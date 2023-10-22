«Я хуже других»: как синдром самозванца мешает работе Статьи редакции
Он заставляет отказываться от помощи и может оставить без адекватного вознаграждения. Откуда берётся внутренний «самозванец» и что помогает с ним справляться — выяснило издание dev.by.
Кто жалуется на «синдром» (все!)
В редакцию dev.by написали многие айтишники и айтишницы: миддлы, сеньоры и тимлиды, с опытом в ИТ от 2 до 8 лет, с высшим профильным образованием и после ИТ-курсов, временно безработные и сотрудники самых разных компаний.
«Симптомы» примерно одинаковые:
- «кажется, что я чем-то хуже других — хотя большинство коллег такие же вайтишники, как и я»;
- «когда что-то не получается, виню себя, хотя меня никто не ругал, и это была какая-то мелочь»;
- «часто кажется, что могла бы сделать ещё лучше, что надо бы переделать — иногда я трачу на это свое личное время»;
- «перерабатываю, даже если меня об этом никто не просит»;
- «когда рядом с моим именем пишут „сеньор“, мне это никак не помогает — даже хуже становится: меня вот кем считают, а я-то…»
История «самозванца», который справился
Эту историю преодоления синдрома самозванца dev.by решило опубликовать целиком. Её автор — QA Team Lead и Operations Manager.
Первые пять лет работы у меня был синдром самозванца. Вызвала его стрессовая и неуспешная учёба в беларусском университете. А излечила меня также учёба — но уже в европейской магистратуре.
Итак, я был одним из худших в группе: первые три курса болтался на грани пересдач. Итоговый средний балл — 6.9, ну просто число, даже забавно. Но для самооценки это — смертельный яд. Поверить в себя не помогали даже локальные успехи вроде участия в конкурсах и учёба в Германии по обмену.
Я не рассчитывал получить нормальную работу после универа. Поэтому когда после первого же собеса мне предложили должность тестировщика в компании, воспринял это не иначе, как божье чудо.
Я быстро изучил продукт, с которым предстояло работать, и освоил основы тестирования, разобраться с баг-репортами помог опыт в журналистике, а с системами — любовь к компьютерам. Испытательный срок я прошёл успешно. Но голову не покидали тревожные мысли: продукт изучил плохо, нахожу мало багов, и вообще недостаточно устаю после работы…
Нарастанию тревоги способствовала и жёсткая начальница: казалось, что за малейший косяк ты будешь моментально уничтожен.
Отдушиной было общение с людьми. Я быстро влился в корпоративную движуху и занялся организацией мероприятий. Мне в принципе нравится брать на себя роль организатора — к тому же, если ты на хорошем счету, то тебя могут и не уволить за плохую работу. А чтобы компенсировать предполагаемую техническую немощность, я закончил курсы Project Management в ИТ.
Неожиданно мои старания заметили. Спустя полтора года работы мне предложили возглавить небольшую команду тестирования и выстроить процессы. Предложение я принял без сомнений: всё-таки позиция про софт скилы, в которых уверенности было больше. Затем начались годы тимлидства, наполненные взлётами и падениями, периодами спокойствия и жарких переработок.
В какой-то момент я уехал учиться в Европу и освободил кресло тимлида. Я не держался за него синими пальцами и готовил замену заранее, поэтому передача дел прошла гладко. После моего ухода ничего не развалилось. Тогда и появилась первая мысль: может это не удача, а я действительно справился с обязанностями лида? Но поскольку не было цифровой метрики успеха вроде среднего балла, мой синдром самозванца остался со мной.
Метрика, а с ней и исцеление пришли в магистратуре. Поступив в европейский университет, я решил уделить всё своё время и внимание учёбе. Программа была хорошей, за образование были заплачены немалые деньги, поэтому нужно было взять от него максимум. И я сделал это.
Всего в семестре было 6 курсов. В каждом курсе были как индивидуальные, так и групповые задачи. Я отлично справлялся с домашней работой и экзаменами, а на групповых проектах был грамотным лидером. На курсе по управлению проектами в мою команду попали два худших студента — но по итогу мы заработали высший балл на курсе.
Я стал лучшим студентом первого семестра со средним баллом 9.83. Набрать его, просто уцепившись за одногруппников невозможно, — это однозначно мой личный успех. После этого у меня не осталось сомнений: я умею сосредотачиваться и работать, я способен успешно решать сложные задачи как самостоятельно, так и в команде.
