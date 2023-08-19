В 2018 я хотел зарабатывать больше, менеджер в EPAM вроде бы обещал, но зарплату мне не поднимали. Тогда я решил прийти с оффером от другой компании — как раз на такую сумму, какую хотел бы получать. Итог переговоров: мы договорились, что в течение полугода мне в 2 этапа поднимут зарплату до нужной суммы.

Второй раз мне пришлось идти к работодателю (всё ещё в EPAM) с двумя офферами от других компаний в 2021. Меня не устраивала зарплата, а рост обещали только после переоценки компетенций, которую я не хотел проходить. Семейные обстоятельства не позволили мне уйти на новое место — и решил использовать офферы «со стороны», чтобы улучшить финансовые условия. Каков итог: контроффер не перебил офферы по деньгам, но зарплату мне подняли — до приемлемого для меня уровня. С моей стороны тоже была уступка: пришлось пройти переоценку.