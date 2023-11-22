Карьера
Полина Лааксо

OpenAI вернёт Сэма Альтмана на пост гендиректора, вновь приступит к работе в компании и сооснователь Грег Брокман Статьи редакции

Ранее назначенный временным директором Эмметт Шир пригрозил уйти в отставку — при том, что его статус теперь и так неясен.

  • OpenAI написала в Х, что достигла «принципиальной договорённости» с «новым» советом директоров о возвращении Альтмана на должность гендиректора. «Мы продолжаем обсуждать детали. Большое вам спасибо за терпение», — говорится в сообщении компании.
  • Альтман подчеркнул, что все предпринятые им за последние несколько дней усилия были направлены на то, чтобы помочь «сохранить команду и её миссию». «Мне не терпится вернуться в OpenAI и продолжить работу над укреплением партнёрства с Microsoft — теперь уже с новым советом директоров и поддержкой [главы Microsoft] Сатьи Наделлы», — признался он.
  • Сооснователь компании и по совместительству бывший глава совета директоров Грег Брокман тоже вернётся. «Это большой прогресс. Мы станем ещё сильнее и ещё больше сплотимся», — заметил он.
  • Среди членов нового, но пока временного совета OpenAI назвала бывшего министра финансов США Ларри Саммерса, соучредителя Quora Адама Д'Анджело (он числился в составе на момент увольнения Сэма) и бывшего содиректора Salesforce Брета Тейлора — его назначили председателем.
  • По данным знакомого с переговорами источника The Verge, задача этого совета — собрать окончательный состав директоров максимум из девяти человек. Скорее всего, два места получат сам Альтман и Microsoft. Глава последней — Сатья Наделла — «воодушевлён» переменами в правлении и «верит, что это первый шаг на пути к более стабильному, прозрачному и эффективному управлению».
  • The Washington Post замечает со ссылкой на источники, что Альтман не войдёт в совет. Последний также согласился с необходимостью провести независимое корпоративное расследование «недавних событий». Этим ранее обещал заняться врио гендиректора Эмметт Шир.
  • Собеседники The Verge также сообщают, что Шир грозится уйти в отставку, если совет не предоставит документальное подтверждение того, что изначальное увольнение Сэма было ошибочным. Статус Шира с учётом возвращения последнего при этом неясен.
Альтман и Наделла. Источник: TheWrap
  • Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Сэма Альтмана и его уходе из совета 18 ноября 2023 года. Сначала он назначил на должность техдиректора Миру Мурати, но потом заменил её на сооснователя Twitch Эмметта Шира — после инвесторских требований вернуть Альтмана. Шир даже успел составить план действий на первые 30 дней работы.
  • В качестве причины для увольнения Альтмана компания назвала его «недостаточную откровенность». При этом ни Шир, ни Наделла так и не поняли, какие конкретные проблемы вынудили совет пойти на эту меру, отмечал Insider. Сотрудники получили два объяснения от соучредителя Ильи Суцкевера: якобы Сэм «дал двоим людям один и тот же проект» и высказал двоим членам совета противоположные мнения об одном из сотрудников.
  • Вслед за Альтманом компанию покинули Брокман и трое старших исследователей. Первые двое и другие ушедшие из проекта коллеги (имена не называли) почти сразу присоединились к исследовательской команде Microsoft.
  • Вернуть сооснователей в компанию и распустить совет призывал штат: письмо с требованиями подписало около 700 работников OpenAI из примерно 770. В противном случае они грозились уйти в Microsoft. Тогда же Суцкевер признался, что сожалеет о причастности к действиям совета.

#новости #openai

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40 комментариев
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 Techno George

А текущий ген дир уже же план на 30 дней составил

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Андрей Вечерний

Regenerate response

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Gre Li

Это был уже прошлый. Каждый день менялись.

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Score of Doom

Тут больше комментаторы планы составили на будущие 10 лет, как майкрософт поднимется вместе с Альтманом.

