кого угодно не берут.
И у этого классного тезиса есть сразу несколько изъянов.
Первый, что бы нанимать и растить джунов, нужны, неожиданно, те кто будет их менторить, учить и за ними все это разгребать.
В ситуации, когда тебе уже не хватает ресурсов, нанимать джунов == ещё больше усугубить боттлнек.
Второй, что бы нанимать джунов - нужно иметь горизонт планирования хотя бы в год.
Потому что в лучшем случае хоть какую-то пользу он начнет приносить через пол года, через этот самый год, если толковый, хоть как-то окупит потраченные на него силы и время.
Вкладывать деньги "на вырост" через год, когда за этот год может произойти примерно всё, от очередной волны мобилизации (и прощай джун) до ядерного апокалипсиса - такое себе.
Третий, с джунами на рынке жопа не меньше, чем с опытными инженерами.
Потому что из целого зерграша оладухов, которых наштамповали курсы, надо постараться что б найти тех, у кого хоть на базовом уровне головушка работает.
Добавим к этому, что нужна готовность и дальше пахать, какой-никакой cultural fit, и адекватное восприятие собственно стоимости - и вот, пожалуйста.
На тысячу резюме у тебя один кандидат, которому можно хоть какой-то оффер выкатывать.
Такие ребята как бы и сейчас отлично устраиваются и растут.
А вот сыны-корзины, которые на болотах ноют, что им никто после курсиков 300к\нс не дает (или моё любимое "готов работать бесплатно, только научите") - они да, они страдают.
Не могу согласится. Я растил и продолжаем в компании, но есть конечно шанс что человек отлетит через пол года. Важно на старте правильно оценить человека, а не брать инертных. Критериев много, вопросов тоже. Но надо и так и так.
Входят стажёры, а не джуны.
Мне пару месяцев назад ещё писали, что в РФ всё так сильно развивается, прям паравоз ультразвуковой едет, когда я усомнился в разработчиках в VR отрасли.
Джуны отлично в отрасль входят. Настоящие, студенты после профильных вузов например. Начинают работать еще на 3м курсе многие. А что толпа вчерашних шиномонтажников после курсов "реакт за 3 недели" попасть не может - ну кто на что учился, ага
Взращивают, но мало. Плюс со стажировками тоже свои проблемы есть: либо за них не платят, либо берут просто рабочую силу копеечную
В общем и целом найм джуна обходится сильно дороже, чем мид-сеньор.
разрабы работаю под задачу.. в компаних нет руководителей, способные эти задачи поставить. Посмотрите на Сбер
Джуны нужны, просто они сейчас стоят как 10-20 лет назад, 20-30к рублей. Всё сильно изменилось. Через год изменится еще сильнее.
"МВД оценивало дефицит ИТ-кадров в 170 тысяч человек."
Ожидаем мнение Минобороны, сколько им не хватает IT специалистов для выполнения поставленных задач.
Люди уезжают, потому что не доверяют государству, нет четких гарантий, не понятно что будет завтра. Нужны четкие гарантии, без всяких нюансов. Четкий закон о гарантиях для it профессий. Вы сейчас теряете человеческий потенциал, тех людей которые СОЗДАЮТ, а не разрушают
Гарантии от создателей "повышения пенс возраста не будет" и т.п.? боюсь доверия нет гарантам
Какие гарантии, какой закон, осспади...Как дети малые(
А другим гарантии не нужны? Я считаю что всем нужны гарантии, но в России бесполезно ждать гарантий, тут каждый период времени происходит обнуление всех гарантий.
Вместо того, чтобы дать такие гарантии, корпорациям сказали сверху не пускать людей заграницу, я лично знаю такие моменты.
Какие люди, такое и государство. Если единственное, что Вас смущает - отсутствие гарантий для IT специалистов, то искренне надеюсь, что Ваш икамет никогда не продлят.
Так когда шараги то возрождать будут? Хватить уже церемонится, бегать за кем-то, упрашивать. Хвать — на фронт или на 10 лет в шарагу
Айтишников не хватает, мы их на фронт, а их все равно не хватает.
*Програмировай* ?
Опоздали, уже все работает именно так.
Фронтенд?
Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тысяч человек
как бы ну никуя себе. И чего предлагаете делать?
раздать повестки тем кто есть
еще спроси кто виноват
Понятно что - выделить больше денег
Откуда этот гражданин? На ХХ на джунов очередь под 300 резюме на вакансию. А на стажеров вообще под 1000. Третий год не могу в IT залезть. Хотя и опыт около айти более 5 лет. Ну это на удаленку. Или они просто удаленку не хотят делать для IT? Ну тогда сами себе злобные буратины. Снимать хату за 40 при окладе 50 - 70 дураков нет.
Комментарий удален модератором
500-700 тыс. это с мобилизованными или без? Когда там уже осенняя акция - айтишник в пакете.
Ну, кстати говоря, если и больше, то ненамного. Радует, что не отрицают проблемы и лютый дефицит кадров в том числе.
Когда обменял 1 доллар на рубли в 2025:
Неправильные пчелы какие-то )))
Ну, как сказать.
В текущем виде - когда от айти остались только любители попилить на импортозамещении и кровавый интерпрайз - может и "ненамного больше".
