Spotify сократит 17% штата — больше 1500 человек Статьи редакции
Это уже третий раунд увольнений в компании за год.
- Согласно сообщению от гендиректора сервиса Дэниэла Эка, причина сокращений — медленный экономический рост и растущие затраты компании. По его словам, несмотря на значительные усилия по их сокращению, структура расходов всё ещё слишком велика.
- Компания сократит 17% штата. Учитывая численность сотрудников в 9241 человек, о которой компания сообщала в последней отчётности, увольнения затронут около 1500 работников, указывают The Verge и TechCrunch.
- Всех сотрудников уведомят об увольнении 4 декабря, с каждым проведут индивидуальную встречу — приглашение на неё они получат по электронной почте.
- Все уволенные сотрудники получат выходное пособие примерно за пять месяцев и неиспользованные отпускные. Помимо этого, компания также будет платить и за медобслуживание на период выплаты пособия.
- Это уже третий раунд сокращений в компании за год. В январе 2023-го Spotify уволила 6% штата — примерно 600 человек, в июне — ещё 200 сотрудников в подразделении, которое занимается подкастами.
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В жирные года корпы набирали целые штаты ненужных людей, сомнительные стартапы, департаменты радуги и инклюзивности. В кризис вся эта пиздобратия идет на мороз. Что и наблюдаем. Разом их уволить слишком палевно и потому напоминает пакеты санкций. По тыщее человек по две.
Комментарий удален модератором
Ну и да, нейронки делают свое черное дело. У коллег пацанчик щас целыми днями обучает нейросети генерить арт под текущие проекты определенной стиллистики. Через пару лет можно силами одного концептера и может еще парочки кто финалить результат будет ну и артдир на аппруве заменит штат художников, потом моделлеров, аниматоров, кодеров. Поедете к Герману Стерлигову навоз кидать, готовьтесь.
Нечего было из России уходить😠
это то здесь причем?
Spotify's user growth beats expectations, posts quarterly profit. - https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/spotifys-user-growth-beats-expectations-posts-quarterly-profit/articleshow/104673074.cms
Количество пользователей растет. Прибыль есть
Возможно, сильно по ним это не ударило, но, тем не менее, какую-то часть аудитории они потеряли. Кто на Яндекс/ВК пересел, кто на пиратский Спотифай, кто-то просто на Турцию ушёл
да тут скорее всего не в этом дело....
А у нас как раз рекордно низкая безработица. Нужно нашим подсуетиться и заманить этих уволенных, визу там упрощенную дать, кто то же должен в Яндекс.Доставке работать.
ой, а что случилось?
Байден так и не смог запретить инфляцию.
Простите за приплеталити но кто то должен был это сделать
Что-то раунд лейоффов так и не закончился. Я уж думал, компании более-менее оправились и начали опять хантить, но нет.
Зависит от фирмы и индустрии, в целом, мощного потока сокращений уже нет. Исключение разве что стартапы, раздувшиеся во время ковида (что 10 тыс человек делают в спотифае?), они по-прежнему продолжат выпускать пар в виде лишней рабсилы. В остальном ИТ потихоньку начинается найм и запуск новых проектов, но до восстановления, похоже, придется ждать снижения ставок, т.е. середина 2024 минимум.
Уже год встречаю посты в LinkedIn, что люди 4-8 месяцев не могут найти работы в Калифорнии, Бостоне, Нью Йорке с 15+ годами опыта работы.
Удивляет до сих пор.
Бля. Казалось бы, при чем тут ребрендинг Яндекс Музыки...
Готов взять себе в штат кожанный ИИ, который за косарь будет отсеивать треки по кайфу в яндекс музыке
Здесь должен быть коммент про то, что это ии виноват и скоро нам всем пзда
ИИ плохо подбирает музыку мне в спотифае. Его надо уволить
Не, "нам", простите, а "вам" (с)
1141 tech companies w/ layoffs ∙ 253629 employees laid off in 2023
https://layoffs.fyi/
А что случилось?
удивительно))
А где комментарии о том, что там могло работать 5, ну масимум 6 человек, но никак не 9000?
Только выиграли
По факту так и будет.
Рабочих меньше, доход тот же и траты будут меньше
это точно из-за России
Taylor Swift за 1500 человек отрабатывает, добавили в Spotify.
Денег не хватает на зп? что-то случилось?)))
Неудивительно, сервис конечно классный по функциям, но совершенно не человекоориентированный.
Купил подписку на двоих, а он требует указать адрес проживания для подключения второй половинки (wtf!). Ну адрес указал, а подключать второй аккаунт не хочет, пишет что типа страна не та, хотя оба телефона в одной комнате находились, при этом в фичах spotify premium явно написано что можно переезжать из страны в страну без ограничений и смены страны проживания в аккаунте.
В итоге через пару часов мучений с разными впн удалось подключить к подписке для двоих новосозданный аккаунт (существующий не вышло). При этом саппорта с человеком или хотя бы с ботом на сайте нет в принципе, через гугление удалось найти только email саппорта.
Два раза меня не взяли работать там, видимо мне не нужно это, и я им не нужен)
Зато два раза не уволили. Есть же плюсы?