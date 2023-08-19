Издание dev.by на основе историй ИТ-специалистов
собрало наиболее частые сценарии.
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Хотели контроффер — и получили
Самый популярный вариант. Его сторонники добывают
контроффер целенаправленно и, как правило, принимают его, даже когда новые офферы — лучше. Некоторые блефуют. Почти все делают оговорку: важно объективно оценивать себя и ситуацию на рынке — ведь так можно «нечаянно» уйти из компании, где вас почти всё устраивало.
1. Офферы были лучше, чем контроффер. Но разработчика устроило, что зарплату подняли «до приемлемого» уровня.
В 2018 я хотел зарабатывать больше, менеджер в EPAM вроде бы обещал, но зарплату мне не поднимали. Тогда я решил прийти с оффером от другой компании — как раз на такую сумму, какую хотел бы получать. Итог переговоров: мы договорились, что в течение полугода мне в 2 этапа поднимут зарплату до нужной суммы.
Второй раз мне пришлось идти к работодателю (всё ещё в EPAM) с двумя офферами от других компаний в 2021. Меня не устраивала зарплата, а рост обещали только после переоценки компетенций, которую я не хотел проходить. Семейные обстоятельства не позволили мне уйти на новое место — и решил использовать офферы «со стороны», чтобы улучшить финансовые условия. Каков итог: контроффер не перебил офферы по деньгам, но зарплату мне подняли — до приемлемого для меня уровня. С моей стороны тоже была уступка: пришлось пройти переоценку.
Разработчик, Беларусь
2. Раз в год получал оффер, чтобы получить контроффер.
На протяжении более пяти лет карьеры заход с оффером был единственным инструментом повысить зарплату. Считаю, что ничего плохого, если пользуешься таким приёмом раз в год. В трёх компаниях я вообще дважды использовал чужой оффер, чтобы поднять зарплату. Никогда не врал, но иногда блефовал (оффер у меня был, но от компании, в которую я не хотел идти). В большинстве случаев я выбирал «остаться», даже если контроффер давал меньше в деньгах, чем оффер. Везло с командами и компаниями, к тому же смена места работы — стресс.
Тимлид, Беларусь
3. Помогло стать Solution Architect.
Первый контроффер я получил, когда переходил с миддла на сеньора. Последний — когда хотел поменять роль на
Solution Architect, добился также роста материальной части на 30%. Мне эта тактика помогала в 80% случаев, обычно я соглашался на контроффер, но были и неприятные ситуации, когда компания воспринимала мои действия как «подставу» — и тогда мы расходились по обоюдному согласию.
Java-разработчик — Архитектор, Беларусь
4. Не ради денег, а ради проекта.
Дважды использовал офферы от других компаний не ради денег, а чтобы кое-что поменять. Первый раз в 2020 году — когда несколько месяцев сидел без проекта. Заявил об уходе — проект нашли очень быстро. Во второй раз я хотел сменить проект в 2022 году: спустя 4 года работы в компании меня перевели на старый и большой, очень запутанный проект с огромным количеством сложной аналитики — просто ужас. Я попросил поменять его — и ни ответа, ни привета. Тогда я пришёл с несколькими офферами (они были с релокацией, а я не хотел переезжать) и добился своего.
Разработчик, Беларусь
Даже не имея офферов на руках, воспользовался фразой: «Не дадите денег — уйду, у меня оффер есть». И мне не стыдно! В компании не проверяли, есть ли у меня оффер — поверили на слово. Но если бы попросили показать, то, наверное, пошёл бы на собеседования, чтобы добыть его. Проработав в компании 2,5 года, я зарабатывал $600 «грязными», а хотел $1200 «чистыми» — дело было в декабре 2021 года. Больше никогда к такому не прибегал — да и впредь не хотел бы: если ты незаменим на проекте, компания и так соглашается на твои условия.
Хотели уйти, но приняли предложение остаться
Таких историй меньше. Специалисты искренне собирались найти подработку или новую работу, результат их удивил.
1. Зарплата удвоилась, а до этого не соглашались прибавить 20 процентов.
Скажу честно: я не хотел использовать оффер, как инструмент воздействия. Но когда заговорил об уходе, они сами предложили существенную прибавку (с условием, что пройду ассессмент на сеньора через пару месяцев). Я бы сказал, что сыграли несколько факторов: напряжённость на проекте с заказчиком, желание работодателя сохранить проект и моя позиция на проекте на тот момент. Счастливое стечение обстоятельств. Приди я с тем же в феврале 2022 (а не в январе) — уже бы не прокатило.
Java-разработчик, Беларусь
2. Поставил «Open to work» в LinkedIn — эйчар поинтересовалась состоянием.
Я даже не успел получить ни одного оффера: хватило лишь поставить «Open to work» в LinkedIn — и на следующий же день эйчар поинтересовалась моим состоянием и как мне работается на проекте. А к следующей зарплате мне хорошо так накинули — до среднего уровня по рынку, то есть плюс 20-25%. Следует уточнить, что мысли уйти из компании у меня не было. Я подумывал взять ещё один проект, так как в тот момент был в Грузии, по вечерам мне было скучно, — и это была возможность поднакопить денег. Но в итоге, когда подняли зарплату, решил остановиться лишь на одном проекте.
