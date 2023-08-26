Гештальт-терапевт разобрал инструкции Рамеша Балвани, которые он составлял для Холмс — в материале издания Reminder.

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Элизабет Холмс и Рамеш Балвани в 2015 году, фото WSJ

Во время одного из судебных заседаний по делу Theranos всплыли рукописные инструкции, которые президент компании Рамеш Балвани составлял специально для Элизабет Холмс. В них он и описал свою «формулу успеха».

В 2022 году суд приговорил Балвани к 13 годам тюрьмы за мошенничество, Холмс — к 11 годам лишения свободы за сговор с целью обмана инвесторов и мошенничество.

Незыблемые правила в отношениях с людьми

Каждое утро, встав с постели, я буду посвящать больше 30 минут (и ни минутой меньше) тому, чтобы записать, что я хочу от этого дня. Я буду уделять больше 80% времени тем делам, которые важны для обеспечения денежного потока (в краткосрочной и долгосрочной перспективе) и буду тратить меньше 20% времени на срочные и неважные дела.

Лучшие руководители всегда в квадрате номер два: уделяют время важным, но не срочным делам. (На картинке — матрица Эйзенхауэра для распределения важности задач)

Я никогда не буду проводить встречи с людьми (особенно если речь идет об отчётности) дольше пяти минут, не записав перед этим, зачем я встречаюсь; рассматривая их документы, запросы и вопросы, я буду целиком контролировать ход нашей пятиминутной встречи. Моя главная задача — понять, как эти люди могут принести больше пользы для компании.

Я всегда буду ставить перед своими подчиненными чёткие и ясные цели, даже если им это не нравится — особенно если им это не нравится. Сначала я всё запишу (цели и план действий), чтобы помочь им сфокусироваться на действиях и результатах, а не на формальностях.

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Я не буду рассчитывать, что люди сами начнут делать всё «правильно» или вести себя благородно. Их мотивация не похожа на мою. (Рыба не клюёт на спагетти с песто.) Поэтому я выясню, что ими движет, и буду использовать это как приманку, чтобы усилить их мотивацию. Я буду постоянно напоминать им об их задачах и целях.

Рукопись инструкций для Холмс, из материалов суда

Достижение успеха в бизнесе

Успех в бизнесе — это наука, а не искусство или чёрная магия. И это очень просто. Сложность появляется, когда отходишь от простоты. Тони (мотивационный спикер и коуч Тони Роббинс. — прим. Reminder) говорит: успех оставляет улики. Есть чёткие, воспроизводимые, научные паттерны успеха в бизнесе. Большинство людей считают всё, что связано с деньгами (включая успех на работе), чем-то вроде чёрной магии, потому что простота божественна, а божествнное пугает.

Наш добрый бог создал законы природы, которые нельзя нарушить, и успех в бизнесе — результат действия этих законов. Даже успешные предприниматели не анализируют, как они пришли к успеху в бизнесе или финансах, а списывают всё на «чутьё» или «шестое чувство». Вот почему большинство людей, добившись один раз успеха в бизнесе, часто терпят неудачи в личной жизни или в новых проектах. Они просто не хотят видеть, что либо наткнулись на тайный рецепт успеха, либо он был заложен в них воспитанием; в любом случае этот рецепт — что-то вроде научной формулы, и любой, кто постарается разобраться в его ингредиентах, может стать успешным.

Это касается и людей, у которых нет «предпринимательского инстинкта». Используя интеллект, они без труда могут развить и «чутьё», и инстинкт.

Первый по важности ингредиент в рецепте успеха — дисциплина. Второй — «самопостижение» через письмо (не чтение). Все законы природы, все секреты впечатаны в каждую клетку нашего тела. Используя интеллект и самопознание (анализ и письмо), мы можем их расшифровать.

Пиши! Создай отдельный документ для каждого человека, с которым имеешь дело. И, как мы уже говорили, записывай перед каждой встречей с ним, что ты хочешь от вашего общения. Даже если это просто совместный ланч, еженедельная встреча с подчинённым один на один или встреча с клиентом, всегда записывай, что ты хочешь. Если у тебя нет плана, у других будет свой план для тебя, и тебе придется реагировать на чужой план и зависеть от чужих намерений. Как можно пройти босиком по углям, раскаленным до 4000 градусов, и не обжечься? Только если ты настроена решительнее, чем угли, то есть твоя решимость пройти по ним сильнее, чем их способность поджарить тебе пятки. Понимаешь суть этой метафоры? У людей всегда есть свои планы, сознательные или нет. Но если твои планы сильнее (и у тебя есть план для них), ты всегда будешь их превосходить. Это закон природы!

Элизабет Холмс и Рамеш Балвани во время судебного процесса, фото Bloomberg

Комментарий гештальт-терапевта Андрея Юдина

Если взглянуть на этот набор инструкций с чисто психологической точки зрения, то главное, что бросается в глаза — это отношение автора к людям в целом и к менеджменту в частности. Везде в тексте, где речь идёт о людях, им отводится роль роботов-исполнителей, которыми нужно правильным образом манипулировать, чтобы добиться от них желаемых действий. Хотя такой примитивный манипулятивный подход к управлению людьми очень распространён, он приводит к трём серьёзным психологическим последствиям, все из которых негативные:

Поскольку руководитель не воспринимает других людей как профессионалов, чьё мнение может отличаться от его собственного и при этом быть важным и ценным для компании, разрушается механизм получения здоровой обратной связи, в первую очередь — критической.

Люди довольно быстро понимают, что руководитель не относится к ним и их мнению серьезно, и наиболее востребованные и компетентные сотрудники начинают покидать компанию. Через некоторое время в коллективе остаются лишь те люди, которых устраивает роль объекта манипуляций и безропотного исполнителя чужой воли.



Руководитель, изолировавший себя от критической и компетентной обратной связи и окруживший себя соглашателями, начинает терять контакт с реальностью и как следствие — адекватность. На этом этапе организация начинает всё меньше напоминать коллектив профессионалов, занятых общей целью, и становится похожей на секту.



Все эти этапы можно наблюдать в истории компании Theranos. Если верить опубликованным материалам суда, многие коллеги не раз предупреждали Элизабет Холмс о нереалистичности её целей и крайне серьезных рисках. Однако все эти люди довольно быстро оказались уволенными, а остальные получили ясный сигнал о том, что своё мнение лучше не высказывать.

В итоге это привело к превращению лидера и миллиардера в обвиняемую по делу о мошенничестве. Такое развитие событий кажется особенно удивительным в свете того, что личным кумиром Элизабет Холмс является Стив Джобс — сооснователь и директор компании Apple. Стив не был приятным человеком, не гнушался манипуляций и считал нормальным иногда увольнять сотрудников, чьё мнение было несовместимо с его стратегией.

Однако при этом он постоянно находился в диалоге и прямом сотрудничестве с большим количеством коллег внутри Apple (как менеджментом, так и инженерами), умел прислушиваться к экспертам и не уставал подчеркивать, что главный фактор успеха компании — это люди, которые в ней работают. Такое отношение к людям, несмотря на некоторое сходство в поверхностных деталях, по сути прямо противоположно тому, которое транслирует в своих наставлениях Рамеш Балвани.

Деньги Полина Лааксо 14 мая Слушать года Статьи редакции «Не привлеки я столько внимания, произвела бы революцию»: главное из интервью Элизабет Холмс — первого с 2016 Она планирует продолжить работу над новыми проектами даже в тюрьме. Элизабет Холмс. Источник: NYT — здесь и далее