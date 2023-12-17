WSJ озвучило ежегодный рейтинг 250 американских компаний с наиболее эффективным управлением — лидером стала Microsoft Статьи редакции
154 позицию занял производитель кукол Barbie, Mattel. В 2022 году он даже не вошёл в список.
Полный рейтинг доступен на сайте WSJ.
- Подход к оценке разработали в Drucker Institute — он позволяет понять, насколько успешно компания следует основным принципам управления. Последние определил основатель организации: учёный и теоретик науки управления Питер Фердинанд Дрюкер (скончался в 2005 году в возрасте 95 лет).
- Среди принципов — удовлетворённость клиента; вовлечённость и развитие сотрудников; инновации; социальная ответственность и финансовая устойчивость. Приверженность им оценивают по 34 индикаторам, полученным на основе национальных и отраслевых исследований.
- Всего в 2023 году рассмотрели 794 компании. Все они торгуются на NYSE или Nasdaq, а также входят в индексы Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, S&P Composite 1500 Index или сразу в оба.
- Рыночная капитализация на 30 июня 2023-го должна была составлять не менее $10 млрд — или же выручка на 31 марта 2023 года не могла быть ниже $3 млрд. Ещё одно условие: наличие в компании как минимум двух индикаторов, которые помогают ей отслеживать приверженность одному из указанных выше принципов.
- Низкая позиция фирмы в рейтинге не значит, что у неё плохое управление: она всё ещё входит в список «лучших», поясняет WSJ. Издание также отмечает: при сравнении данных за разные годы важно учитывать, что изначальное количество анализируемых компаний могло быть больше или меньше. Лучше смотреть на баллы, которые интересующая компания получила в каждой из категорий.
- С 2020 года общий рейтинг возглавляет Microsoft. Вместе с Microsoft в пятёрку лучших вошли другие технологические гиганты — Apple, Nvidia, Alphabet и IBM. Amazon, которую в 2019 году признали лидером, заняла 15 строку.
- В группе лучших компаний по финансовой устойчивости «победила» Apple. В категории вовлечённости сотрудников лучшей сочли Nvidia. По уровню социальной ответственности лидирует консалтинговая Accenture, а самые довольные клиенты у фармацевтической Merck (здесь Microsoft заняла 148 место — это единственная категория, где она не вошла в пятёрку).
- По инновациям победителем признали Amazon. Apple заняла второе место, Microsoft — третье, IBM — шестое, а Alphabet и Nvidia — только 13 и 35 соответственно. WSJ замечает: на рынке генеративных нейросетей лидеру общего списка нет равных по «активности».
- Microsoft — «наиболее предприимчивый технологический гигант США», пишет издание. Она инвестирует в облачные вычисления, а также игры и в 2023 году, спустя 20 месяцев переговоров и проверок, закрыла сделку по покупке издателя Activision Blizzard за $75 млрд. Инициативность даёт ей и другим техноигрокам возможность увеличивать капитал и привлекать талантливых специалистов — в том числе «щедрыми бонусами».
- Особое внимание издания привлёк производитель кукол Barbie — Mattel: в 2023 году он занял 154 место, хотя годом ранее даже не вошёл в список. На фоне выхода фильма «Барби» выросли и популярность бренда среди потребителей, и количество заявок на использование товарных знаков. Mattel ожидает, что её выручка от фильма (доля кассовых сборов и связанные с релизом продажи игрушек) составит около $125 млн.
- General Electric, тоже не входившая в список в 2022 году, заняла 25 строку. Она продала подразделения, производившие лампочки и локомотивы, и избавилась от большей части финансовой структуры GE Capital. Выручкой от продажи активов она гасила долги, что помогло наладить финансовую устойчивость. Возросший спрос на реактивные двигатели и ветряные турбины при этом укрепил позиции других подразделений компании.
- Единственные производители потребительских товаров, которые вошли в топ-25, — это Procter & Gamble (седьмое место против 11 в 2022-м), Nike (20 против 33) и PepsiCo (21 против 19). У них «высокие показатели прибыли и долей на рынках», сообщило издание.
- Meta (признана экстремистской и запрещена в России) заняла 252 строку по уровню удовлетворённости клиентов, а по соцответственности — 241. В окончательный рейтинг попала в том числе благодаря десятому месту в инновациях и 14 строке в категории финансовой устойчивости.
- Положение розничных продавцов ухудшилось, заметили аналитики. Всё дело в растущих ценах на товары и падающем качестве обслуживания. Аптечная сеть Walgreens и супермаркеты Kroger, например, выбыли из списка.
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OpenAI там на каком месте, кто проверял? Управление у них в этом году ах какое, любо дорого.