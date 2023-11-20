Рекламодатели призвали гендиректора Х Линду Яккарино уйти в отставку, но та отказалась — СМИ Статьи редакции
Она верит в «миссию» компании и её сотрудников.
- Давление на Яккарино оказывают руководители рекламных отделов и брендинговых агентств, а также «приятели» в отрасли, пишут FT, Axios и американский Forbes со ссылкой на источники. По их мнению, работа в Х «испортит ей репутацию», и лучше уйти до того, как это произойдёт.
- «Проблема уже не в модерации контента, а в том, что соцсетью владеет человек, с которым маркетологи не могут вести дела. Сообщество хочет спасти репутацию любимой коллеги, которая не разделяет взгляды Илона Маска и абсолютно точно не знала о них, когда согласилась прийти в Х. Если бы знала — отказалась бы», — объяснил Axios глава консалтинговой AJL Advisory и бывший руководитель международного медиаотдела Bank of America Лу Паскалис.
- Причина, по которой давление обострилось, — недавние обвинения Маска в поддержке антисемитизма. НКО Media Matters for America опубликовала расследование и рассказала, что часть объявлений от крупных компаний размещается рядом с публикациями, «расхваливающими Гитлера и его нацистскую партию». На фоне новостей Apple, IBM, Comcast, Disney, Sony Pictures, Lionsgate, Paramount и другие приостановили рекламу в соцсети.
- После сообщений о назначении Яккарино на пост гендиректора участники рынка и СМИ ожидали, что годы работы в «высших эшелонах» индустрии, а также связи с руководителями больших рекламных холдингов позволят ей привлечь больше брендов и рекламных бюджетов в соцсеть. Но Маск, очевидно, мешает ей выполнять эту задачу, сетует Паскалис.
- Сама Яккарино, по данным источников, заявила, что не планирует уходить, поскольку верит в «миссию» компании и её сотрудников. Помимо этого, она публично подчёркивала, что Х борется против антисемитизма. Правда, лучшим заявлением против дискриминации был бы непосредственный уход из компании, считают игроки отрасли.
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Какая-то неделя гендиров. Посмотрим, кто кого.
Должен остаться только один 🤘🏻
Есть только два гендира...
Эм и Жо
До нас тенденции обычно через пару лет доходят... посмотрим....
А почему поклёп Media Matters для вас истина в последней инстанции? Однобокая статья. Никакой фактуры.It is known for its aggressive criticism of conservative journalists and media outlets, including its "War on Fox News".
где сказано, что «поклеп» media matters для нас «истина в последней инстанции»? новость о том, что гендиректора призывают уйти, пока она не испортила себе репутацию, а не о расследовании. поклеп это или нет — решит суд, куда маск собирался пойти.
Так вы не приводите никаких фактов. Вы тупо ссылаетесь на «расследование» ангажированной организации и ничего по существу. Однобокое освещение ситуации.
В этом и суть "ссылки на расследование". Автор новости должна была Маску набрать коммент взять? Или в твиторе тегнуть?
Автор статьи должна была привести позиции, комментарии, цитаты обеих сторон, а не копировать пасту леволиберальных медиа.
Сформулируйте "вторую сторону" к фразе "CEO компании призывают уйти".
Найдите мне в освещении этой ситуации на vc.ru позицию второй стороны. Вторая статья уже про Media Matters, и никакого объяснения, что это за организация, какой у неё бэкграунд, чем известна. Очень "профессиональная" работа редакции сайта, особенно для русскоязычной аудитории, которая вне контекста внутренней политической борьбы США.
Коллекцию твитов Маска здесь тоже не публиковали. Есть разница между новостями и журналистскими расследованиями.
И вообще, ваш фокус на происходящем в США очень подозрителен, вы не иноагент случайно?
Она против!
Поддерживаете высказывания Маска?
Подумаешь с нациком посидела на одном диване. Может она там зарабатывает столько, что уже на пенсию собралась. Досидит до обнуления рейтинга и увольнения и айда на озера с бойфрендом :)
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молодцы леваки, придумали годный способ ввести цензуру на ресурсе, над которым они потеряли контроль. "не хотим, чтобы наша реклама была рядом с Гитлером".
Потому это превратится в "не хотим, чтобы наша реклама была рядом с Трампом" итд
Лол, отказ от сотрудничества с нациками = цензура леваков. Ну ок, че)
X не являются редакторами контента, которые генерят юзеры, на каком основании вы их называете "нациками"?.
Может, тогда X стоит решить эту проблему и просто перестать показывать рекламу рядом с настолько неприятным контентом? И уж тем более перестать делиться доходами от рекламы с такими пользователями?
Проблема в том, что бочка уже достаточно наполнена, чтобы привлекать в основном мух, поэтому такое решение грозило оставить X без рекламы вообще.
тут сразу возникает вопрос, кто будет решать, какой контент приятный а какой - нет.
Я про Маска, он влияет на публикации в Х, продвигает свои посты в топ.
Не понял. А люди обязаны терпеть трампа? Не хотеть ассоциироваться с трампом - это какое-то преступное желание?
Ну что, посмотрим, есть ли у неё яйца.
ждем бывшего главу OpenAI у Маска
Кажется Х скоро загнется
Это позже, когда регистрация станет платной или рыжеволосый бунтарь начнет башлять напрямую
Маск - гений. Но его политический взгляды кринжатина и зашквар и лучшим подтверждением этого является его поддержка от россиянских пропагандистов.
и он как гений понимает кого надо поддерживать))
Маск там пообещал термоядерный иски,где они интересно?
в media matters for america одному из упомянутых изданий как раз сказали, мол, да пускай подает свой иск, «победим все равно мы». как говорится:
Да-да, конечно, "победят") Контроля повесточки с цензурой неугодных новостей в Twitter они уже лишились, на горизонте маячит возможный проигрыш демократов. А вы продолжайте распространять набросы леваков, не рефлексируя.Media Matters took a strong left stance on all issues reviewed, such as stating that right-wing media was "baselessly portray[ing] [Twitter's] decision to suppress a story about Hunter Biden as having influenced the results of the 2020 presidential election." Media Matters takes a supportive stance on gender-affirming care. Media Matters called "climate denial" a "conspiracy theory", and rejected concerns that red flag laws meant to address gun violence would end or harm due process.
кто вас обидел?
Перед нами скорее всего великий критик-журналист с огромной экспертизой в СМИ, проверенный инсайдер с репутацией, политолог, и однозначно первоклассный лингвист.
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Маме конечно плохой, но сто долларов это сто долларов