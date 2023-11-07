Основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд покинет пост главы компании Статьи редакции
Её место займёт глава Slack Лидиан Джонс — ради этого она уйдёт с поста гендиректора мессенджера.
- Уитни Вулф Хёрд уйдёт с поста гендиректора Bumble 2 января 2024 года, объявила компания. Она останется в фирме — но в роли исполнительного председателя.
- Её место займёт глава Slack Лидиан Джонс — ради этого она уйдёт со своего нынешнего поста гендиректора. Джонс возглавила мессенджер в январе 2023 года, сменив основателя Slack Стюарта Баттерфилда. Имя того, кто заменит уже Джонс, Slack назовёт 13 ноября 2023 года.
- В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис Хёрд создала в 2014 году. До этого она занималась маркетингом в Tinder в команде сооснователей, но ушла из компании и подала на неё в суд за сексуальные домогательства. Она утверждала, что её бывший руководитель и парень Джастин Матин присылал угрозы и лишил её титула соучредителя в Tinder.
- В 2014 году Insider назвал Вульф одной из «30 самых влиятельных женщин до 30 лет». В 2017 году она попала в список Forbes «30 до 30», а в апреле 2018-го — в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии Time.
- В феврале 2021 года Bumble вышел на биржу с оценкой более $8 млрд. Благодаря этому Хёрд стала самой молодой self-made женщиной-миллиардером. После IPO капитализация доходила до $20 млрд, но с тех пор в несколько раз упала, отмечает Bloomberg. На 7 ноября 2023 года она составляет лишь $2,7 млрд.
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кто все эти люди и зачем нам эта информация?
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Распределение между новостями про ит и бизнес не обязано быть ровно 50/50, не вижу проблемы
Ну а здесь про бизнес, где-то про айти. Вроде все в тему)
Кто пользовался, какие подводные?
Bumble или Уитни Вулф Хёрд?
Вроде на кровать не срёт.
Или вы про площадку?
Меньше пустой траты времени. Вариант развития событий "привет -> игнор" практически отсутствует. Если тебе написали, хоть какой-то диалог точно произойдет.
Какой там женский контингент?
приличный
Тарелочницы?
Подводные камни в том, что там большинство женщин "просто посмотреть" и ставят фейковые фотки, синяя галочка не гарантия настоящих фото. И даже если у вас завязывается общение, то она потом не знает как сказать о том, что фотки не ее, и просто удаляется из приложения, а ты потратил на нее время.
А у нас он работает разве?
Ну и классическая проблема, что 60% женских анкет - это боты или продавцы сисек, тоже никуда не делась.
Это прям Санта-Барбара, а не смена руководства компаний...
Интересно живут.
Кто это?
Основательница самого быстрорастущего в США сервиса знакомств Bumble.
- в 2014 году Business Insider назвал Вульф одной из «30 самых влиятельных женщин до 30 лет»,
- в 2017 году она попала в список Forbes «30 до 30 лет»,
- в апреле 2018-го — в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии Time.
https://vc.ru/story/65023-kto-takaya-uitni-vulf-herd-osnovatelnica-samogo-bystrorastushchego-v-ssha-servisa-znakomstv-bumble
У меня сначала возник вопрос: "Что это?"
Хорошее приложение, с женой там познакомился и до этого были интересные свидания. Публика в целом приличнее Тиндера. Жаль, что ушли из России
До этого в тиндере была публика приличнее. А до этого на другом проекте была. В году (t+1) в другом публика станет приличнее.
Girls Power 👯♀️
В чем ее влияние? Или просто по квоте включили?)