Карьера
Таня Боброва

«Тинькофф» запретил работу за границей, кроме Беларуси, Армении и Казахстана Статьи редакции

О том, что банк собирает уехавших из России сотрудников в этих странах, в 2022 году говорили источники Frank Media.

  • Сотрудники банка «Тинькофф» не могут работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки, пишет РБК со ссылкой на компанию. Эти центры есть в Баларуси, Армении и Казахстане.
  • В «Тинькофф» объяснили это тем, что банк — системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры: к ней выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которые затрагивают ограничение доступов в тех или иных случаях.
  • Вторая причина — безопасность данных. «В условиях высокого риска атак на ИТ-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — пояснили в банке. Удалённая работа, в том числе в отпуске, возможна только по согласованию с руководителем.
  • Два сотрудника банка, которые живут за границей, но не в указанных трёх странах, рассказали изданию, что не смогут продолжать работу за рубежом по старым условиям с 2024 года.
  • О том, что «Тинькофф банк» рекомендует уехавшим из России сотрудникам выбирать для размещения три страны — Армению, Беларусь и Казахстан, в ноябре 2022 года говорили источники Frank Media. В банке позже уточняли, что не рекомендуют своим сотрудникам уезжать из России.
  • Один из источников РБК теперь пояснил, что сотрудники до недавнего времени практически «без проблем» работали и из других стран.

#новости #тинькофф

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70 комментариев
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 Вадим Д.

Вас ждут дома (-:

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Иван-Кузнец Потапов

А я не жду, и очень рад вводимой политике. Хочу, чтобы такой политике последовали все банки и их технокомпании.
Готов принимать скачавших мой комментарий, но промолчать в таком вопросе не готов.

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debil
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Яэль

Вы ведь нейросеть для активности, да?

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1 комментарий
Руслан Июнь

Щас еще бОльший дефицит кадров будет, но оно и к лучшему)

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Alex

Ничего, выпускники скилбокс готовы решить эту проблему.

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6 комментариев
Aridj

Да нифига, уверен большинство вернется

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Sitrakara

Самые лучшие кандалы для рабов, это голод и нищета.

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Паша Сасковец

Едешь в другую страну - работай интернационально, в чем проблема? Гореть что уехавшим запрещают работать в российских компаниях это как жаловаться, что в Европе российскими рублями платить нельзя и никто по-русски не говорит.

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2 комментария
Abnatop Sky
Вторая причина — безопасность данных. «В условиях высокого риска атак на ИТ-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — пояснили в банке.

Курица не птица, "Беларусь, Армения и Казахстан" - не заграница.

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Игорь Алакчеев

Союзники по ОДКБ

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2 комментария
Юрий Б.

Конечно, каждый разраб имеет доступ на прод, код-ревью отсутствует, а с территории России никто гадить не будет. Ну таковы представления

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

А банк им вторит

. «В условиях высокого риска атак на ИТ-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом»,
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Pavel S

Когда вы находитесь за рубежом, вы в зоне контроля иностранного государства. Если вы в России, то вас довольно просто найти в случае необходимости, и вы это понимаете. Ни одна серьёзная компания не будет рисковать своими данными и работоспособностью сервисов, чтобы немного сэкономить на зарплате.

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4 комментария
Святая кувалда

Тут не представления, а модель угроз и статистика попыток взлома. В принципе в открытом доступе есть угрозы от первых лиц про разорвать экономику в клочья из-за рубежа, вот и обороняются.

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Piu-piu

Наиболее ценных переведут на b2b просто?

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Я сказал свое имя машине

Логично.

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Яэль

НетЪ.
Получается "пусть плохонький, да подконтрольный".
А в коммах щас ещё и будут язвить и радоваться над теми, кто где-то в тепле сидит.

Удалённая работа, в том числе в отпуске

Рабы, бегите.

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16 комментариев
Mix Max

по моему надо быть рил тугим, чтобы скрываться от чего-то целый год, притом что тебя еще никто и не ищет
зачем им тугие люди среди сотрудников вообще?

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Александр

товарищ майор, перелогиньтесь

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4 комментария
Святая кувалда

Нож в псину

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xsignes

Нож в спину, х** в ж*** и еще 1000 интересных экономических обоснований

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Андрей Шатило

Ну вернуться пару калек, а толку то. Для людей, которые реально имеют доступ к "чувствительной информации" и живут за пределами РФ уже давно уволились либо думают об этом. Выстрел как минимум себе в яйца если не выше.

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Alex

Скорее уволится пару калек, остальные вернутся в РФ, ибо в соседних странах никому не понравилось по факту, а работу сложно сменить на схожую по интересу/оплате.

Знаю кучу кейсов, когда тот же Яндекс потребовал вернутся с удаленки и многие посмотрев на Сербию и отсутствие мобилизации вернулись в Россию. Из знакомых уволилось 0 человек ))

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pavel

Одни требования, а зарплаты одни из самых низких в отрасли)))

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Revenant

Вас туда силком тащят? Если люди на такое соглашаются, значит не самый хреновый вариант.

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2 комментария
Mike Amir

так себе история

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Alex

Кажется через 1-2 года мы услышим новости "Тинькофф закрыл офисы в Армении и Казахстане из-за отсутствия сотрудников". В Белорусию еще верю как в кузницу IT кадров и набор местных сотрудников в банк.

Фактически делать в соседних странах вообще нечего, Армения и Казахстан мега странные страны для постоянного проживания, разве что перекантоваться 1-3 мес. там.

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LNF

Ждём открытия новых вакансий в острый период хантинга. В снг смысла проживать нет ни в одной стране

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Доктор Шкутко

Шило на мыло

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Виктория Никанорова

класс

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Слегка Придурковатый

Удалёнщик, а ну иди сюда.

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Ла Ма

Потанин-банк, одним словом. 😏

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Доктор Шкутко

Любопытно, а если Армения уйдет из когорты как бы это помягче, друзей, опять начнется вонь про релокации и оттуда

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67 комментариев
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