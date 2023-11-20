Бывший глава OpenAI Сэм Альтман и сооснователь компании Грег Брокман присоединятся к Microsoft Статьи редакции
Вместе с другими «коллегами» они возглавят новую исследовательскую команду, которая занимается ИИ.
- Об этом сообщил глава Microsoft Сатья Наделла. Он заявил, что компания «по-прежнему привержена партнёрству с OpenAI» и «ждёт возможности познакомиться с Эмметом Широм и новой руководящей командой OpenAI, чтобы вместе поработать». Тем самым он подтвердил назначение Шира на роль гендиректора.
- Альтман и Брокман «вместе с коллегами» возглавят «новую передовую группу исследований в области искусственного интеллекта». Кто ещё перейдёт в компанию — не уточняется. Альтман в ответ на публикацию Наделлы написал, что «миссия продолжается».
- 18 ноября 2023 года совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана и его уходе из совета. Тогда же он временно назначил техдиректора Миру Мурати гендиректором. Компания ссылалась на «недостаточную откровенность» Альтмана, что «мешало совету выполнять свои обязанности». Вслед за ним OpenAI покинули сооснователь Грег Брокман и трое старших исследователей.
- Среди версий, которые обсуждались в СМИ, есть и другие. Взгляды Альтмана на долгосрочное развитие проекта и этические принципы могли расходиться с видением совета директоров, а финансовые и операционные показатели — не соответствовать тому, что прогнозировал или о чём докладывал Альтман.
- Крупнейшие инвесторы OpenAI требовали восстановить его в должности. Среди них, по данным СМИ, были Microsoft, Tiger Global, Thrive Capital и Sequoia Capital. Они также поддерживали идею пересмотреть состав совета директоров и назначить наблюдателя.
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И сделают новый AI! Но уже:
И делают новый AL
Вайб сериала Кремниевая долина прям.
"Крупнейшие инвесторы OpenAI требовали восстановить его в должности. Среди них, по данным СМИ, были Microsoft, Tiger Global, Thrive Capital и Sequoia Capital"
То есть руководство ОпенАИ этим крупнейшим инвесторам поводило по губам, получается.
У Сэма видимо много акций и терять в деньгах он конечно же не хочет, поэтому плавно сглаживает углы)
Realtime Санта-Барбара на VC