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Alena Ducatt

Congrats!!! Технологию не спиз@ишь, разработчику ее проще сломать) оч рада за этот Game changer как прицидент и урок для всех, кто пытался рейдерством под прикрытием своровать бизнес и технологию)

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Nursultan

не все так просто, сместил его такой же сооснователь, главный научный сотрудник, там больше идейные разногласия

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Peembot

Какие именно?

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Андрей К.
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Вадим Д.

О, вот и новый совет директоров подъехал.

Я же говорил, что на месячный план Шир рано губу раскатал. MS таки заберёт себе OpenAI? А то пляски были, к себе вроде взяли, инвестиций отвалили...

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Николай Бойко

Что ж ты фраер, сдал назад!

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Слегка Придурковатый

Давайте по второму кругу.

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Leonid Sobchenko

ReOpenAi

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Сергей Д.

И снова государство в управлении, но это другое...

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user0564335

а что делать бывшему министру финансов с его квалификацией? идти работать в мак?

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Сергей Д.

Конечно нет, там нет перспективных и стратегически важных технологий как тут. Но это другое да.

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Энтони

Ага. Не удивлюсь, если он еще и с Байденом дзюдо занимался 70 лет назад

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Eli
И снова государство в управлении, но это другое...

Вообще-то да, другое) бывший министр ф наносов это не государство

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Сергей Д.

через таких персонажей в совете директоров крупных компаний и работают те самые стяжки и противовесы. Ну а когда Кудрин в Яндекс назначен это другое.

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Елена Новикова

Неужели это последний акт или будут новости еще

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Тоже хочу

следующая новость, OpenAI купил Microsoft

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Дмитрий Каламарка

Из построения фразы не ясно, кто кого купил

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Алеоп

Чтобы не спойлерить

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mark martens

🤡

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Тоже хочу

Молодец мужик, выстроил внутри компании группу поддержки. Сразу видно, профессиональный карьерист....

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Александр Кайт

Многоходовка продолжается.

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Ирина Маковецкая

Что ж они все так быстро переобуваются в воздухе

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Andrey Kulakov

Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно

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Забыл Эмейлов

Вот уже и стадия торги пошла, скоро принятие

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Пёсокот

Даже нейронке нужен руководитель. ИИ не так близок к господству, как это могло показаться

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Eli
Среди членов нового, но пока временного совета OpenAI назвала

Почему ни в одной новости не написано про состав прошлого совета директоров? Читаю что люди должны знать своих героев в лицо!

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Shakeshka

Возвращение блудного сына

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BaiGuiKa

Чёрный пиар самый мощный пиар, сразу видно все подводные камни, а главное что фокус внимания удерживают на своём продукте. А там где внимание, там и высокая стоимость акций, представляю розачарование тех акционеров, когда цена упадёт.

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Тоже хочу

Сотрудники проголосовали за разводилу, который выдавал Excel табличку за миллардный бизнес, при этом с нулевой монетизацией. Еще бы, сидеть, нихрена не далть - кто против то...

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Denis Bystruev

Миллионы человек платят OpenAI по $20 в месяц, чтобы продолжать использовать ChatGPT.

В пересчёте на год выручка OpenAI достигла 1,3 млрд долл.:

https://www.theinformation.com/articles/openais-revenue-crossed-1-3-billion-annualized-rate-ceo-tells-staff

OpenAI’s Revenue Crossed $1.3 Billion Annualized…
ChatGPT maker OpenAI is generating revenue at a pace of $1.3 billion a year, CEO Sam Altman told…
www.theinformation.com
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Иван Иванов

пользователи не знаю, что им программисты копируют ответы из расшаренной таблички excel

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Eli
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Viktor Koncedailo

Они возвращаются ура! Ушли, чтобы вернуться, а иначе бы не вернулись.

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Bogdan Pinashin

Я подумал, что кто-то с помощью OpenAI вернул чела обратно на пост ген директора

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nelidalv

а новые продукты будут?

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Копчик
The Verge также сообщают, что Шир грозится уйти в отставку

Улетит на вдаль на золотом параплане)

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37 комментариев
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