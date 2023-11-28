«Тинькофф» запретил работу за границей, кроме Беларуси, Армении и Казахстана Статьи редакции
О том, что банк собирает уехавших из России сотрудников в этих странах, в 2022 году говорили источники Frank Media.
- Сотрудники банка «Тинькофф» не могут работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки, пишет РБК со ссылкой на компанию. Эти центры есть в Баларуси, Армении и Казахстане.
- В «Тинькофф» объяснили это тем, что банк — системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры: к ней выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которые затрагивают ограничение доступов в тех или иных случаях.
- Вторая причина — безопасность данных. «В условиях высокого риска атак на ИТ-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — пояснили в банке. Удалённая работа, в том числе в отпуске, возможна только по согласованию с руководителем.
- Два сотрудника банка, которые живут за границей, но не в указанных трёх странах, рассказали изданию, что не смогут продолжать работу за рубежом по старым условиям с 2024 года.
- О том, что «Тинькофф банк» рекомендует уехавшим из России сотрудникам выбирать для размещения три страны — Армению, Беларусь и Казахстан, в ноябре 2022 года говорили источники Frank Media. В банке позже уточняли, что не рекомендуют своим сотрудникам уезжать из России.
- Один из источников РБК теперь пояснил, что сотрудники до недавнего времени практически «без проблем» работали и из других стран.
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Вас ждут дома (-:
А я не жду, и очень рад вводимой политике. Хочу, чтобы такой политике последовали все банки и их технокомпании.
Готов принимать скачавших мой комментарий, но промолчать в таком вопросе не готов.
Вы ведь нейросеть для активности, да?
Щас еще бОльший дефицит кадров будет, но оно и к лучшему)
Ничего, выпускники скилбокс готовы решить эту проблему.
Да нифига, уверен большинство вернется
Самые лучшие кандалы для рабов, это голод и нищета.
Едешь в другую страну - работай интернационально, в чем проблема? Гореть что уехавшим запрещают работать в российских компаниях это как жаловаться, что в Европе российскими рублями платить нельзя и никто по-русски не говорит.
Курица не птица, "Беларусь, Армения и Казахстан" - не заграница.
Союзники по ОДКБ
Конечно, каждый разраб имеет доступ на прод, код-ревью отсутствует, а с территории России никто гадить не будет. Ну таковы представленияФедеральной службы по техническому и экспортному контролю
А банк им вторит. «В условиях высокого риска атак на ИТ-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом»,
Когда вы находитесь за рубежом, вы в зоне контроля иностранного государства. Если вы в России, то вас довольно просто найти в случае необходимости, и вы это понимаете. Ни одна серьёзная компания не будет рисковать своими данными и работоспособностью сервисов, чтобы немного сэкономить на зарплате.
Тут не представления, а модель угроз и статистика попыток взлома. В принципе в открытом доступе есть угрозы от первых лиц про разорвать экономику в клочья из-за рубежа, вот и обороняются.
Наиболее ценных переведут на b2b просто?
Логично.
НетЪ.Удалённая работа, в том числе в отпуске
Получается "пусть плохонький, да подконтрольный".
А в коммах щас ещё и будут язвить и радоваться над теми, кто где-то в тепле сидит.
Рабы, бегите.
по моему надо быть рил тугим, чтобы скрываться от чего-то целый год, притом что тебя еще никто и не ищет
зачем им тугие люди среди сотрудников вообще?
товарищ майор, перелогиньтесь
Нож в псину
Нож в спину, х** в ж*** и еще 1000 интересных экономических обоснований
Ну вернуться пару калек, а толку то. Для людей, которые реально имеют доступ к "чувствительной информации" и живут за пределами РФ уже давно уволились либо думают об этом. Выстрел как минимум себе в яйца если не выше.
Скорее уволится пару калек, остальные вернутся в РФ, ибо в соседних странах никому не понравилось по факту, а работу сложно сменить на схожую по интересу/оплате.
Знаю кучу кейсов, когда тот же Яндекс потребовал вернутся с удаленки и многие посмотрев на Сербию и отсутствие мобилизации вернулись в Россию. Из знакомых уволилось 0 человек ))
Одни требования, а зарплаты одни из самых низких в отрасли)))
Вас туда силком тащят? Если люди на такое соглашаются, значит не самый хреновый вариант.
так себе история
Кажется через 1-2 года мы услышим новости "Тинькофф закрыл офисы в Армении и Казахстане из-за отсутствия сотрудников". В Белорусию еще верю как в кузницу IT кадров и набор местных сотрудников в банк.
Фактически делать в соседних странах вообще нечего, Армения и Казахстан мега странные страны для постоянного проживания, разве что перекантоваться 1-3 мес. там.
Ждём открытия новых вакансий в острый период хантинга. В снг смысла проживать нет ни в одной стране
Шило на мыло
класс
Удалёнщик, а ну иди сюда.
Потанин-банк, одним словом. 😏
Любопытно, а если Армения уйдет из когорты как бы это помягче, друзей, опять начнется вонь про релокации и оттуда