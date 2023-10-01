Отрывок из книги «Индийское притяжение. Бизнес в стране возможностей и контрастов» Евгения Гривы и Павла Селезнёва, которая выйдет в издательстве «Альпина Pro» в октябре 2023 года.

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Когда вы решите все организационные задачи, перед вами встанет вопрос о найме персонала. Кому-то будет нужен минимум — секретарь, водитель, пара сотрудников, кому-то — полноценный офис, возможно, потребуется привлечение производственного либо торгового персонала. В любом случае закономерности в Индии будут примерно одни и те же. Индийский рынок труда имеет ряд принципиальных отличий от того, что мы привыкли видеть в России и на Западе.

Принцип «ничего личного, только бизнес» отступает здесь на задний план. В Индии принято брать в бизнес в первую очередь родственников и друзей.

Почти повсеместно вы увидите, что в малом, среднем, да и крупном секторе, за исключением государственных корпораций и представительств западных компаний (последние два вида составляют абсолютное меньшинство), бизнес формируется на семейной основе и передаётся из поколения в поколение.

Фото Google

Сами индийцы считают это большим плюсом. Очень часто на переговоры приезжают с отцом или матерью, дедом, дядей и т. д., демонстрируя, что бизнес имеет семейные корни и что нынешний глава компании (либо управленец) не возник из ниоткуда, а имеет семью и в ней — старшего советчика. Семейственность бизнеса для индийцев — знак его устойчивости и следования традициям. И это действительно так.

Вы увидите, что горизонт планирования в Индии гораздо более далекий, чем где бы то ни было. Индийцы не спешат: бывает и так, что они идут на сотрудничество чисто из политических соображений, не рассчитывая на быструю прибыль. Бизнес в их понимании растёт не скачками, а «зёрнышко к зёрнышку» на протяжении десятилетий, и если начало положил еще дед или прадед, то дети и внуки обязательно продолжат дело.

Индийцы не воспринимают свою жизнь через призму понятий «это только моя жизнь», «надо жить здесь и сейчас» или «надо успеть». Скорее они ощущают себя частью единого потока — бесконечнои череды жизней их предков и потомков. Эта философия даёт более глобальныи взгляд на бизнес и настраивает на размеренный рабочий темп. Она же служит причинои того, что индийцы опираются в делах на родных и близких: благосостояние в Индии создается не успехом отдельного человека, но трудом нескольких поколений семьи.

Только не воспринимайте индийцев как мыслителей, которые серьёзно рефлексируют на эту тему. Скорее это некая исторически сложившаяся и, возможно, уже не осознаваемая ментальность, которая формирует общий подход индийцев к взаимоотношениям. В остальном они нормальные люди, которые хотят заработать, любят вкусно поесть и т.д.

Мыслить в масштабах поколений позволяет и принцип невмешательства со стороны власти: в Индии не распространен государственный передел собственности.

Есть и другие причины популярности семейных предприятий. Например, считается, что бизнес, который содержат родственники, более стабилен. Простой наемный работник легко может уйти от владельца бизнеса, так как не имеет никакой привязанности, кроме денежной, родственник же будет держаться: его уход может быть воспринят как предательство общих интересов.



Такой подход, совершенно неприемлемый в глазах западных коллег, воспринимается в Индии сугубо положительно. Напомню, что мотивация у индийцев носит несколько иной характер, нежели самовыражение и получение максимально возможной заработной платы.

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В силу того, о чём я сказал выше, крупными компаниями, как правило, руководят семейные кланы: при распределении топовых и даже более низких позиций приоритет отдается близким и дальним родственникам. В малом и среднем бизнесе вы чаще всего обнаружите семейные династии: там родственники четвёртого или пятого колена (о которых мы в нашей жизни даже и не подозреваем) занимают все возможные вакансии — охранников, курьеров и т.п. Сами индийцы видят в этом в том числе социальную составляющую, то есть заботу о своих близких.

Лично мне стал близок принцип семейственности. Можно спорить о его эффективности и производительности, но то, что он цементирует общество, не вызывает сомнений. Родовая память индийцев чрезвычайно развита: если вы попадете на индийскую свадьбу, то увидите, что индийцы приглашают самых далеких родственников, соседей, друзей от мала до велика.

Индийская свадьба

На свадьбе у одного из родных нашего арендатора было 4000 гостей. И даже на свадьбу моего водителя (впрочем, с высокой по индийским меркам зарплатой) пришло около 600 человек. Он очень удивлялся, когда я рассказывал, что в России в таких случаях приглашают лишь несколько десятков наиболее близких людей. Разумеется, свадьбы в Индии празднуются гораздо чаще и выступают универсальным местом встречи, где в том числе можно попросить успешного родственника о трудоустройстве.

