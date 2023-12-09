Карьера
Евгения Евсеева

Apple покинет глава отдела дизайна iPhone и Apple Watch — Bloomberg Статьи редакции

В декабре 2023-го из компании ушёл также ведущий разработчик технологий Touch ID и Face ID Стив Хотеллинг, писало издание.

  • Вице-президент по продуктовому дизайну Танг Ив Тан (Tang Yew Tan) уйдёт из Apple в феврале 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Причины его ухода издание не называет, в компании на запрос не ответили.
  • Согласно данным в его LinkedIn, Тан — глава отдела по дизайну iPhone и Apple Watch. Bloomberg отмечает, что топ-менеджер также отвечал за дизайн аксессуаров и курировал работу отдела акустики, который занимается AirPods.
  • По словам источников, для Apple уход Тана станет «ударом»: тот принимал «критические важные» решения относительно iPhone, Apple Watch и AirPods. Тан значится одним из изобретателей более 80 патентов, связанных с устройствами. В компании он работает как минимум с 1999 года, первый связанный с ним патент зарегистрирован в 2000-м.
  • Тан напрямую подчинялся вице-президенту и главе инженерного подразделения Джону Тернусу. После ухода из компании обязанности Тана перераспределят между другими сотрудниками — среди них помощники и Тана, и Тернуса.
  • 7 декабря 2023 года Bloomberg также сообщил об уходе из Apple Стива Хоттелинга — вице-президента, курирующего разработку технологий сенсорных экранов, Touch ID и Face ID.

#новости #apple

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85 комментариев
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 Император Нолимоций

В «Р-ФОН» схантили.

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Я сказал свое имя машине

А то ипотеку закрывать не получается

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8 комментариев
Павел Шувалов

На ипотеку для айтишников повелся, теперь гражданство получит и квартиру в Краснодаре

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Боровков Евгений

Интересно какие критически важные решения он принимал
Айфон одинаково выглядит каждый год

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Артур А.

Он принимал решение выпускать все таки этот "новый" айфон или все таки придумать что то реально новое.

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Maximus Severus

Критически важное решение — «ничего не менять в дизайне Айфона»

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3 комментария
Максим Мостовой

Дизайн это не только про то как он выглядит

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Денис Васин

я думаю решения касались новых методов заработка на воздухе

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1 комментарий
Вася Пражкин

Да, конкуренции нет, вот и не меняют

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Твой друг и товарищ

видимо, не слушал никто его критических решений, вот и ушел

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Griby Lenina

Стив просыпается: «О! Новый айфон спроектировали. Запускаем!»

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Rodich

Дизайн — это контуры внешней рамы и дисплея? Ну и вообще как должно было быть у Apple, просветите.

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1 комментарий
Артур А.

Для компании, где все производство налажено как швейцарские часы, и где из нового только цифры в названии гаджетов, уход любого, подчёркиваю, любого сотрудника, главы или уборщицы никаким образом не повлияет и уж точно не будет "ударом".

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Даниил О

а вам откуда знать?

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2 комментария
Stanislav Lysikov

Эпл когда то думали также и уволили Джобса. Ну и как оно все обернулось?

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2 комментария
wat?!

А может наоборот уходящим не нравится тенденция, которую сейчас развивает эпл, штампуя айфоны каждый год

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Михаил

Потом всплывут в китайских кампаниях, как это происходит с ведущими инженерами/дизайнерами в автомобильных кампания, особо не напрягаясь лутать в 10 раз больше чисто за свое имя, такая вот пенсия

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Бинарный Ёж

Придётся теперь айфону сяоми копировать?

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Иванов Иван
чисто за свое имя

Или не только за своё имя.. допустим европейские наработки ноу-хау..

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Колян

Когда уже включат apple pay в рф?

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Лысый

После включения в РФ демократии

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4 комментария
Alexey

Ты пару дней назад писал что у тебя Хуавей за 6к, врун.

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Bib Fortuna

Лет через 5

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15 комментариев
wat?!

Слово "включат" здесь так саркастично звучит, лучше не скажешь

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Unknown

После захвата РФ Америкой

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Арина Александрова

интересно все таки узнать причину его ухода

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

не смог придумать премежуточный вариант между острыми и скругленными углами корпуса

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1 комментарий
Вася Пражкин

Утомился отвечать на вопросы:
- Ну когда реально новое в айфоне появится?
- В новом айфоне уберете челку?
- Сколько можно эти толстые боковые грани экрана тащить?

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Лысый

Ну может быть теперь мы наконец-то увидим круглые Apple Watch

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Феттучини с Креветкой

Круглыми не удивишь, так что треугольный, для удобной работы на троих и дальше n+4 угольники, где n>=1.

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Илларион Колесников

Квадрат - эргономичнее для запястья

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Dee

Устал читать политоту и ботов на вц
Перешел на the verge + теккранч
По инерции захожу иногда сюда (все меньше , слава богу), так этой новости уже дней 5, зато в коментах все без изменений

Продолжаю держать в курсе

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Алеоп

Пока, не пиши мне больше

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wat?!

Спишь?

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1 комментарий
Куртуазный маньерист

По старой доброй традиции, обязанности уходящего сотрудника перераспределят между оставшимися)

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Вадим Д.

Очередной глава дизайна.
Ну не получается ничего изменить — правильно, дома пусть сидит.

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Байд Джонов

Устал бороться с инновациями

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Владимир Мухин

Эволюция к кирпичу!

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Timur e la squadra

Патенты там, конечно, моё почтение. Задняя крышка для телефона (https://patentimages.storage.googleapis.com/4f/42/6a/92ec848ff70671/USD901510.pdf)

И - инноватор

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Unknown

Давно пора блть. Может дизайн хоть поменяется за столько лет

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Techno George

Видимо по концепции развития дальнейшего дизайна и Face ID разошлись. Возможно эти сотрудники как раз и не смогли предложить каких-то блестящих идей относительно будущего продукта.

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Kesha Pazzy

Он ушел работать на Тюменского Илона Маска

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Слегка Придурковатый

Феноменально похуй.

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Роман Славутин

Может быть в 2024 наконец то с айфоном что то изменится

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Михаил Котов

Думаю у них уже до 2025-го все изобретения изобретённые

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Liman

Вижу в топе висят новости про события в мире. Практически без рф. Вот что реально прогрессивный народ интересует. Вернее что не интересует:))

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Алина Головина

видимо не интересно делать одно и тоже , поэтому начинают редеть ряды эпл

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82 комментария
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