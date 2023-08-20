Аргументируй, а не манипулируй: как просить повышение зарплаты Статьи редакции
Издание dev.by поговорило с HR-директором о стратегиях, которые помогут договориться с работодателем.
Когда вы готовы обсудить повышение, важно проявить деловой и уверенный подход. Цель — предоставить аргументы, подтверждающие вашу ценность для компании.
Когда можно просить поывшения:
- Вы достигли значительного профессионального роста. Прокачали свои навыки и принесли ценность компании.
- Сохраняете ресурсы компании и приносите прибыль.
- Ваша зарплата ниже среднего рыночного уровня, учитывая ваши навыки.
- Если компания столкнулась с финансовыми трудностями, лучше отложить запрос до более подходящего времени.
Стратегии поведения
Что стоит делать на переговорах:
- «Я успешно выполнил проект X, который сэкономил/заработал компании Y ресурсов».
- «Я провел (а) исследование рынка и обнаружил (а), что за мои профессиональные навыки и опыт средний уровень зарплаты составляет X. Возможно ли рассмотреть повышение моей зарплаты с учетом этой информации?».
- «Я прошел обучение Y, в результате которого приобрел навыки N и K, которые будут полезны компании и позволять улучшить результаты работы».
Чего не стоит делать на переговорах:
- «А я слышал, что Саша получает больше меня, хотя его результаты хуже».
- «В другой компании мои навыки стоят намного дороже».
- «У меня уже столько лет стажа в компании, и я полагаю, что пора поднимать мою зарплату».
- «Если вы не повысите мне зарплату, я буду искать другую работу».
Акцент должен быть на вашей ценности для компании. Не манипулируйте.
Как просят повышения
История 1. Дошло до «испытательного срока»
В компании работал сотрудник, специализирующийся на коммуникациях и взаимодействии с коллегами. Но он часто недостаточно качественно выполнял задачи и не всегда успешно общался с коллегами. Об этом ему говорили на личных встречах. Но сотрудник не реагировал на комментарии.
При пересмотре зарплаты ему напрямую сказали, что повышения не будет, пока не исправит недостатки в работе. Дали несколько месяцев «испытательного срока». В это время человек начал внимательнее выполненять задачи, интенсивно сотрудничал с коллегами и получал хорошую обратную связь. На новом обсуждении зарплаты коллеги и руководство отметили положительные перемены — зарплату подняли на 20%.
Этот кейс показывает: рост зарплаты часто связан с ростом ответственности, улучшением профессиональных навыков и повышением экспертизы. Помните, что за те же задачи без значимых изменений в работе повышение зарплаты может быть менее оправданным.
История 2. Стабильное
Мой муж подал запрос на повышение зарплаты, когда приблизилось время очередного ежегодного перформанс-ревью.
В компании, где он работал, у каждого разработчика было карьерное дерево, которое регулярно обсуждается с менеджером по инженерии. Каждую неделю сотрудники предоставляют метрики о своей работе. Когда пришло время ревью, муж основывался на своем заполненном карьерном дереве: успешных метриках и положительной обратной связи от коллег. Так он понял, что есть основания для повышения зарплаты.
Вот его аргументы:
- Принимал больше самостоятельных решений.
- Активнее взаимодействовал с клиентами.
- Помогал клиентам в принятии технических решений.
- Расширил спектр своих обязанностей.
- Прошел обучение по инфраструктуре и начал участвовать и в таких задачах.
Просил сумму на основании ситуации на рынке.
История 3. В повышении отказали, но всё закончилось хорошо
Мне отказали в повышении зарплаты, но этот опыт был для меня поучительным. Мы детально обсудили причины отказа с моим тогдашним руководителем. Были ясно оговорены конкретные зоны роста.
Когда я успешно выполнила поставленные задачи и достигла согласованных целей, я получила повышение.
Что я поняла? Четкое понимание причин отказа и работа над их исправлением могут привести к положительному результату.
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"Акцент должен быть на вашей ценности для компании. Не манипулируйте."
ну и сидите тогда без повышения, ибо
"Если компания столкнулась с финансовыми трудностями, лучше отложить запрос до более подходящего времени."
всегда :-)