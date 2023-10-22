Он заставляет отказываться от помощи и может оставить без адекватного вознаграждения. Откуда берётся внутренний «самозванец» и что помогает с ним справляться — выяснило издание dev.by.

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Кто жалуется на «синдром» (все!)

В редакцию dev.by написали многие айтишники и айтишницы: миддлы, сеньоры и тимлиды, с опытом в ИТ от 2 до 8 лет, с высшим профильным образованием и после ИТ-курсов, временно безработные и сотрудники самых разных компаний.

«Симптомы» примерно одинаковые:

«кажется, что я чем-то хуже других — хотя большинство коллег такие же вайтишники, как и я»;

«когда что-то не получается, виню себя, хотя меня никто не ругал, и это была какая-то мелочь»;



«часто кажется, что могла бы сделать ещё лучше, что надо бы переделать — иногда я трачу на это свое личное время»;



«перерабатываю, даже если меня об этом никто не просит»;



«когда рядом с моим именем пишут „сеньор“, мне это никак не помогает — даже хуже становится: меня вот кем считают, а я-то…»



История «самозванца», который справился

Эту историю преодоления синдрома самозванца dev.by решило опубликовать целиком. Её автор — QA Team Lead и Operations Manager.

Первые пять лет работы у меня был синдром самозванца. Вызвала его стрессовая и неуспешная учёба в беларусском университете. А излечила меня также учёба — но уже в европейской магистратуре.

Итак, я был одним из худших в группе: первые три курса болтался на грани пересдач. Итоговый средний балл — 6.9, ну просто число, даже забавно. Но для самооценки это — смертельный яд. Поверить в себя не помогали даже локальные успехи вроде участия в конкурсах и учёба в Германии по обмену.

Я не рассчитывал получить нормальную работу после универа. Поэтому когда после первого же собеса мне предложили должность тестировщика в компании, воспринял это не иначе, как божье чудо.

Я быстро изучил продукт, с которым предстояло работать, и освоил основы тестирования, разобраться с баг-репортами помог опыт в журналистике, а с системами — любовь к компьютерам. Испытательный срок я прошёл успешно. Но голову не покидали тревожные мысли: продукт изучил плохо, нахожу мало багов, и вообще недостаточно устаю после работы…

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Нарастанию тревоги способствовала и жёсткая начальница: казалось, что за малейший косяк ты будешь моментально уничтожен.

Отдушиной было общение с людьми. Я быстро влился в корпоративную движуху и занялся организацией мероприятий. Мне в принципе нравится брать на себя роль организатора — к тому же, если ты на хорошем счету, то тебя могут и не уволить за плохую работу. А чтобы компенсировать предполагаемую техническую немощность, я закончил курсы Project Management в ИТ.

Неожиданно мои старания заметили. Спустя полтора года работы мне предложили возглавить небольшую команду тестирования и выстроить процессы. Предложение я принял без сомнений: всё-таки позиция про софт скилы, в которых уверенности было больше. Затем начались годы тимлидства, наполненные взлётами и падениями, периодами спокойствия и жарких переработок.

Первое время падений было заметно больше: процессы не выстроены, опыта мало, стресс от новых ситуаций. Я не мог простить себе случаи, когда на тест кому-то приходило сразу несколько больших проектов. Казалось, это мои косяки — руководитель неправильно распределил ресурсы. Установка «ошибаться нельзя» продолжала подтачивать уверенность в себе. Поэтому когда с годами ситуация наладилась, я списывал всё на удачу: наличие запаса ресурсов, обновлённая документация, счастливые люди и довольные заказчики — стечение обстоятельств, повезло попасть в хорошее место.

В какой-то момент я уехал учиться в Европу и освободил кресло тимлида. Я не держался за него синими пальцами и готовил замену заранее, поэтому передача дел прошла гладко. После моего ухода ничего не развалилось. Тогда и появилась первая мысль: может это не удача, а я действительно справился с обязанностями лида? Но поскольку не было цифровой метрики успеха вроде среднего балла, мой синдром самозванца остался со мной.

Метрика, а с ней и исцеление пришли в магистратуре. Поступив в европейский университет, я решил уделить всё своё время и внимание учёбе. Программа была хорошей, за образование были заплачены немалые деньги, поэтому нужно было взять от него максимум. И я сделал это.

Всего в семестре было 6 курсов. В каждом курсе были как индивидуальные, так и групповые задачи. Я отлично справлялся с домашней работой и экзаменами, а на групповых проектах был грамотным лидером. На курсе по управлению проектами в мою команду попали два худших студента — но по итогу мы заработали высший балл на курсе.

Я стал лучшим студентом первого семестра со средним баллом 9.83. Набрать его, просто уцепившись за одногруппников невозможно, — это однозначно мой личный успех. После этого у меня не осталось сомнений: я умею сосредотачиваться и работать, я способен успешно решать сложные задачи как самостоятельно, так и в команде.

