Карьера
Артур Томилко

Сервис беспилотного такси Cruise уволит 900 сотрудников — 24% штата Статьи редакции

В октябре 2023-го власти Калифорнии запретили работу сервиса из-за проблем с безопасностью, после этого компанию покинул сооснователь и гендиректор Кайл Фогт.

  • Дочерняя компания GM, которая занимается беспилотными перевозками, сообщила о сокращении 24% персонала. Решение связано с планами по сокращению расходов в 2024 году.
  • Увольнения в первую очередь затронут специалистов коммерческого и корпоративного направлений, сообщил президент и технический директор Cruise Мо Эльшенави. Все попавшие под сокращение сотрудники получат «выходные пособия и льготы», отметил он, не раскрыв подробностей.
  • Компанию также покинут девять руководителей, которые работали в отделах права, коммерческих операций и безопасности, пишет TechCrunch. Их увольнения связаны с внутренним расследованием происшествий с участием автомобилей Cruise.
  • В 2023 году беспилотники компании попали в несколько аварий, из-за которых сервису запретили работать в Калифорнии. После этого Cruise ограничил работу на всей территории США.
  • В ноябре компанию покинул сооснователь и генеральный директор Кайл Фогт. После этого глава GM Мэри Барра анонсировала сокращение расходов на беспилотные автомобили Cruise на «сотни миллионов долларов».
Фото Reuters 

#новости #cruise

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5 комментариев
Себастиан Перейра

Безпилотники начали увольнять кожаных мешков, потому что и без них обходятся прекрасно уже

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Andrey Barkov

Кризис не щадит никого(((

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Валерий Краснов

видимо под сокращение попал штат сотрудников , которые занимались беспилотниками, которые в последствии попали в аварию

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Максим Горький

Докатились...

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Sedoy

Ну хоть одна хорошая новость ....

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