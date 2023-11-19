Карьера
Таня Боброва

СМИ: инвесторы потребовали от OpenAI восстановить Сэма Альтмана на посту гендиректора — компания начала переговоры Статьи редакции

Совет директоров уволил предпринимателя с поста главы стартапа 17 ноября.

  • Крупнейшие инвесторы OpenAI потребовали от компании восстановить сооснователя Сэма Альтмана на посту гендиректора, рассказали знакомые с ситуацией источники Bloomberg, WSJ и CNBC. Среди них, по словам собеседников, — Microsoft, Tiger Global и Thrive Capital. Фонд Sequoia Capital также встал на сторону Альтмана, говорит один из источников.
  • Инвесторы также настаивают на замене нынешнего совета директоров OpenAI, пишут издания. По данным WSJ, о необходимости новой структуры управления в случае возвращения инвесторам сообщил сам Альтман. Он также якобы обсуждал создание стартапа, который нанял бы бывших сотрудников OpenAI, в том числе тех, кто уволился в знак протеста.
  • По словам источников газеты, Альтман выберет один из этих вариантов в ближайшие дни. Собеседники Bloomberg утверждают, что с предпринимателем лично связался глава Microsoft Сатья Наделла: он пообещал поддержать Альтмана в любых его действиях.
  • Источники The Verge рассказали, что совет OpenAI ведёт переговоры с Альтманом о его возвращении в качестве гендиректора. По словам одного из них, предприниматель «двояко» настроен и хотел бы «значительных изменений в управлении». По данным Bloomberg, совет рассматривал возможность уйти в отставку, но выступает против этого.
  • Представители OpenAI, Microsoft, Thrive Capital, Tiger Global и Альтман либо не ответили, либо отказались от комментариев.
  • Совет директоров OpenAI уволил Сэма Альтмана с поста гендиректора 17 ноября 2023 года. Пост председателя оставил также президент и сооснователь стартапа Грег Брокман, но сохранил должность. После этого Брокман сам сообщил, что уходит. Также в отставку подали как минимум трое старших исследователей OpenAI, писал The Information.
Сэм Альтман / Источник: David Paul Morris, Bloomberg

На новость о переговорах с Сэмом Альтманом первыми на vc.ru обратили внимание Короче и Андрей Вечерний.

#новости #openai

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16 комментариев
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 Zoringer

Сэм готовится к возвращению:

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Vishna Savadhu

эффектно 😎

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Илья Попов

100! 🤣

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Андрей Вечерний

[Картинка фраера который сдал назад]

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Илья Попов

Фраер, который думал, что в танке сидит, но... Промахнулся.😁

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Я сказал свое имя машине

Начинается веселье. Запасся попкорном

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Вадим Д.

Правление откатится, Сэм возвращается, получает полный контроль над Open AI, я — полный контроль над Сэмом, короче — всё, как мы и планировали, да, @Андрей Вечерний?

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Илья Попов

После такого признания не удивлюсь если окажется, что сво тоже ваша работа, вы планировали.

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Zloy Sniper

Обычно в совете директоров находятся представители крупных инвесторов и решения по голосованию принимают не самостоятельно, а ретранслируют волю этих самых инвесторов. Но видимо в этом конкретном случае или все иначе, или бес попутал. Вангую, что Сэм выберет путь стартапа.

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Дмитрий Кузнецов
Обычно в совете директоров находятся представители крупных инвесторов

В OpenAI не так.

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Дмитрий Кузнецов

Если вернется Олтман, то скорее всего уйдет Суцкевер. И кто им Жопэтэ 5 будет делать?

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S.Capusta

GPT-4 cделает, без участия кожаных мешков ))

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Родитель 1

Галя, у нас отмена?

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Юрий Б.

Почему его уволили вообще? Могли бы в новости раскрыть

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Юрий Б.

https://vc.ru/u/1190575-andrey-vecherniy/920332-pochemu-uvolili-sema-altmana-glavu-openai?ref=recommended

Почему уволили Сэма Альтмана — главу OpenAI…
Что действительно могло заставить совет директоров уволить основателя и главное лицо компании на…
vc.ru
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Ненавижу Лицемеров

Все что надо знать о степени проработки управляющих решений.

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13 комментариев
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