Карьера
Евгения Евсеева

Основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд покинет пост главы компании Статьи редакции

Её место займёт глава Slack Лидиан Джонс — ради этого она уйдёт с поста гендиректора мессенджера.

Уитни Вулф Хёрд. Фото: Bennett Raglin / Getty Images
  • Уитни Вулф Хёрд уйдёт с поста гендиректора Bumble 2 января 2024 года, объявила компания. Она останется в фирме — но в роли исполнительного председателя.
  • Её место займёт глава Slack Лидиан Джонс — ради этого она уйдёт со своего нынешнего поста гендиректора. Джонс возглавила мессенджер в январе 2023 года, сменив основателя Slack Стюарта Баттерфилда. Имя того, кто заменит уже Джонс, Slack назовёт 13 ноября 2023 года.
Лидиан Джонс. Фото Bloomberg
  • В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис Хёрд создала в 2014 году. До этого она занималась маркетингом в Tinder в команде сооснователей, но ушла из компании и подала на неё в суд за сексуальные домогательства. Она утверждала, что её бывший руководитель и парень Джастин Матин присылал угрозы и лишил её титула соучредителя в Tinder.
  • В 2014 году Insider назвал Вульф одной из «30 самых влиятельных женщин до 30 лет». В 2017 году она попала в список Forbes «30 до 30», а в апреле 2018-го — в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии Time.
  • В феврале 2021 года Bumble вышел на биржу с оценкой более $8 млрд. Благодаря этому Хёрд стала самой молодой self-made женщиной-миллиардером. После IPO капитализация доходила до $20 млрд, но с тех пор в несколько раз упала, отмечает Bloomberg. На 7 ноября 2023 года она составляет лишь $2,7 млрд.
Истории
Кто такая Уитни Вульф Хёрд — основательница самого быстрорастущего в США сервиса знакомств Bumble Статьи редакции

К началу 2019 года приложение с инвестициями от Badoo оценивается более чем в $1 млрд, а платформой пользуются 50 млн человек.

Уитни Вульф Хёрд Fortune

#новость #bumble #slack

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46 комментариев
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 Андрей Комягин

кто все эти люди и зачем нам эта информация?

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Andrey Melnikov

Это новостной ресурс про It и бизнес. Тема новости относится к IT и бизнес. Вопросы?

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Вася Пражкин

Сайт про ИТ разве? Разыгрываете?

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Faye
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Вася Пражкин

Тем временем, новости на сайте:

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Faye

Бизнес, бизнес и бизнес
Распределение между новостями про ит и бизнес не обязано быть ровно 50/50, не вижу проблемы

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Вишняковский

Ну а здесь про бизнес, где-то про айти. Вроде все в тему)

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Невероятный Блондин

Кто пользовался, какие подводные?

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jonewayne

Bumble или Уитни Вулф Хёрд?

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Нейрослав Жепетеев

Вроде на кровать не срёт.
Или вы про площадку?

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Elnar I

Меньше пустой траты времени. Вариант развития событий "привет -> игнор" практически отсутствует. Если тебе написали, хоть какой-то диалог точно произойдет.

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Невероятный Блондин

Какой там женский контингент?

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Стас

приличный

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Костя Маслов

Тарелочницы?

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Zloy Marketolog

Подводные камни в том, что там большинство женщин "просто посмотреть" и ставят фейковые фотки, синяя галочка не гарантия настоящих фото. И даже если у вас завязывается общение, то она потом не знает как сказать о том, что фотки не ее, и просто удаляется из приложения, а ты потратил на нее время.

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Тимоха

А у нас он работает разве?

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Zloy Marketolog

Ну и классическая проблема, что 60% женских анкет - это боты или продавцы сисек, тоже никуда не делась.

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Вадим Д.

Это прям Санта-Барбара, а не смена руководства компаний...
Интересно живут.

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Posolo

Кто это?

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Axel Denisenko
Кто это?

Основательница самого быстрорастущего в США сервиса знакомств Bumble.
- в 2014 году Business Insider назвал Вульф одной из «30 самых влиятельных женщин до 30 лет»,
- в 2017 году она попала в список Forbes «30 до 30 лет»,
- в апреле 2018-го — в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии Time.
https://vc.ru/story/65023-kto-takaya-uitni-vulf-herd-osnovatelnica-samogo-bystrorastushchego-v-ssha-servisa-znakomstv-bumble

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Никита Мардюков

У меня сначала возник вопрос: "Что это?"

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Max Headroom
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Alex Kremen

Хорошее приложение, с женой там познакомился и до этого были интересные свидания. Публика в целом приличнее Тиндера. Жаль, что ушли из России

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Joe cocker

До этого в тиндере была публика приличнее. А до этого на другом проекте была. В году (t+1) в другом публика станет приличнее.

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SAMURAY

Girls Power 👯‍♀️

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Zloy Marketolog
в список «100 самых влиятельных людей мира»

В чем ее влияние? Или просто по квоте включили?)

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43 комментария
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