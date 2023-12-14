Сервис беспилотного такси Cruise уволит 900 сотрудников — 24% штата Статьи редакции
В октябре 2023-го власти Калифорнии запретили работу сервиса из-за проблем с безопасностью, после этого компанию покинул сооснователь и гендиректор Кайл Фогт.
- Дочерняя компания GM, которая занимается беспилотными перевозками, сообщила о сокращении 24% персонала. Решение связано с планами по сокращению расходов в 2024 году.
- Увольнения в первую очередь затронут специалистов коммерческого и корпоративного направлений, сообщил президент и технический директор Cruise Мо Эльшенави. Все попавшие под сокращение сотрудники получат «выходные пособия и льготы», отметил он, не раскрыв подробностей.
- Компанию также покинут девять руководителей, которые работали в отделах права, коммерческих операций и безопасности, пишет TechCrunch. Их увольнения связаны с внутренним расследованием происшествий с участием автомобилей Cruise.
- В 2023 году беспилотники компании попали в несколько аварий, из-за которых сервису запретили работать в Калифорнии. После этого Cruise ограничил работу на всей территории США.
- В ноябре компанию покинул сооснователь и генеральный директор Кайл Фогт. После этого глава GM Мэри Барра анонсировала сокращение расходов на беспилотные автомобили Cruise на «сотни миллионов долларов».
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Безпилотники начали увольнять кожаных мешков, потому что и без них обходятся прекрасно уже
Кризис не щадит никого(((
видимо под сокращение попал штат сотрудников , которые занимались беспилотниками, которые в последствии попали в аварию
Докатились...
Ну хоть одна хорошая новость ....