А если по сим-картам посчитать то сколько не хватает?
– А ты кто вообще?
– Айтишник
– Да не, это понятно, а по первой профессии кто?
500к кого именно? Сеньоров за 70к?
Ибо джунов по моим ощущениям как раз полляма и выпустилось
Комментарий удален модератором
Надо уточнить, что разработчиков на зп 50к рублей и сомнительные проекты. На нормальные проекты и зп 200-500к проблем с разработчиками почему-то нет.
Нормальные разрабы за бугром от 5 т. баксов получают. В том числе и на удаленке. Нет никакого смысла работать в РФ за рубль, который каждый день валится.
А куда они это ПО продают? Внутренний рынок дохленький. Какие железяки производит РФ, чтобы туда софт требовался? Китайцам ПО писать? Или очередные веб-морды для тов. майора?
Госуха же и всякие аналоговнеты. Собственно, отличие российского ИТ-сектора от Украины/Беларуси было в том, что последние работали в основном на европейского/американского заказчика. Домашних клиентов вроде Сбера, который может себе по приколу купить 10к высокооплачиваемых разрабов, в этих странах, считай, нет.
Оценил он...Сколько уехало, столько и нехватка. Не бином Ньютона
Теоретически должно быть меньше, потому что часть разработчиков работала на зарубежных заказчиков.
Большинство из них продолжают работать в российских компаниях. Так что - мимо.
Не всё так просто. Часть уехавших работали на те компании или технологии, которые ушли и здесь больше не нужны. С другой стороны, появилась потребность в специалистах, которые раньше были не нужны, зато стали сильно нужны теперь.
А теперь подсчитайте дефицит простых работяг, на которых всё держится
Просто все разрабы уехали на front
85% вернулось 🤣🤣🤣🤣🤣
Возьмите меня джуном, или вам наплевать на Родину?
Вспомнил анекдот
Комментарий удален модератором
Важно не упустить отрасль, как я постоянно говорю. Надо решать проблему с монополией Яндекса. Иначе даже при избытке кадров потеряем ее разумное развитие
Конкуренция и успешное развитие крупных технологических компаний это не при нынешней государственной модели управления, и не при текущих политических решениях уж точно.
Яндекс уже под крыло к государству полез, где его выдоют. Пару тройку лет эффективного (или эффектного) управления и будет не хуже Почты России.
Рамблеру бы подтянуться малость.
Логично было бы закрыть это коммерческое предприятие под ширмой поиска
Яндекс: найдутся все!
Главная проблема - люди не плодятся из за заградительной государственной политики
А что случилось, Максут Игоревич?
Готовят почву для финансирования школ и курсов для айтишников (ну и деньги очевидно уже пойдут куда надо).
Вообще определение дефицит сотрудников странное.
Наверное имеется ввиду дефицит при текущем уровне оплаты труда.
Чтобы не было дефицита нужно платить больше, и тогда люди начнут мигрировать (хотя, наверное, с Россией сейчас это не работает), и тогда появится больше сотрудников. И второй вариант что бизнес станет нерентабельным и бесперспективным если вы начнёте платить рыночную зарплату, тогда видимо его нужно закрывать, а не говорить о дефиците кадров.
В 2004 году ещё поступал в колледж ,хотел пойти на программирование , но увы тогда не оказалось типо места , вместо того чтобы добавить ещё одну группу ,теперь вот вам и не хватка , в итоге закончил экономический факультет, хотя учили конечно отвратно ,ну колледж регионального значения,чего уж там
вообще есть и другая ситуация, когда в колледжи на пограмистов скидывают всякий непотреб, который не прошел на более престижные профессии
Программистов дохера, компани не знаю что делать и условия нищенские. Не хватает профессиональных продакт-менеджеров и адекватных руководителей
Как продакт могу сказать, что на продактов спрос сильно упал. Всё it в большинстве своём это высокотехнологичная надстройка над реальным бизнесом, а он сейчас как известно переживает не лучшие времена. А на оборонку продакты тестирующие гипотезы не нужны, там немного другие подходы :)
Комментарий удален модератором
Скоро индусов повезут в Россию разрабатывать. С лёгкой промышленностью уже обкатали вариент, в нефтегазовой промцшленности тоже это широко применяется. Дело за малым - политической волей.
Индусы и китайцы в IT уже больше чем в РФ зарабатывают.
Не пойму он говорит только о разработчиках или о всех сотрудниках ит компаний?
Пиздоболом ты меня называла )
МВД могло занизить число, Минцифры могло завысить. Верить нельзя никому.
Надо хотя бы до миллиона добивать.
Будет лучше звучать и можно любые проблемы отрасли списывать на: -«…ааа, у нас минус 1М разрабов в стране…»
Так Мишустин же заявлял что 85 % вернулись? ;D
Комментарий удален модератором
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И это только фронтендеров, евпочя.
Комментарий удален модератором
Не дефицит а отрицательный прирост.
А вообще они говорили что это немного, а мне что-то кажется 500к это ту мач.
Может не надо было запрещать айтишникам работать удаленно из Грузии, Казахстана и Сербии?
А куда они делись то?
И как же: "Они все уже вернулись!"