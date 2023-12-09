Apple покинет глава отдела дизайна iPhone и Apple Watch — Bloomberg Статьи редакции
В декабре 2023-го из компании ушёл также ведущий разработчик технологий Touch ID и Face ID Стив Хотеллинг, писало издание.
- Вице-президент по продуктовому дизайну Танг Ив Тан (Tang Yew Tan) уйдёт из Apple в феврале 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Причины его ухода издание не называет, в компании на запрос не ответили.
- Согласно данным в его LinkedIn, Тан — глава отдела по дизайну iPhone и Apple Watch. Bloomberg отмечает, что топ-менеджер также отвечал за дизайн аксессуаров и курировал работу отдела акустики, который занимается AirPods.
- По словам источников, для Apple уход Тана станет «ударом»: тот принимал «критические важные» решения относительно iPhone, Apple Watch и AirPods. Тан значится одним из изобретателей более 80 патентов, связанных с устройствами. В компании он работает как минимум с 1999 года, первый связанный с ним патент зарегистрирован в 2000-м.
- Тан напрямую подчинялся вице-президенту и главе инженерного подразделения Джону Тернусу. После ухода из компании обязанности Тана перераспределят между другими сотрудниками — среди них помощники и Тана, и Тернуса.
- 7 декабря 2023 года Bloomberg также сообщил об уходе из Apple Стива Хоттелинга — вице-президента, курирующего разработку технологий сенсорных экранов, Touch ID и Face ID.
665 показов
2.8K открытий
В «Р-ФОН» схантили.
А то ипотеку закрывать не получается
На ипотеку для айтишников повелся, теперь гражданство получит и квартиру в Краснодаре
Интересно какие критически важные решения он принимал
Айфон одинаково выглядит каждый год
Он принимал решение выпускать все таки этот "новый" айфон или все таки придумать что то реально новое.
Критически важное решение — «ничего не менять в дизайне Айфона»
Дизайн это не только про то как он выглядит
я думаю решения касались новых методов заработка на воздухе
Да, конкуренции нет, вот и не меняют
видимо, не слушал никто его критических решений, вот и ушел
Стив просыпается: «О! Новый айфон спроектировали. Запускаем!»
Дизайн — это контуры внешней рамы и дисплея? Ну и вообще как должно было быть у Apple, просветите.
Для компании, где все производство налажено как швейцарские часы, и где из нового только цифры в названии гаджетов, уход любого, подчёркиваю, любого сотрудника, главы или уборщицы никаким образом не повлияет и уж точно не будет "ударом".
а вам откуда знать?
Эпл когда то думали также и уволили Джобса. Ну и как оно все обернулось?
А может наоборот уходящим не нравится тенденция, которую сейчас развивает эпл, штампуя айфоны каждый год
Потом всплывут в китайских кампаниях, как это происходит с ведущими инженерами/дизайнерами в автомобильных кампания, особо не напрягаясь лутать в 10 раз больше чисто за свое имя, такая вот пенсия
Придётся теперь айфону сяоми копировать?
Или не только за своё имя.. допустим европейские наработки ноу-хау..
Когда уже включат apple pay в рф?
После включения в РФ демократии
Ты пару дней назад писал что у тебя Хуавей за 6к, врун.
Лет через 5
Слово "включат" здесь так саркастично звучит, лучше не скажешь
После захвата РФ Америкой
интересно все таки узнать причину его ухода
не смог придумать премежуточный вариант между острыми и скругленными углами корпуса
Утомился отвечать на вопросы:
- Ну когда реально новое в айфоне появится?
- В новом айфоне уберете челку?
- Сколько можно эти толстые боковые грани экрана тащить?
Ну может быть теперь мы наконец-то увидим круглые Apple Watch
Круглыми не удивишь, так что треугольный, для удобной работы на троих и дальше n+4 угольники, где n>=1.
Квадрат - эргономичнее для запястья
Устал читать политоту и ботов на вц
Перешел на the verge + теккранч
По инерции захожу иногда сюда (все меньше , слава богу), так этой новости уже дней 5, зато в коментах все без изменений
Продолжаю держать в курсе
Пока, не пиши мне больше
Спишь?
По старой доброй традиции, обязанности уходящего сотрудника перераспределят между оставшимися)
Очередной глава дизайна.
Ну не получается ничего изменить — правильно, дома пусть сидит.
Устал бороться с инновациями
Эволюция к кирпичу!
Патенты там, конечно, моё почтение. Задняя крышка для телефона (https://patentimages.storage.googleapis.com/4f/42/6a/92ec848ff70671/USD901510.pdf)
И - инноватор
Давно пора блть. Может дизайн хоть поменяется за столько лет
Видимо по концепции развития дальнейшего дизайна и Face ID разошлись. Возможно эти сотрудники как раз и не смогли предложить каких-то блестящих идей относительно будущего продукта.
Он ушел работать на Тюменского Илона Маска
Комментарий удален модератором
Феноменально похуй.
Может быть в 2024 наконец то с айфоном что то изменится
Думаю у них уже до 2025-го все изобретения изобретённые
Вижу в топе висят новости про события в мире. Практически без рф. Вот что реально прогрессивный народ интересует. Вернее что не интересует:))
видимо не интересно делать одно и тоже , поэтому начинают редеть ряды эпл