Итак, родственность в Индии — это базовый принцип, который принимается и культивируется обществом. Наличие родственных связей с кем-то из сотрудников компании считается здесь плюсом при найме.

Еще одна категория претендентов — это друзья, скажем так, второй круг близких лиц, откуда черпается персонал для компании.

И только далее следуют привычные для нас источники подбора. В частности, в интернете имеются специализированные сайты для размещения вакансий. Одна ремарка: там можно найти по большей части топов, да и то при ограниченном выборе: хотя интернет и задействуется при поиске персонала, но не приобрёл пока достаточного распространения и популярности.

Профильные конференции и выставки — другая хорошая возможность познакомиться с людьми, перспективными для найма в компанию. Однако там также чаще встречаются люди топовых позиций.

По моему опыту, при помощи интернета либо знакомств на конференциях можно зацепить «птицу высокого полёта», а что касается менеджеров среднего звена, специалистов различного профиля, то тут все гораздо сложнее. В интернете вы обнаружите огромное предложение, но и слишком много «брака», а на выставках и конференциях эта категория фактически не представлена.

Кадровые агентства пока ещё не стали обыденностью, но всё больше проникают на индийскии рынок. Ценник примерно такой же, как и в целом по миру. Опять-таки, пока эти агентства не могут похвастаться наработанными базами, но, уверен, лет за десять (отталкиваясь от 2023 года) они смогут стать серьёзным ресурсом на рынке рекрутмента. Через них можно искать «штучный товар».

Как показал мой опыт, ресурс номер один при поиске что уникальных специалистов, что руководителей, что административного персонала и т.д. — это знакомства. При поиске топов, управленцев, штучных специалистов задействуйте людей из профильного бизнеса: партнёров, конкурентов, руководителей профессиональных ассоциаций, обслуживающих вас представителей юридических, бухгалтерских компаний.

При найме административного, вспомогательного персонала можете использовать тот же ресурс, а также весь остальной спектр ваших знакомств. Например, водителя мне предложил арендатор, у которого я снимал квартиру, секретаря — сотрудник обслуживающей меня бухгалтерской компании. Чаще всего это будут либо их родственники, либо друзья и знакомые, но они будут нести за них ответственность перед вами.

В свою очередь, у принятых вами людей тоже будет повышенное чувство ответственности, ведь их порекомендовали «свои». Помимо этого, можете рассчитывать, что при решении рабочих вопросов эти люди будут использовать весь ресурс — как свой, так и тех, кто их рекомендовал, а те, соответственно, расширять этот ресурс за счёт своих знакомых. Иными словами, купив одного работника, вы купите целый «коллективный разум».

К моему удивлению, индийцы, принятые на работу по знакомству, оказались более ответственными, чем пришедшие по конкурсному отбору со стороны. И текучесть ниже, и надёжность выше.

Безусловно, можно прибегать и ко всем остальным перечисленным ресурсам, избегайте только размещения рекламы в газетах.

К вам хлынет такой поток резюме, что вы в нём утонете. А в чужой стране отобрать нужных людей будет тяжело (это касается и интернет-ресурсов). Многочисленность индийцев и, как следствие, высокая конкуренция за рабочие места даёт о себе знать. Каждый приходящий будет утверждать, что делал всё, что вам нужно. Проверить это сложно. Бывшие работодатели, если вы до них дозвонитесь, по местной традиции расскажут вам, что кандидат и правда делал всё, ведь, поскольку он работал у них, это лучший сотрудник в Индии.

Поэтому смело говорю: пользуйтесь рекомендациями и не бойтесь, если вам будут предлагать родственников или друзей. И будьте готовы к тому, что нанятые сотрудники начнут подтягивать в компанию своих родных и близких, — в этом тоже нет ничего страшного.

Фото Wikimedia

Неплохо знать и такую деталь: индийцев можно «прогибать» по заработной плате, ибо конкуренция за рабочие места действительно высокая. Это же обуславливает мобильность индийцев: ради хорошей зарплаты они готовы ездить на работу по три и по четыре часа и даже могут переехать в другой город (цены на аренду жилья доступные, а в плане удобств этот народ крайне неприхотлив).

По заработным платам устоявшиеся планки есть только для топов, и они аналогичны мировым — торг здесь редко уместен. А люди знают себе цену.

Что касается мидл-менеджмента и специалистов, тут ситуация интересная: фактически нет зафиксированных уровней оплаты, так что можете отталкиваться от ваших возможностей. Кандидаты часто прогибаются под нужный вам уровень, если он, конечно, не ниже адекватно разумного.