Разработчик Senior, Грузия
3. Менеджер сместил с позиции лида. После трёх офферов от других компаний всё вернули.
У меня были проблемы в коммуникации с менеджером: он ко мне не прислушивался, постоянно искал косяки в моей работе, не давал расти. В какой-то момент ему удалось сместить меня с позиции лида — и я стал обычным специалистом. Меня такой расклад не устроил. Я принял решение покинуть компанию. И о чудо — рынок меня ждал. Три собеса превратились в три оффера (продолжать я не стал) на гораздо лучших условиях. Когда я огласил решение уйти, руководство выбрало вариант с повышением меня в должности и условиях. А с тем менеджером больше не работаю. Это было осенью 2022.
Тимлид, Беларусь
Отклонили контроффер
В этой главе приводится мнение, что «давить на работодателя» не ок. Но кейс всего один.
В 2022 нас релоцировали в Польшу, а я не хотела уезжать. Мне сказали, что в таком случае мне придётся искать новую работу. Я нашла — и пришла к эйчару. И вдруг новость о моём увольнении дошла до заказчика, и он не захотел меня отпускать. Но мне уже не хотелось оставаться в компании — просто из-за «переобуваний»: то ищи работу; то останься. Да и контроффер не намного перебил оффер.
Я не считаю, что стоит использовать офферы из других компаний, чтобы надавить на своего руководителя: если ты работаешь в хорошей команде, не нужно портить отношения ультиматумами. До сих пор мне хватало смелости сказать эйчару, что моя зарплата больше меня не устраивает — и аргументировать почему.
Разработчица Middle на распределении
Контроффер никто не предложил
Тоже только один кейс — и он скорее про кризис.
Работал в польском офисе ISsoft/Coherent Solutions с сентября прошлого года, пришёл, когда компания заморозила зарплаты Недавно хотел перейти на другой проект, так как и он сам, и зарплата не устраивали — готов был даже перейти с контракта на инкубатор. Но руководство ответило, что проектов нет. В итоге я ушёл — на руках уже были офферы.
NET/React-разработчик Senior, Польша
Мнение CEO рекрутингового агентства: «Рекомендую отказаться от такой практики
А вот что думает основательница международного рекрутингового агентства Lucky Hunter Татьяна Мельничук.
Насколько заход за контроффером с оффером от другой компании популярен у сотрудников как инструмент?
По статистике моего агентства, 70% офферов от наших клиентов срываются по причине того, что специалист принял контроффер от текущего работодателя.
Более того, кандидаты часто отказываются от уже принятых офферов и сообщают о том, что приняли контроффер буквально за день до выхода на новую работу.
Такие истории происходят настолько часто, что нам порой кажется, что наша работа заключается в повышении зарплат ИT-специалистов. Но, конечно, это скорее шутка.
Не могу утверждать, что кандидаты таким образом намеренно увеличивают свою зарплату. Скорее всего так происходит, потому что ИТ-специалисты высоко востребованы на рынке, и необходимость искать замену сотрудника, особенно если это опытный Senior-специалист, менее выгодна, чем удовлетворение условий текущего специалиста.
Татьяна Мельничук
А сама необходимость прибегать к такому инструменту о чём-то говорит?
Сложно сказать, о чём говорит. Но я настоятельно рекомендую отказаться от такой практики, если вы делаете это намеренно.
Такой инструмент часто выглядит как шантаж работодателя, а значит, отношение к вам как к сотруднику, может ухудшиться. Из очевидных минусов — недоверие со стороны работодателя, которая в результате обернётся тем же самым прекращением сотрудничества, только позже.
Более эффективный способ решения любых вопросов — всё-таки открытый диалог с работодателем. Если работодатель не готов удовлетворять ваш запрос, нормальной историей является поиск другой работы.
Кроме того, вы должны понимать, что вас не обязательно попробуют удержать. Я знаю много тимлидов, которые с позиции «уходя — уходи» спокойно отпускают людей, даже если это очень ценный сотрудник.
Татьяна Мельничук
Нужно ли пытаться сохранить сотрудника таким способом?
Я считаю, что каждый случай стоит рассматривать отдельно. Если случай единичный, и вы понимаете, почему сотрудник принял такое решение, при этом очень цените его как специалиста, есть смысл предложить контроффер. Однако стоит показать ему, что такие вещи не могут быть регулярными, чтобы избежать невольных манипуляций.
Татьяна Мельничук
А сотруднику стоит принимать контроффер?
Только в том случае, если его потребности как специалиста можно на 100% закрыть. К примеру, если дело только в зарплате, контроффер, действительно, может помочь, но если сотруднику перестала нравится сама работа, или он чувствует дискомфорт, или не ладит с коллективом, то контроффер скорее будет временной мерой.
Татьяна Мельничук
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Потому что другого способа поднять зарплату обычно не бывает. Окей, компания может проводить 1-2 раза в год аттестацию, но по факту зарплата обычно если и поднимается, то в лучшем случае вровень с инфляцией. А в худшем ты просто сидишь и смотришь, как с ростом опыта и квалификации ты получаешь всё меньше и меньше в долларах. Видимо, компаниям выгоднее ждать, пока кто-то другой предложит оффер, чем шевелиться превентивно.
но ведь доллар "скукоживается"?