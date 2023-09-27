Карьера
Евгения Евсеева

Бывший глава разработки Windows 11 Панос Панай перейдёт в Amazon — он будет отвечать за Alexa и «умные» устройства Статьи редакции

Его предшественник на этой должности перешёл в Blue Origin.

  • Панос Панай возглавит в Amazon подразделение по устройствам и услугам — в него входят голосовой помощник Alexa, колонки Echo, устройства для «умного» дома, электронные книги Kindle и другое.
  • Он займёт место Дэйва Лимпа, который играл «ключевую роль» в создании Alexa и Echo. Лимп объявил о своей отставке в августе 2023 года. Он станет гендиректором космической компании Blue Origin Джеффа Безоса.
  • К своим обязанностям Панай приступит в конце октября. В течение двух месяцев Лимп продолжит работать с ним, чтобы «обеспечить плавный переход» в компанию.
  • Панос Панай в сентябре 2023 года покинул Microsoft после 19 лет работы. Он возглавлял разработку Windows 11 и устройств серии Surface.
Панос Панай. Фото: Microsoft

#новость #amazon

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44 комментария
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 Edward

Комментаторы, когда увидели имя:

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Michael Petroff

Да кому он всрался))

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Нет

Похоже на Эдварда, увидевшего комментаторов к данной статье.

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Иван Вознюк

Панос 🌚🌚🌚

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Blisk

Алекса с Паносом станет краше.

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Иван Вознюк

Жидкий режим появится

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Вася Пражкин

Паной, Лимп - кто эти люди, почему я про них читаю?

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Иван Вознюк

Вася Пражкин — кто этот человек? Почему я тут его вижу?

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Пётр Петров

Ты читаешь, чтобы утолить свое желание оставить комментарий по вопросу в котором ты не разбираешься. Не благодари.

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Edward

Угадайте сколько комментов про новость, а сколько про Панос?

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noname

Ты ещё один добавил. Садись, пять.

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Вадим Д.

Ну ё, Панос утёк в Amazon?

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Suntori

Настало время всратых шуток!

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sdhgshehrh

Астрологи объявили месяц переходов топ-менеджеров
Количество шутеек про Паноса выросло в 1000 раз

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Евгений Вилков

Статью разместили только для нагона трафика из за имени этого чела?)

Сама новость то не интересная, мало ли людей меняют работу

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noname

Нет, здесь часто публикуют такие абсолютно пустые новости, которые как максимум достойны внутренней рассылки по компании.

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Невероятный Блондин

Теперь, когда все уже (надеюсь) отшутились про жидкого, я задам серьезный и крепкий вопрос, исключительно пользователям платформы Windows.
(Сам то я маковод и не знаком с виндой)

Скажите, как вы в целом и в частности оцениваете развитие windows 11, на фоне, ну скажем от XP и далее какая там была, 10? Вот 11 как вам?

Если резюмировать его работу по разработке 11

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Нет

Я пересел: сначала на линь, потом за мак — примерно так оцениваю развитие. В интерпрайзе уже во всю юзают убунту. Еще какое-то время и винда останется только на игровых десктопах дома. И поделом. Сильно токсичное управление нулевых создало репутацию.

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sdhgshehrh

Как включить коричневую тему в винде?

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Невероятный Блондин

Нет.
Я серьезно.

Что пользователи винды 11 думают о винде 11, в ее нынешнем виде и качестве.

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Лицо в толпе

Это понос, 7 была лучше.

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Ольга

О, значит, не зря я остаюсь на 7.

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Лена Головач

как ты докер на 7 запускать собрался?

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Даниил Мяснов

Вообще надо было на десятке заканчивать с виндой, потом уже интерфейс они заморочили

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Gullett ROSALEE

Да.
Теперь винда тоже наполовину линух, как и макось.
Все работает, легко управляется в корпоративной среде.

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Юрий Б.
Теперь, когда все уже (надеюсь) отшутились про жидкого

Да уж конечно… Редакция вся давилась от смеха, предвкушая каменты.

Сам то я маковод и не знаком с виндой

Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был!

Скажите, как вы в целом и в частности оцениваете развитие windows 11

В двух словах не объяснить. Но если копнуть в разработку, то WSL все оценили. Поставил туда нормальную Ubuntu и разрабатывай. Снаружи у тебя обычная операционка, которая просто существует, просто работает. Есть отдельные всплаки, что интерфейс под себя стало в некоторых аспектах не настроить. Но это вроде решается спец утилитами, а кто их не может поставить, то тому и не надо.

Вроде годится как ответ на твой вопрос.

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Евгений Фрост

Ну шо, Винду 11 отПаносил, теперь и Алксу отПаносит... 😅

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Лицо в толпе

И жена его Бливотта.

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Dmitry

Найс байт на трафло и комменты

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умный человек

Амазон пронесёт

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Док

На руках какие то браслеты, кольца. Что к чему? Как будто он не глава разработки, а глава армянского рынка в 90ых.

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dixi

ну дык он с Кипра,а там не так уж до Армении далеко

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Луна

Грек он

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Леонид Гнездилов

А это имя или фамилия?

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карман рулет

Расчехляйте, пацаны 💩

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Михаил Стерлин

Широкий диапазон у лидов по разработке там, канешн, с ОС - на колонки, с колонок в, буквально rocket science. Ну-ну, удачи им.

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Golohod

Привет, Панос

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Андрей Сипатов

Может теперь Windows будет не понос? 😁

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Никита Сергеев

Признавайтесь, кто кликнул из-за слова панос

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Владимир Бычко

Ну, на самом деле, англоязычные тоже ржут с Георгиев, Сергеев и Семёнов. Это норма.

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Кот Разумный

Поколение разработчиков NT ушло, этот к ним, конечно, не относится, но эти наломать дров успели.

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Юлия Рихтер

Алёха )))

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Лицо в толпе

Срочно изобретаем своего Алёху.

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Лена Головач

Пáнос (ударение на А) с греческого переводится как диарея

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