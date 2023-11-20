505 из 700 сотрудников OpenAI пригрозили перейти в Microsoft, если совет директоров не уйдёт в отставку Статьи редакции
Последний «недостаточно компетентен», чтобы контролировать работу компании, считают они.
- «Ваш подход к увольнению Сэма Альтмана и исключению Грега Брокмана с поста председателя совета директоров поставил под угрозу всю нашу работу и подорвал миссию компании. Ваше отношение к делу показало, что у вас нет нужных компетенций, чтобы контролировать OpenAI», — говорится в письме, под которым подписалось 505 сотрудников OpenAI из 700.
- В нём также отмечается, что совет проигнорировал просьбы сотрудников подкрепить обвинения фактами и письменными доказательствами. Они заявили, что не могут работать с «недостаточно компетентными» людьми, которых «мало волнуют» миссия OpenAI и её сотрудники.
- Подписавшиеся призвали совет директоров уйти в отставку; организовать «высококвалифицированный» совет, который будет «направлять OpenAI, не нарушая стабильность»; потребовали нанять независимых директоров — бывшего содиректора Salesforce Брета Тейлора и бывшего члена совета директоров OpenAI Уилла Хёрда; и восстановить Альтмана и Брокмана.
- Если совет не выполнит требования, сотрудники «могут» уволиться и уйти в Microsoft — в команду, которую возглавили Альтман и Брокман. По словам первых, Microsoft «заверила их», что мест хватит для всех сотрудников OpenAI.
- Почти сразу после этого соучредитель, главный научный сотрудник и член совета директоров компании Илья Суцкевер сообщил о том, что поможет «воссоединить компанию». «Я глубоко сожалею о своей причастности к действиям совета директоров. Я никогда не хотел навредить OpenAI. Мне дорого то, что мы вместе построили, и потому я сделаю всё, что в моих силах, чтобы воссоединить компанию», — написал Суцкевер.
- По данным источников СМИ, именно Илья сыграл одну из ключевых ролей в увольнении теперь уже бывшего гендиректора Альтмана. The Verge полагало, что в компании произошло столкновение двух сторон: продуктовой и научной.
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195 останется. Что за трусливые чуваки? Этих заменить сгибателями.
Или заглянет мой товарищ, поговорить.
😏
уже есть более десятка проектов на массовое производство человекоподобных роботов
Речь про человекообразных. Которые и думать будут как человек.
Эффективные манагеры
Этих сразу на питательную жижу.
Жидкий помоднее будет. Этот устаревшая модель.
зачем вы сюда эту санта-барбару несете? Какое нам дело?)
Вот-вот, отвлекают от постов о том, что кого-то сбермаркет нагрел на 480 рублей и постов копирайтеров септиков.
Довыебывались
Красавцы
Вот это нихуя себе !
Класс! Люблю такой трэшак.
Хуя чат заворушку устроил, кожаные друг друга грызут уже которые сутки
Когда распродажа видюх будет?
Когда распродажа видюх будет? - никогда
Так я уже на Амазон собрался
Странный суцкевер какой то
Зато фамилия прикольная
Вот что бывает, когда допускают технарей до менеджмента
Бедный Емметт Шир! Недолгим счастье оказалось.😥
Санта барбара уже какая-то. 4 серия