Связанная с «Авито» компания в Армении привязала зарплаты сотрудников к курсу рубля — «Ведомости» Статьи редакции
Её будут рассчитывать по курсу, установленному армянским ЦБ за один рабочий день до выплаты.
- Компания «Кех Армения», которую «Ведомости» связывают с «Авито» привязала выплачиваемую в драмах сотрудникам зарплату к курсу рубля, следует из приказа директора Дениса Анисимова. Копия документа есть в распоряжении газеты.
- В профиле Анисимова на LinkedIn (заблокирован в России) указано, что он также занимает должность заместителя финансового директора «Авито», указывает издание. В компании отказались комментировать связь с «Кех Армения» и решение её руководства.
- При этом представитель «Авито» заявил, что в компании «сделали максимум для того, чтобы люди работали территориально там, где хотят», но «они работают в российской компании, где 100% выручки, расходов, кредитов, процентов и иных затрат номинированы в рублях». Он также отметил, что бизнес не может брать на себя «неконтролируемые валютные риски».
- Доходы «Кех Армения», «формируются в рублях» и без привязки зарплат к его курсу «компания несёт значительные убытки», следует из приказа Анисимова. К концу 2023 года потери могут составить до 1,6 млрд рублей.
- Сотрудники должны подписать согласие на новые правила начисления зарплаты, говорится в документе. Её будут рассчитывать по курсу, установленному ЦБ Армении за один рабочий день до выплаты. С теми кто откажется, предполагается «расторгнуть трудовые отношения».
- В результате привязки к рублю, зарплаты работающих в Армении сотрудников могут снизиться из-за разницы курсов, указывает CNews. Так, в августе 2022 года 1 драм стоил около 0,15 рубля, а в августе 2023 курс драма достиг 0,25 рубля.
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Сотрудники в экстазе
Подставка
Надо было контору назвать «Кек Армения»
Интересно, что гласит аналог Трудового Кодекса Армении насчёт такого движа.
Лол, армянский бизнес он такой, армения же це ойропа
Жесткая тема.