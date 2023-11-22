OpenAI вернёт Сэма Альтмана на пост гендиректора, вновь приступит к работе в компании и сооснователь Грег Брокман Статьи редакции
Ранее назначенный временным директором Эмметт Шир пригрозил уйти в отставку — при том, что его статус теперь и так неясен.
- OpenAI написала в Х, что достигла «принципиальной договорённости» с «новым» советом директоров о возвращении Альтмана на должность гендиректора. «Мы продолжаем обсуждать детали. Большое вам спасибо за терпение», — говорится в сообщении компании.
- Альтман подчеркнул, что все предпринятые им за последние несколько дней усилия были направлены на то, чтобы помочь «сохранить команду и её миссию». «Мне не терпится вернуться в OpenAI и продолжить работу над укреплением партнёрства с Microsoft — теперь уже с новым советом директоров и поддержкой [главы Microsoft] Сатьи Наделлы», — признался он.
- Сооснователь компании и по совместительству бывший глава совета директоров Грег Брокман тоже вернётся. «Это большой прогресс. Мы станем ещё сильнее и ещё больше сплотимся», — заметил он.
- Среди членов нового, но пока временного совета OpenAI назвала бывшего министра финансов США Ларри Саммерса, соучредителя Quora Адама Д'Анджело (он числился в составе на момент увольнения Сэма) и бывшего содиректора Salesforce Брета Тейлора — его назначили председателем.
- По данным знакомого с переговорами источника The Verge, задача этого совета — собрать окончательный состав директоров максимум из девяти человек. Скорее всего, два места получат сам Альтман и Microsoft. Глава последней — Сатья Наделла — «воодушевлён» переменами в правлении и «верит, что это первый шаг на пути к более стабильному, прозрачному и эффективному управлению».
- The Washington Post замечает со ссылкой на источники, что Альтман не войдёт в совет. Последний также согласился с необходимостью провести независимое корпоративное расследование «недавних событий». Этим ранее обещал заняться врио гендиректора Эмметт Шир.
- Собеседники The Verge также сообщают, что Шир грозится уйти в отставку, если совет не предоставит документальное подтверждение того, что изначальное увольнение Сэма было ошибочным. Статус Шира с учётом возвращения последнего при этом неясен.
- Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Сэма Альтмана и его уходе из совета 18 ноября 2023 года. Сначала он назначил на должность техдиректора Миру Мурати, но потом заменил её на сооснователя Twitch Эмметта Шира — после инвесторских требований вернуть Альтмана. Шир даже успел составить план действий на первые 30 дней работы.
- В качестве причины для увольнения Альтмана компания назвала его «недостаточную откровенность». При этом ни Шир, ни Наделла так и не поняли, какие конкретные проблемы вынудили совет пойти на эту меру, отмечал Insider. Сотрудники получили два объяснения от соучредителя Ильи Суцкевера: якобы Сэм «дал двоим людям один и тот же проект» и высказал двоим членам совета противоположные мнения об одном из сотрудников.
- Вслед за Альтманом компанию покинули Брокман и трое старших исследователей. Первые двое и другие ушедшие из проекта коллеги (имена не называли) почти сразу присоединились к исследовательской команде Microsoft.
- Вернуть сооснователей в компанию и распустить совет призывал штат: письмо с требованиями подписало около 700 работников OpenAI из примерно 770. В противном случае они грозились уйти в Microsoft. Тогда же Суцкевер признался, что сожалеет о причастности к действиям совета.
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А текущий ген дир уже же план на 30 дней составил
Regenerate response
Это был уже прошлый. Каждый день менялись.
Тут больше комментаторы планы составили на будущие 10 лет, как майкрософт поднимется вместе с Альтманом.
Congrats!!! Технологию не спиз@ишь, разработчику ее проще сломать) оч рада за этот Game changer как прицидент и урок для всех, кто пытался рейдерством под прикрытием своровать бизнес и технологию)
не все так просто, сместил его такой же сооснователь, главный научный сотрудник, там больше идейные разногласия
Какие именно?
О, вот и новый совет директоров подъехал.
Я же говорил, что на месячный план Шир рано губу раскатал. MS таки заберёт себе OpenAI? А то пляски были, к себе вроде взяли, инвестиций отвалили...
Что ж ты фраер, сдал назад!
Давайте по второму кругу.
ReOpenAi
И снова государство в управлении, но это другое...
а что делать бывшему министру финансов с его квалификацией? идти работать в мак?
Конечно нет, там нет перспективных и стратегически важных технологий как тут. Но это другое да.
Ага. Не удивлюсь, если он еще и с Байденом дзюдо занимался 70 лет назад
Вообще-то да, другое) бывший министр ф наносов это не государство
через таких персонажей в совете директоров крупных компаний и работают те самые стяжки и противовесы. Ну а когда Кудрин в Яндекс назначен это другое.
Неужели это последний акт или будут новости еще
следующая новость, OpenAI купил Microsoft
Из построения фразы не ясно, кто кого купил
Чтобы не спойлерить
🤡
Молодец мужик, выстроил внутри компании группу поддержки. Сразу видно, профессиональный карьерист....
Многоходовка продолжается.
Что ж они все так быстро переобуваются в воздухе
Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно
Вот уже и стадия торги пошла, скоро принятие
Даже нейронке нужен руководитель. ИИ не так близок к господству, как это могло показаться
Почему ни в одной новости не написано про состав прошлого совета директоров? Читаю что люди должны знать своих героев в лицо!
Возвращение блудного сына
Чёрный пиар самый мощный пиар, сразу видно все подводные камни, а главное что фокус внимания удерживают на своём продукте. А там где внимание, там и высокая стоимость акций, представляю розачарование тех акционеров, когда цена упадёт.
Сотрудники проголосовали за разводилу, который выдавал Excel табличку за миллардный бизнес, при этом с нулевой монетизацией. Еще бы, сидеть, нихрена не далть - кто против то...
Миллионы человек платят OpenAI по $20 в месяц, чтобы продолжать использовать ChatGPT.
В пересчёте на год выручка OpenAI достигла 1,3 млрд долл.:
https://www.theinformation.com/articles/openais-revenue-crossed-1-3-billion-annualized-rate-ceo-tells-staff
пользователи не знаю, что им программисты копируют ответы из расшаренной таблички excel
Они возвращаются ура! Ушли, чтобы вернуться, а иначе бы не вернулись.
Я подумал, что кто-то с помощью OpenAI вернул чела обратно на пост ген директора
а новые продукты будут?
Улетит на вдаль на золотом параплане)