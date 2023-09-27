Бывший глава разработки Windows 11 Панос Панай перейдёт в Amazon — он будет отвечать за Alexa и «умные» устройства Статьи редакции
Его предшественник на этой должности перешёл в Blue Origin.
- Панос Панай возглавит в Amazon подразделение по устройствам и услугам — в него входят голосовой помощник Alexa, колонки Echo, устройства для «умного» дома, электронные книги Kindle и другое.
- Он займёт место Дэйва Лимпа, который играл «ключевую роль» в создании Alexa и Echo. Лимп объявил о своей отставке в августе 2023 года. Он станет гендиректором космической компании Blue Origin Джеффа Безоса.
- К своим обязанностям Панай приступит в конце октября. В течение двух месяцев Лимп продолжит работать с ним, чтобы «обеспечить плавный переход» в компанию.
- Панос Панай в сентябре 2023 года покинул Microsoft после 19 лет работы. Он возглавлял разработку Windows 11 и устройств серии Surface.
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Комментаторы, когда увидели имя:
Да кому он всрался))
Похоже на Эдварда, увидевшего комментаторов к данной статье.
Панос 🌚🌚🌚
Алекса с Паносом станет краше.
Жидкий режим появится
Паной, Лимп - кто эти люди, почему я про них читаю?
Вася Пражкин — кто этот человек? Почему я тут его вижу?
Ты читаешь, чтобы утолить свое желание оставить комментарий по вопросу в котором ты не разбираешься. Не благодари.
Угадайте сколько комментов про новость, а сколько про Панос?
Ты ещё один добавил. Садись, пять.
Ну ё, Панос утёк в Amazon?
Настало время всратых шуток!
Астрологи объявили месяц переходов топ-менеджеров
Количество шутеек про Паноса выросло в 1000 раз
Статью разместили только для нагона трафика из за имени этого чела?)
Сама новость то не интересная, мало ли людей меняют работу
Нет, здесь часто публикуют такие абсолютно пустые новости, которые как максимум достойны внутренней рассылки по компании.
Теперь, когда все уже (надеюсь) отшутились про жидкого, я задам серьезный и крепкий вопрос, исключительно пользователям платформы Windows.
(Сам то я маковод и не знаком с виндой)
Скажите, как вы в целом и в частности оцениваете развитие windows 11, на фоне, ну скажем от XP и далее какая там была, 10? Вот 11 как вам?
Если резюмировать его работу по разработке 11
Я пересел: сначала на линь, потом за мак — примерно так оцениваю развитие. В интерпрайзе уже во всю юзают убунту. Еще какое-то время и винда останется только на игровых десктопах дома. И поделом. Сильно токсичное управление нулевых создало репутацию.
Как включить коричневую тему в винде?
Нет.
Я серьезно.
Что пользователи винды 11 думают о винде 11, в ее нынешнем виде и качестве.
Это понос, 7 была лучше.
О, значит, не зря я остаюсь на 7.
как ты докер на 7 запускать собрался?
Вообще надо было на десятке заканчивать с виндой, потом уже интерфейс они заморочили
Да.
Теперь винда тоже наполовину линух, как и макось.
Все работает, легко управляется в корпоративной среде.
Да уж конечно… Редакция вся давилась от смеха, предвкушая каменты.Сам то я маковод и не знаком с виндой
Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был!Скажите, как вы в целом и в частности оцениваете развитие windows 11
В двух словах не объяснить. Но если копнуть в разработку, то WSL все оценили. Поставил туда нормальную Ubuntu и разрабатывай. Снаружи у тебя обычная операционка, которая просто существует, просто работает. Есть отдельные всплаки, что интерфейс под себя стало в некоторых аспектах не настроить. Но это вроде решается спец утилитами, а кто их не может поставить, то тому и не надо.
Вроде годится как ответ на твой вопрос.
Ну шо, Винду 11 отПаносил, теперь и Алксу отПаносит... 😅
И жена его Бливотта.
Найс байт на трафло и комменты
Амазон пронесёт
На руках какие то браслеты, кольца. Что к чему? Как будто он не глава разработки, а глава армянского рынка в 90ых.
ну дык он с Кипра,а там не так уж до Армении далеко
Грек он
А это имя или фамилия?
Расчехляйте, пацаны 💩
Широкий диапазон у лидов по разработке там, канешн, с ОС - на колонки, с колонок в, буквально rocket science. Ну-ну, удачи им.
Привет, Панос
Может теперь Windows будет не понос? 😁
Признавайтесь, кто кликнул из-за слова панос
Ну, на самом деле, англоязычные тоже ржут с Георгиев, Сергеев и Семёнов. Это норма.
Поколение разработчиков NT ушло, этот к ним, конечно, не относится, но эти наломать дров успели.
Алёха )))
Срочно изобретаем своего Алёху.
Пáнос (ударение на А) с греческого переводится как диарея