Синдром самозванца отступал сначала маленькими шажочками, а спустя несколько месяцев исчез окончательно. Я знаю, что достаточно компетентен и работаю на совесть. К тому же теперь я гораздо проще отношусь к ошибкам: все мы люди, все ошибаемся — и растём быстрее всего, как раз извлекая уроки из ошибок. Я не боюсь ввязываться в рисковые авантюры, где можно облажаться. А как лидер я никогда не стану гнобить свою команду за какой-нибудь промах.

Не буду давать советов напоследок. Синдром самозванца — это испытание, и у каждого человека свой путь чтобы его пройти. Можно справиться с ним самостоятельно, а можно с помощью психолога. Мне кажется, для победы нужны результативные действия и рефлексия — признание своего вклада в их достижение, запись успеха на свой счёт.

Но сейчас уже никаких сомнений: я не самозванец. И вы тоже!

Рекомендации и лайфхаки от других «самозванцев»

«Вырабатывать опоры в себе, искать свои сильные стороны».

«Как ни странно — ходить на собесы. Я говорю себе: ну надо же, сколько денег компания потратила, чтобы посмотреть на меня. А если ещё и оффер предлагают (а чаще всего так и получается), то на некоторое время самозванец внутри меня засыпает».



Фиксировать результаты, вести дневник — советует сразу несколько читателей. «Я записываю маленькие и большие вещи, которые сделала, чтобы потом посмотреть и убедиться, что я тут не ерундой страдаю, а хорошо работаю».



Прокачивать навыки, учиться — ещё один общий рецепт. «Ты ничего не знал — а потом взял и разобрался: это повышает уверенность в себе».



Многие ищут поддержки у коллег, тимлида. «Я могу спросить у них, достойна ли я претендовать на какие-то достижения, либо делаю ли достаточно — и в этот момент очень круто получить честный ответ, без злорадства. Ещё всё то же самое же можно проговорить на ретро — и получить честный ответ со стороны».



«Если у тебя есть стажер или новый сотрудник на испытательном сроке, он в любом случае будет что-то делать не так — и это нормально. Проговаривая стажёру, что совершать ошибки — это окей, не страшно, на них ты учишься, ты проговариваешь это и для себя: не зная чего-то, не умея, ты не совершаешь преступление. Тебя не закидают за это гнилыми помидорами — наоборот, совершая ошибки, ты учишься, понимаешь, чего делать не стоит, а что нужно для достижения результата».



«Как я работаю с этим — да просто: собираю всю волю в кулак и пашу, так как есть семья, которую нужно кормить, есть свои какие-то нужды. Я обязан заботиться о большом количестве людей, поэтому не могу обращать внимание на то, что там опять говорит самозванец внутри меня».



Синдром самозванца характерен для людей с комплексом «отличника», поэтому полезно лажать, совершать ошибки и осознавать, что лажают все — и ты тут не уникален. Самозванцами себя считают многие и всё равно успешно работают на крутых должностях.

Консультант по психологии командных процессов о синдроме самозванца

Синдром самозванца — это убеждение, что человек достиг успеха в своей деятельности благодаря удачному стечению обстоятельств, а не из-за своих компетенций и профессионализма.

Парадоксальным образом такое искажение характерно как раз для профессионалов, которые достигают серьёзных результатов. Нужно много знать, чтобы представлять, насколько мало человек знает.

В работе такое убеждение может приводить к перфекционизму: вместо того чтобы получить хороший результат и быстро применить его на практике, человек тратит много дополнительных усилий на достижение идеализированного результата.

Опасаясь «разоблачения», сотрудник может скрывать сложности при выполнении своих задач, не обращаться за помощью к коллегам, стараться справиться самостоятельно. Помимо ухудшения качества работы, затягивания сроков, такой подход приводит к переработкам и в перспективе — к выгоранию.

Также из-за страха не справиться человек может избегать новых задач. В этом случае сам работник упускает карьерные перспективы, а команда теряет его потенциал.

Неуверенность в своих знаниях мешает делать вклад в принятие совместных решений командой. А неспособность присваивать себе собственные же достижения и адекватно оценивать ценность своей работы может мешать продавать свои услуги клиенту и получать адекватное вознаграждение. Я видел, как крутые разработчики-аутсорсеры невнятно и обесценивающе представляли себя на интервью с клиентом.

С первыми шагами человека в профессии растёт и его уверенность в себе. Но, погружаясь всё глубже и глубже, он видит, что в определённых областях его знаний и навыков всё ещё недостаточно — и от этого его самооценка снижается. В качестве «лекарства» выступает опыт: если человек продолжает расти и совершенствоваться как специалист — его самооценка восстанавливается.

Кроме того мы можем целенаправленно работать с синдромом. Просто осознание его наличия и наблюдение за негативными проявлениями уже помогают снизить его влияние на работу. Помимо работы с психологом полезно получать адекватную верификацию своих компетенций: это может быть обсуждение своей работы с коллегами, друзьями, сокурсниками, работающими в той же области. Это тот самый момент, когда пиво с профессионалами можно рассматривать в качестве оздоровляющей процедуры.