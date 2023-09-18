Карьера
Полина Лааксо

Глава разработки Windows 11 и устройств Microsoft Surface Панос Панай покинул компанию после 19 лет работы Статьи редакции

Чтобы «перевернуть страницу и написать новую главу».

  • Панай сообщил об этом в Х (ранее Twitter). Сотрудников известили во внутреннем письме, пишет The Verge. Издание называет уход Паная «внезапным», так как ещё в августе 2023 года он анонсировал участие в презентации 21 сентября, где компания, по слухам, представит новое поколение продуктов Surface.
  • Панос Панай пришёл в компанию в 2004 году на роль «программного менеджера» и возглавил отдел разработки устройств серии Surface. К 2018-му дорос до главы продуктового отдела, а после курировал разработку Windows 11. В 2021 году его назначили исполнительным вице-президентом компании и приняли в состав высшего руководства.
  • Во внутреннем письме говорится, что именно под руководством Паная компания «создала легендарный бренд Surface с полюбившимися многим устройствами» и предоставила «сотням миллионов пользователей превосходные сервисы и функции в Windows 11».
  • Там же компания сообщила, что теперь «удвоит стратегические усилия». Вопросы с производственными и торговыми партнёрами, связанные с Windows и Surface, возьмёт на себя Юсуф Мехди — глава потребительского маркетинга Microsoft, пришедший в компанию в 1992 году.
  • Корпоративный вице-президент интеграционного отдела Windows Silicon & Systems Integration Паван Давулури будет отвечать за команду, которая «создаёт системы и устройства, охватывающие Windows, пользователя и облако в рамках ИИ-среды», а также за «за планирование разработки и релизов Windows».
  • На корпоративного вице-президента по технологиям Михаила Парахина, работавшего ранее в «Яндексе», ляжет ответственность за отдел Windows & Web Experiences Team, который будет «строить сценарии взаимодействия, которые стирают границы между интернетом, приложениями и Windows в рамках ИИ-среды».
Панос Панай. Источник: CNY Central

#surface #новость

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54 комментария
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 Golohod

Пока, Панос

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DxdV

Ещё один

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11 комментариев
hakhagmon
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виктор сикрит

Пиздец, бедный мужик. Родаки и подумать не могли, что на vc его высмеивать будут

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Alex Lowen

Так и не рожали бы, наверное, совсем.

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Алексей Леденев

Ну, к слову, есть японская PONOS Corporation https://en.wikipedia.org/wiki/PONOS

PONOS
PONOS Corporation is an independent video game company established in 1990 headquartered in Kyoto…
en.wikipedia.org
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Нейрослав Жепетеев

Я думал, что с его имени успели проржаться в 2010, а тут вон оно что творится.
Комментаторы после детского сада решили новости почитать?

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Отнюдь

скорее детские журналисты vc специально такую новость написали, прям слышу как они обсуждали "воот сча столько комментов будет";) а комменты ну да, предсказываются конечно, тут давно не wsj;)

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Suntori

Отложенные Петросяном личинки повылуплялись. Похоже на то.

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1 комментарий
Konstantin Konov

"легендарный бренд Surface с полюбившимися многим устройствами"
Видимо, это где-то зарубежом устройства surface были легендарными и полюбившимися

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Nefco

У меня Microsoft Surface Book 2 i7 15". Мне очень нравится.

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1 комментарий
Qnoc

Полагаю что наверное в странах где они официально продавались, да

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Андрей

СМИ о бизнесе и интернете: новость про индустрию
Комментаторы: гы, понос, ржака 🤣 🤣))))))))))))0))))0)0))

Пизда тебе, индустрия.

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SM

Ёбаная. Пизда тебе, индустрия ёбаная.

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Александр Кайт

Вадим, где коммент?

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Score of Doom

Я за него.

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Нет

Surface – это детище Паноса из Microsoft.

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Нет

@Suntori к ответу. Что тебе не понравилось?

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Нет

@Гоги Твардовски к ответу. Что не понравилось?

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DAstra Network

Почему он рекламирует samsung ? 😁

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Бублик static void

Это не Самсунг, а раскладушка от Майков. Мега непопулярная хрень с конским ценником и, в отличие от Z Fold, двумя отдельными экранами.

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sdhgshehrh

Наконец, Панос ушел

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Нет

Главное правильно питайтесь, тогда он вас больше не потревожит.

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Kiss

Вадим, не спи

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Бублик static void

Нейросеть все еще думает что из Панос и Панай имя, а что фамилия.

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Тоже хочу

"легендарный бренд Surface"
это же был Epic Fail

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Ilya Galushkin

А не жирно было и тем и тем заниматься? Может много на себя взял и не вывез?
Пишут, что Панай обеими руками был за ИИ и смешанную реальность.
Вот в вин 11 смешанная реальность чувствуется- параметры в одном месте, другие параметры в другом.
Как по мне surface- это провал. Windows 11- суммарно хуже чем win10.

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Кирилл Грек

Для кого-то Win10 лучше, чем Win11, но для меня лично Win11 - это третье лучшее произведение Майков после Win95 и WinXP.

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Нет
Как по мне surface- это провал. Windows 11- суммарно хуже чем win10.

Продажи явно мизерные. Видел пару чуваков с Surface и на этом все. Даже топ-магазины особо на них внимания не фокусируют. Любой стандартный асортимент – мак если у тебя есть деньги и хочется портативности/стиля или винда если денег нет или хочеться поигарать в игры. И сюрфейс сюда не вписывается, потому что стильность у него вторична, а на игровой лаптоп явно не тянет. А из-за малой распространенности – дорогой ремонт.

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Вадим Д.

Панос слился...

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Гоги Твардовски

Че-то как-то жиденько, Вадим

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1 комментарий
Родитель 1

Буду скучать по Паносу

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Нет

Выздоровел и молодец.

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1 комментарий
Paul Patlakh

Самый грустный человек, с такой тоской на лице презентовать продукты. Наконец-то ему отдали документы и отпустили на свободу.

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Ddd

где de_bill с актуальной гифкой?!

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Sergei Nikitin

Эх, а сколько там ещё «многоуважаемых» CVP и EVP можно попросить на выход…

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Тоже хочу

Наконец-то этот пидр свалил. С переходом на 11 моя производительность упала в 3 раза. Ни громкость изменить, ни сеть переключить... пипец полный

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Дмитрий

Спасибо за новый Диспетчер задач в Win 11 😄

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Del Ins Up

Одни индусы там, и один русский.

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51 комментарий
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