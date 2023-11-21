Совет директоров OpenAI предлагал главе ИИ-стартапа Anthropic место гендиректора и слияние, но тот отказался — СМИ Статьи редакции
Отклонили предложение занять место Сэма Альтмана и руководители Github и Scale AI.
- О том, что совет директоров OpenAI предлагал главе стартапа Anthropic Дарио Амодею стать гендиректором компании, сообщили Reuters и The Information со ссылкой на источники. По словам последних, ему также предложили рассмотреть потенциальное слияние двух компаний. Тот отказался.
- Амодей соосновал Anthropic в 2021 году вместе с сестрой Даниэлой, а также Джеком Кларком и Джаредом Капланом. Все они — бывшие сотрудники OpenAI. Как пишет Reuters, они покинули компанию из-за разногласий по вопросам безопасности и этики. Среди причин ухода Дарио FT также называла «смещение фокуса на коммерциализацию».
- Anthropic с инвестициями от Google, Amazon и других разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude: тот может обрабатывать тексты объёмом до 75 тысяч слов против 25 тысяч, с которыми, по словам OpenAI, справляется GPT-4. По итогам 2023 года проект планирует выручить $200 млн, а в 2024-м — $500 млн.
- Из-за неразберихи в OpenAI некоторые компании уже подумывают о том, чтобы отказаться от работы с её ИИ-моделями и перейти на решения от того же Anthropic или Meta (запрещена в России), пишет Insider.
- По данным The Information, в качестве кандидатов на позицию врио гендиректора OpenAI рассматривала также бывшего главу хостинга ИТ-проектов Github Нэта Фридмана и руководителя дата-платформы Scale AI Алекса Вэнга. Оба отклонили предложение.
- Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Сэма Альтмана и его уходе из совета 18 ноября 2023 года. Сначала он назначил на должность техдиректора Миру Мурати, но потом заменил её на сооснователя Twitch Эмметта Шира — после инвесторских требований вернуть Альтмана.
- В качестве причины для увольнения Альтмана компания назвала его «недостаточную откровенность». При этом ни Шир, ни глава Microsoft Сатья Наделла до сих пор точно не знают, какие конкретные проблемы вынудили совет пойти на эту меру, отмечает Insider.
- По словам нескольких сотрудников OpenAI, соучредитель и член совета директоров компании Илья Суцкевер озвучил им два объяснения: якобы Сэм «дал двоим людям один и тот же проект», а также высказал двоим членам совета противоположные мнения об одном из сотрудников. Те посчитали объяснения Суцкевера «бессмысленными» и отметили, что пока самая правдоподобная версия — это переворот со стороны совета.
- Вслед за Альтманом компанию покинули сооснователь Грег Брокман и трое старших исследователей. Альтман, Брокман и другие ушедшие из проекта коллеги (имена не называют) уже присоединились к Microsoft: там они возглавят исследовательскую команду в области ИИ. Правда, источники The Verge сообщают, что сооснователи всё ещё допускают возвращение в OpenAI, если совет директоров уйдёт в отставку.
- О последнем совет попросили сами сотрудники. 20 ноября около 700 работников OpenAI из примерно 770 пригрозили уйти в Microsoft, если правление также не восстановит ушедших руководителей и не наймёт сторонних наблюдателей. Тогда же Суцкевер признался, что сожалеет о причастности к действиям совета.
- Собеседники Insider отметили, что готовность Microsoft принять всех к себе не была закреплена на бумаге, поэтому это по сути не больше чем «прыжок веры». Но один из сотрудников Microsoft сказал: если Наделла захочет всех трудоустроить, то найдёт способ. Сам глава корпорации на вопрос о том, действительно ли сотрудники перейдут к нему, заметил, что это решать им самим и OpenAI.
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Так и вижу, как сотрудники Сбер требуют снять с должности неспособного Грефа
Греф еще нормальный. Вот ВТБ - другое дело
Чем это он нормальный? Все что он вещал оказалось трухой
Мне кажется, что решение Даффи остаться независимым и продолжать развивать свой стартап - это показатель его преданности своей миссии и уверенности в своем проекте. OpenAI, безусловно, является гигантом в области ИИ, но иногда для достижения инновационных результатов требуется свежий взгляд и независимость. Желаю успехов команде Anthropic в их стремлении сделать ИИ понятнее и контролируемым!
чатгпт сам должен решать как развиваться.
Скорее всего их ждет роспуск совета директоров и формирование нового, который вернет и Альтмана)
Думаете, Альтман будет заинтересован в возвращении?
поздно, всю команду перетащит к себе MS
Фамилии этих советов директоров где найти? )))
В сети.
Думаю чувакам из совета директоров потом будет почти невозможно найти работу. Такой некомпетентности давно не было видно в компаниях такого уровня
После смены гендира к OpenAI отношение то меняется....
ой да бросьте вы. Гендир это такая же пешка, как и обычный работник офиса. Пару дней поговорят и смирятся.
Ага, смешно. Это как из спейс икс и теслы Маска убрать или Дурова из телеги. Но дело даже не в этом. OpenAI еще не корпорация, это хорошо зафинансированный стартап, поэтому там многое держалось на Альтмане.
Ну вот из ВК его убрали, и ничего. Даже стена не вернулась.
В том то и дело, что больше ничего, в то время как ТГ по капитализации уже обошел ВК с лихвой. Убери ключевого бизнес драйвера и останови развитие бизнеса
Они ещё таксистам не предлагали место гендира? Реперов ещё привлесь можно.
Никак не смирится совет что всё просрал и будет заменён на новый?
Началась открытая борьба за будущего мирового гиганта
Это войдет в историю управления компаниями
Не останавливайтесь, становится все интереснее и интереснее
Жду когда подключаться жены и дети..