Не буду давать советов напоследок. Синдром самозванца — это испытание, и у каждого человека свой путь чтобы его пройти. Можно справиться с ним самостоятельно, а можно с помощью психолога. Мне кажется, для победы нужны результативные действия и рефлексия — признание своего вклада в их достижение, запись успеха на свой счёт.
Но сейчас уже никаких сомнений: я не самозванец. И вы тоже!
Рекомендации и лайфхаки от других «самозванцев»
- «Вырабатывать опоры в себе, искать свои сильные стороны».
- «Как ни странно — ходить на собесы. Я говорю себе: ну надо же, сколько денег компания потратила, чтобы посмотреть на меня. А если ещё и оффер предлагают (а чаще всего так и получается), то на некоторое время самозванец внутри меня засыпает».
- Фиксировать результаты, вести дневник — советует сразу несколько читателей. «Я записываю маленькие и большие вещи, которые сделала, чтобы потом посмотреть и убедиться, что я тут не ерундой страдаю, а хорошо работаю».
- Прокачивать навыки, учиться — ещё один общий рецепт. «Ты ничего не знал — а потом взял и разобрался: это повышает уверенность в себе».
- Многие ищут поддержки у коллег, тимлида. «Я могу спросить у них, достойна ли я претендовать на какие-то достижения, либо делаю ли достаточно — и в этот момент очень круто получить честный ответ, без злорадства. Ещё всё то же самое же можно проговорить на ретро — и получить честный ответ со стороны».
- «Если у тебя есть стажер или новый сотрудник на испытательном сроке, он в любом случае будет что-то делать не так — и это нормально. Проговаривая стажёру, что совершать ошибки — это окей, не страшно, на них ты учишься, ты проговариваешь это и для себя: не зная чего-то, не умея, ты не совершаешь преступление. Тебя не закидают за это гнилыми помидорами — наоборот, совершая ошибки, ты учишься, понимаешь, чего делать не стоит, а что нужно для достижения результата».
- «Как я работаю с этим — да просто: собираю всю волю в кулак и пашу, так как есть семья, которую нужно кормить, есть свои какие-то нужды. Я обязан заботиться о большом количестве людей, поэтому не могу обращать внимание на то, что там опять говорит самозванец внутри меня».
- Синдром самозванца характерен для людей с комплексом «отличника», поэтому полезно лажать, совершать ошибки и осознавать, что лажают все — и ты тут не уникален. Самозванцами себя считают многие и всё равно успешно работают на крутых должностях.
Консультант по психологии командных процессов о синдроме самозванца
Синдром самозванца — это убеждение, что человек достиг успеха в своей деятельности благодаря удачному стечению обстоятельств, а не из-за своих компетенций и профессионализма.
Парадоксальным образом такое искажение характерно как раз для профессионалов, которые достигают серьёзных результатов. Нужно много знать, чтобы представлять, насколько мало человек знает.
Опасаясь «разоблачения», сотрудник может скрывать сложности при выполнении своих задач, не обращаться за помощью к коллегам, стараться справиться самостоятельно. Помимо ухудшения качества работы, затягивания сроков, такой подход приводит к переработкам и в перспективе — к выгоранию.
Также из-за страха не справиться человек может избегать новых задач. В этом случае сам работник упускает карьерные перспективы, а команда теряет его потенциал.
С первыми шагами человека в профессии растёт и его уверенность в себе. Но, погружаясь всё глубже и глубже, он видит, что в определённых областях его знаний и навыков всё ещё недостаточно — и от этого его самооценка снижается. В качестве «лекарства» выступает опыт: если человек продолжает расти и совершенствоваться как специалист — его самооценка восстанавливается.
Кроме того мы можем целенаправленно работать с синдромом. Просто осознание его наличия и наблюдение за негативными проявлениями уже помогают снизить его влияние на работу. Помимо работы с психологом полезно получать адекватную верификацию своих компетенций: это может быть обсуждение своей работы с коллегами, друзьями, сокурсниками, работающими в той же области. Это тот самый момент, когда пиво с профессионалами можно рассматривать в качестве оздоровляющей процедуры.
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О, по себе знаю. Около 10 лет борьбы и то не могу сказать, что прямо на 146% избавился от всех проявлений. Но опыт, классные проекты, и работа над собой определённо дают положительные результаты.
И в какой-то момент ловишь себя на том, что в своей сфере ты достаточно крут и опытен, чтобы улавливать чьё-то одобрение или оценку.