Карьера
Артур Томилко

LinkedIn объявила о сокращении 668 сотрудников из-за снижения спроса на услуги найма Статьи редакции

В мае 2023 года компания уже увольняла 716 человек.

  • Сокращения затронут более 3% из 20 тысяч сотрудников LinkedIn, которые работают в инженерных, продуктовых, кадровых и финансовых отделах, сообщило Reuters.
  • Решение принято на фоне снижения темпов роста выручки компании, отмечает CNBC. Соцсеть зарабатывает деньги за счёт продажи рекламы и взимания подписки с HR-специалистов, которые используют сервис для поиска специалистов.
  • Из-за массовых сокращений в ИТ-отрасли и замедления найма, LinkedIn сталкивается со снижением спроса на свои услуги. По данным сервиса Layoffs, с начала 2023 года из технологических компаний уволили более 242 тысяч человек.
  • В мае 2023-го LinkedIn сократила 716 сотрудников в отделах продаж и клиентской поддержки, а также объявила о планах по закрытию своего приложения для китайского рынка.

#новость #linkedin

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14 комментариев
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 Ivan Boldyrev

Увеличим количество свежих резюме на LinkedIn на 668 штук!

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Неуловимый Кабачок

Они создадут свой линкедин

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Родитель 1

Потому нечего было законы РФ нарушать!!!

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дед Мазай и ёжики

У РФ есть законы?...

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37th parallel
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Тимон

Linkedin? Не слышали. В РФ всего 3 млн пользователей, а заходит через впн тыщ 200-300.

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Pushkareva Ekaterina

А чего не 666?

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Невкусно и грустно

Не прошло и 20 лет, чтобы бизнес индусо-эйнштейновых резюмех начал загибаться

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Кирилл Таран
на фоне снижения темпов роста выручки

Ещё не начал

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Дмитрий Каулькин

До сих пор не понимаю, почему Майкрософт их купил за нездоровые миллиарды. Всегда думал, что это просто сайт на подобии хедхантера.

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Неуловимый Кабачок

А тенчат объявил о найме 668 сотрудников в штат? Или аналог помер, не успев стать аналогом?

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Вася Пражкин
Сокращения затронут более 3%

Да после корпоратива в обычной компании больше сокращают.

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p0sted

Интересно, уволенным сотрудникам они премиум подписку тоже предложат?)

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Тоже хочу

LinkedIn как запустился, так и не развивался. Это изначально был скам с целью продажи Microsoft. А все, что попадает в Microsoft умирает

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