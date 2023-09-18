Глава разработки Windows 11 и устройств Microsoft Surface Панос Панай покинул компанию после 19 лет работы Статьи редакции
Чтобы «перевернуть страницу и написать новую главу».
- Панай сообщил об этом в Х (ранее Twitter). Сотрудников известили во внутреннем письме, пишет The Verge. Издание называет уход Паная «внезапным», так как ещё в августе 2023 года он анонсировал участие в презентации 21 сентября, где компания, по слухам, представит новое поколение продуктов Surface.
- Панос Панай пришёл в компанию в 2004 году на роль «программного менеджера» и возглавил отдел разработки устройств серии Surface. К 2018-му дорос до главы продуктового отдела, а после курировал разработку Windows 11. В 2021 году его назначили исполнительным вице-президентом компании и приняли в состав высшего руководства.
- Во внутреннем письме говорится, что именно под руководством Паная компания «создала легендарный бренд Surface с полюбившимися многим устройствами» и предоставила «сотням миллионов пользователей превосходные сервисы и функции в Windows 11».
- Там же компания сообщила, что теперь «удвоит стратегические усилия». Вопросы с производственными и торговыми партнёрами, связанные с Windows и Surface, возьмёт на себя Юсуф Мехди — глава потребительского маркетинга Microsoft, пришедший в компанию в 1992 году.
- Корпоративный вице-президент интеграционного отдела Windows Silicon & Systems Integration Паван Давулури будет отвечать за команду, которая «создаёт системы и устройства, охватывающие Windows, пользователя и облако в рамках ИИ-среды», а также за «за планирование разработки и релизов Windows».
- На корпоративного вице-президента по технологиям Михаила Парахина, работавшего ранее в «Яндексе», ляжет ответственность за отдел Windows & Web Experiences Team, который будет «строить сценарии взаимодействия, которые стирают границы между интернетом, приложениями и Windows в рамках ИИ-среды».
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Пока, Панос
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Пиздец, бедный мужик. Родаки и подумать не могли, что на vc его высмеивать будут
Так и не рожали бы, наверное, совсем.
Ну, к слову, есть японская PONOS Corporation https://en.wikipedia.org/wiki/PONOS
Я думал, что с его имени успели проржаться в 2010, а тут вон оно что творится.
Комментаторы после детского сада решили новости почитать?
скорее детские журналисты vc специально такую новость написали, прям слышу как они обсуждали "воот сча столько комментов будет";) а комменты ну да, предсказываются конечно, тут давно не wsj;)
Отложенные Петросяном личинки повылуплялись. Похоже на то.
"легендарный бренд Surface с полюбившимися многим устройствами"
Видимо, это где-то зарубежом устройства surface были легендарными и полюбившимися
У меня Microsoft Surface Book 2 i7 15". Мне очень нравится.
Полагаю что наверное в странах где они официально продавались, да
СМИ о бизнесе и интернете: новость про индустрию
Комментаторы: гы, понос, ржака 🤣 🤣))))))))))))0))))0)0))
Пизда тебе, индустрия.
Ёбаная. Пизда тебе, индустрия ёбаная.
Вадим, где коммент?
Я за него.
Комментарий удален модератором
Surface – это детище Паноса из Microsoft.
@Suntori к ответу. Что тебе не понравилось?
@Гоги Твардовски к ответу. Что не понравилось?
Почему он рекламирует samsung ? 😁
Комментарий удален модератором
Это не Самсунг, а раскладушка от Майков. Мега непопулярная хрень с конским ценником и, в отличие от Z Fold, двумя отдельными экранами.
Наконец, Панос ушел
Главное правильно питайтесь, тогда он вас больше не потревожит.
Вадим, не спи
Нейросеть все еще думает что из Панос и Панай имя, а что фамилия.
"легендарный бренд Surface"
это же был Epic Fail
А не жирно было и тем и тем заниматься? Может много на себя взял и не вывез?
Пишут, что Панай обеими руками был за ИИ и смешанную реальность.
Вот в вин 11 смешанная реальность чувствуется- параметры в одном месте, другие параметры в другом.
Как по мне surface- это провал. Windows 11- суммарно хуже чем win10.
Для кого-то Win10 лучше, чем Win11, но для меня лично Win11 - это третье лучшее произведение Майков после Win95 и WinXP.
Продажи явно мизерные. Видел пару чуваков с Surface и на этом все. Даже топ-магазины особо на них внимания не фокусируют. Любой стандартный асортимент – мак если у тебя есть деньги и хочется портативности/стиля или винда если денег нет или хочеться поигарать в игры. И сюрфейс сюда не вписывается, потому что стильность у него вторична, а на игровой лаптоп явно не тянет. А из-за малой распространенности – дорогой ремонт.
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Панос слился...
Че-то как-то жиденько, Вадим
Буду скучать по Паносу
Выздоровел и молодец.
Самый грустный человек, с такой тоской на лице презентовать продукты. Наконец-то ему отдали документы и отпустили на свободу.
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где de_bill с актуальной гифкой?!
Эх, а сколько там ещё «многоуважаемых» CVP и EVP можно попросить на выход…
Наконец-то этот пидр свалил. С переходом на 11 моя производительность упала в 3 раза. Ни громкость изменить, ни сеть переключить... пипец полный
Спасибо за новый Диспетчер задач в Win 11 😄
Одни индусы там, и один русский.