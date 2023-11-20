Карьера
Полина Лааксо

505 из 700 сотрудников OpenAI пригрозили перейти в Microsoft, если совет директоров не уйдёт в отставку Статьи редакции

Последний «недостаточно компетентен», чтобы контролировать работу компании, считают они.

  • «Ваш подход к увольнению Сэма Альтмана и исключению Грега Брокмана с поста председателя совета директоров поставил под угрозу всю нашу работу и подорвал миссию компании. Ваше отношение к делу показало, что у вас нет нужных компетенций, чтобы контролировать OpenAI», — говорится в письме, под которым подписалось 505 сотрудников OpenAI из 700.
  • В нём также отмечается, что совет проигнорировал просьбы сотрудников подкрепить обвинения фактами и письменными доказательствами. Они заявили, что не могут работать с «недостаточно компетентными» людьми, которых «мало волнуют» миссия OpenAI и её сотрудники.
  • Подписавшиеся призвали совет директоров уйти в отставку; организовать «высококвалифицированный» совет, который будет «направлять OpenAI, не нарушая стабильность»; потребовали нанять независимых директоров — бывшего содиректора Salesforce Брета Тейлора и бывшего члена совета директоров OpenAI Уилла Хёрда; и восстановить Альтмана и Брокмана.
  • Если совет не выполнит требования, сотрудники «могут» уволиться и уйти в Microsoft — в команду, которую возглавили Альтман и Брокман. По словам первых, Microsoft «заверила их», что мест хватит для всех сотрудников OpenAI.
  • Почти сразу после этого соучредитель, главный научный сотрудник и член совета директоров компании Илья Суцкевер сообщил о том, что поможет «воссоединить компанию». «Я глубоко сожалею о своей причастности к действиям совета директоров. Я никогда не хотел навредить OpenAI. Мне дорого то, что мы вместе построили, и потому я сделаю всё, что в моих силах, чтобы воссоединить компанию», — написал Суцкевер.
  • По данным источников СМИ, именно Илья сыграл одну из ключевых ролей в увольнении теперь уже бывшего гендиректора Альтмана. The Verge полагало, что в компании произошло столкновение двух сторон: продуктовой и научной.
Сотрудники также устроили в Х флешмоб, повторяя «OpenAI — ничто без своей команды». Источник видео: Denis Sexy IT

#новости #openai

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24 комментария
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 Вадим Д.

195 останется. Что за трусливые чуваки? Этих заменить сгибателями.
Или заглянет мой товарищ, поговорить.

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Иван-Кузнец Потапов
Никто в здравом уме не будет развивать человекообразных роботов, когда вокруг столько роботообразных людей (Мерси Шелли)
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Вадим Д.

😏

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Вячеслав Ковалев

уже есть более десятка проектов на массовое производство человекоподобных роботов

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Иван-Кузнец Потапов

Речь про человекообразных. Которые и думать будут как человек.

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Yep Yep

Эффективные манагеры

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Вадим Д.

Этих сразу на питательную жижу.

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Байд Джонов

Жидкий помоднее будет. Этот устаревшая модель.

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Dragunov (Софт Майнинг)

зачем вы сюда эту санта-барбару несете? Какое нам дело?)

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Денис Семенов

Вот-вот, отвлекают от постов о том, что кого-то сбермаркет нагрел на 480 рублей и постов копирайтеров септиков.

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Евгения Прохорова
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Yep Yep

Довыебывались

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Николай Александров

Красавцы

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Sergio Molotkoni

Вот это нихуя себе !

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Байд Джонов

Класс! Люблю такой трэшак.

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Fred Han

Хуя чат заворушку устроил, кожаные друг друга грызут уже которые сутки

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Байд Джонов

Когда распродажа видюх будет?

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Вячеслав Ковалев

Когда распродажа видюх будет? - никогда

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Байд Джонов

Так я уже на Амазон собрался

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Peter Mochalov

Странный суцкевер какой то

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Байд Джонов

Зато фамилия прикольная

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Peter Mochalov

Вот что бывает, когда допускают технарей до менеджмента

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Илья Попов

Бедный Емметт Шир! Недолгим счастье оказалось.😥

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Artem Chernov

Санта барбара уже какая-то. 4 серия

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21 комментарий
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