Карьера
Полина Лааксо

Рекламодатели призвали гендиректора Х Линду Яккарино уйти в отставку, но та отказалась — СМИ Статьи редакции

Она верит в «миссию» компании и её сотрудников.

  • Давление на Яккарино оказывают руководители рекламных отделов и брендинговых агентств, а также «приятели» в отрасли, пишут FT, Axios и американский Forbes со ссылкой на источники. По их мнению, работа в Х «испортит ей репутацию», и лучше уйти до того, как это произойдёт.
  • «Проблема уже не в модерации контента, а в том, что соцсетью владеет человек, с которым маркетологи не могут вести дела. Сообщество хочет спасти репутацию любимой коллеги, которая не разделяет взгляды Илона Маска и абсолютно точно не знала о них, когда согласилась прийти в Х. Если бы знала — отказалась бы», — объяснил Axios глава консалтинговой AJL Advisory и бывший руководитель международного медиаотдела Bank of America Лу Паскалис.
  • Причина, по которой давление обострилось, — недавние обвинения Маска в поддержке антисемитизма. НКО Media Matters for America опубликовала расследование и рассказала, что часть объявлений от крупных компаний размещается рядом с публикациями, «расхваливающими Гитлера и его нацистскую партию». На фоне новостей Apple, IBM, Comcast, Disney, Sony Pictures, Lionsgate, Paramount и другие приостановили рекламу в соцсети.
  • После сообщений о назначении Яккарино на пост гендиректора участники рынка и СМИ ожидали, что годы работы в «высших эшелонах» индустрии, а также связи с руководителями больших рекламных холдингов позволят ей привлечь больше брендов и рекламных бюджетов в соцсеть. Но Маск, очевидно, мешает ей выполнять эту задачу, сетует Паскалис.
  • Сама Яккарино, по данным источников, заявила, что не планирует уходить, поскольку верит в «миссию» компании и её сотрудников. Помимо этого, она публично подчёркивала, что Х борется против антисемитизма. Правда, лучшим заявлением против дискриминации был бы непосредственный уход из компании, считают игроки отрасли.
Маск и Яккарино. Источник: CTV News

#новости #x #twitter

901 показ
1.7K открытий
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Какая-то неделя гендиров. Посмотрим, кто кого.
Должен остаться только один 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Вяйняймейнен Уленшпигель

Есть только два гендира...

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

Эм и Жо

Ответить
Развернуть ветку
Баки

До нас тенденции обычно через пару лет доходят... посмотрим....

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

А почему поклёп Media Matters для вас истина в последней инстанции? Однобокая статья. Никакой фактуры.

It is known for its aggressive criticism of conservative journalists and media outlets, including its "War on Fox News".
Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

где сказано, что «поклеп» media matters для нас «истина в последней инстанции»? новость о том, что гендиректора призывают уйти, пока она не испортила себе репутацию, а не о расследовании. поклеп это или нет — решит суд, куда маск собирался пойти.

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

Так вы не приводите никаких фактов. Вы тупо ссылаетесь на «расследование» ангажированной организации и ничего по существу. Однобокое освещение ситуации.

Ответить
Развернуть ветку
Tony Carson

В этом и суть "ссылки на расследование". Автор новости должна была Маску набрать коммент взять? Или в твиторе тегнуть?

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

Автор статьи должна была привести позиции, комментарии, цитаты обеих сторон, а не копировать пасту леволиберальных медиа.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Zotov

Сформулируйте "вторую сторону" к фразе "CEO компании призывают уйти".

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

Найдите мне в освещении этой ситуации на vc.ru позицию второй стороны. Вторая статья уже про Media Matters, и никакого объяснения, что это за организация, какой у неё бэкграунд, чем известна. Очень "профессиональная" работа редакции сайта, особенно для русскоязычной аудитории, которая вне контекста внутренней политической борьбы США.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Zotov

Коллекцию твитов Маска здесь тоже не публиковали. Есть разница между новостями и журналистскими расследованиями.
И вообще, ваш фокус на происходящем в США очень подозрителен, вы не иноагент случайно?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Она против!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Батищев

Поддерживаете высказывания Маска?

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Подумаешь с нациком посидела на одном диване. Может она там зарабатывает столько, что уже на пенсию собралась. Досидит до обнуления рейтинга и увольнения и айда на озера с бойфрендом :)

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Leo Uvarov

молодцы леваки, придумали годный способ ввести цензуру на ресурсе, над которым они потеряли контроль. "не хотим, чтобы наша реклама была рядом с Гитлером".

Потому это превратится в "не хотим, чтобы наша реклама была рядом с Трампом" итд

Ответить
Развернуть ветку
Александр Батищев

Лол, отказ от сотрудничества с нациками = цензура леваков. Ну ок, че)

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

X не являются редакторами контента, которые генерят юзеры, на каком основании вы их называете "нациками"?.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Zotov

Может, тогда X стоит решить эту проблему и просто перестать показывать рекламу рядом с настолько неприятным контентом? И уж тем более перестать делиться доходами от рекламы с такими пользователями?
Проблема в том, что бочка уже достаточно наполнена, чтобы привлекать в основном мух, поэтому такое решение грозило оставить X без рекламы вообще.

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

тут сразу возникает вопрос, кто будет решать, какой контент приятный а какой - нет.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Батищев

Я про Маска, он влияет на публикации в Х, продвигает свои посты в топ.

Ответить
Развернуть ветку
ttonikaku

Не понял. А люди обязаны терпеть трампа? Не хотеть ассоциироваться с трампом - это какое-то преступное желание?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну что, посмотрим, есть ли у неё яйца.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Владимирович Грудинин

ждем бывшего главу OpenAI у Маска

Ответить
Развернуть ветку
Роман

Кажется Х скоро загнется

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Это позже, когда регистрация станет платной или рыжеволосый бунтарь начнет башлять напрямую

Ответить
Развернуть ветку
Лысый

Маск - гений. Но его политический взгляды кринжатина и зашквар и лучшим подтверждением этого является его поддержка от россиянских пропагандистов.

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

и он как гений понимает кого надо поддерживать))

Ответить
Развернуть ветку
dixi

Маск там пообещал термоядерный иски,где они интересно?

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

в media matters for america одному из упомянутых изданий как раз сказали, мол, да пускай подает свой иск, «победим все равно мы». как говорится:

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

Да-да, конечно, "победят") Контроля повесточки с цензурой неугодных новостей в Twitter они уже лишились, на горизонте маячит возможный проигрыш демократов. А вы продолжайте распространять набросы леваков, не рефлексируя.

Media Matters took a strong left stance on all issues reviewed, such as stating that right-wing media was "baselessly portray[ing] [Twitter's] decision to suppress a story about Hunter Biden as having influenced the results of the 2020 presidential election." Media Matters takes a supportive stance on gender-affirming care. Media Matters called "climate denial" a "conspiracy theory", and rejected concerns that red flag laws meant to address gun violence would end or harm due process.
Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

кто вас обидел?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Перед нами скорее всего великий критик-журналист с огромной экспертизой в СМИ, проверенный инсайдер с репутацией, политолог, и однозначно первоклассный лингвист.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален автором поста

Развернуть ветку
Sergeant Ding

Маме конечно плохой, но сто долларов это сто долларов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
32 комментария
Раскрывать всегда
null