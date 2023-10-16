LinkedIn объявила о сокращении 668 сотрудников из-за снижения спроса на услуги найма Статьи редакции
В мае 2023 года компания уже увольняла 716 человек.
- Сокращения затронут более 3% из 20 тысяч сотрудников LinkedIn, которые работают в инженерных, продуктовых, кадровых и финансовых отделах, сообщило Reuters.
- Решение принято на фоне снижения темпов роста выручки компании, отмечает CNBC. Соцсеть зарабатывает деньги за счёт продажи рекламы и взимания подписки с HR-специалистов, которые используют сервис для поиска специалистов.
- Из-за массовых сокращений в ИТ-отрасли и замедления найма, LinkedIn сталкивается со снижением спроса на свои услуги. По данным сервиса Layoffs, с начала 2023 года из технологических компаний уволили более 242 тысяч человек.
- В мае 2023-го LinkedIn сократила 716 сотрудников в отделах продаж и клиентской поддержки, а также объявила о планах по закрытию своего приложения для китайского рынка.
120 показов
1K открытий
Увеличим количество свежих резюме на LinkedIn на 668 штук!
Они создадут свой линкедин
Потому нечего было законы РФ нарушать!!!
У РФ есть законы?...
Linkedin? Не слышали. В РФ всего 3 млн пользователей, а заходит через впн тыщ 200-300.
А чего не 666?
Не прошло и 20 лет, чтобы бизнес индусо-эйнштейновых резюмех начал загибаться
Ещё не начал
До сих пор не понимаю, почему Майкрософт их купил за нездоровые миллиарды. Всегда думал, что это просто сайт на подобии хедхантера.
А тенчат объявил о найме 668 сотрудников в штат? Или аналог помер, не успев стать аналогом?
Да после корпоратива в обычной компании больше сокращают.
Интересно, уволенным сотрудникам они премиум подписку тоже предложат?)
LinkedIn как запустился, так и не развивался. Это изначально был скам с целью продажи Microsoft. А все, что попадает в Microsoft умирает