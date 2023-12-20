Карьера
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Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик покинет компанию 29 декабря 2023 года — после более 30 лет работы Статьи редакции

В октябре 2023 года Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard почти за $69 млрд.

  • О том, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет компанию 29 декабря 2023 года, объявили в Microsoft. Сам руководитель опубликовал своё прощальное письмо для сотрудников.
  • Компания не станет назначать прямую замену Котику. Вместо этого Microsoft перевела глав Blizzard и Activision под руководство Мэтта Бути, президента Microsoft по игровому контенту и студиям. Таким образом, под началом Бути теперь находятся Bethesda, Activision Blizzard и Xbox Game Studios.
  • Бобби Котик стал гендиректором Activision в 1991 году после покупки доли в компании. В 2008-м Котик организовал слияние Activision и Vivendi Games, что привело к созданию Activision Blizzard.
  • Под руководством топ-менеджера рыночная капитализация компании увеличилась с менее чем $10 млн до более чем $70 млрд.
  • Котик покинет компанию после того, как Microsoft приобрела Activision Blizzard почти за $69 млрд — сделку закрыли в октябре 2023 года. Она стала одной из крупнейших в истории игровой индустрии.
Источник: Michael Kovac / Getty Images for Vanity Fair / Forbes

#microsoft #activision #новости

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34 комментария
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 Вася Пражкин

Не ну как трогательна эта фраза:
"Компания не станет назначать прямую замену Котику."

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Kirill Sushilnikov

котики незаменимы

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Антон Татаринов

Все почему-то стали уходить из крупных компаний. Меня это пугает)

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Цифровые комплексы

В 1С переманили

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Вася Пражкин

Чуваку 60 лет вообще-то, пенсия. Пора начинать тратить бабло, ведь заказ яхты, виллы и суперкаров потребует массу времени.

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Sergei Timofeyev

Тут заказ кожуха для генератора 2-3 недели...

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Император Нолимоций

Кто ремень ГРМ для гольфа на ходу стирал, тот в театре Куклачева не смеется.

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Zoro

Свою задачу он выполнил: схлопнул акции компании со 100 до 60 на фоне сексуального скандала. Мне кажется, за Близзард выдали бы намного больше 95$ .

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Виталий Воробьев

Только он до этого поднял акции с 40 центов.

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Андрей

p/e 18 как то много

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Mike Amir

народ разъезжается по бункерам на островах

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Платон Щукин

Не уходят - просят или чел устал.

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Невероятный Блондин

Котик уходит

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Император Нолимоций

Нет-нет-нет, Котик, не уходи!
Сказочный рассвет ждёт нас впереди!

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Подментованный кот

Столкнул прогнившую контору мелокмягким на хаях, можно переезжать на остров и наслаждаться старостью

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Борис Интеграторов

Котик 😻 не такой!

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Подментованный кот

/s

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Родитель 1

Спасибо за Halo и Baldur's Gate 3 ❤️❤️❤️

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Император Нолимоций
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Valentin Dombrovsky

А при чём тут BG3?
Вы с Диабло 4 не перепутали случайно?

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Alexander

сколько себя помню Activision всегда была, от The Last Ninja в 80х, до Quake II в 90х, все вехи истории застали, теперь майкрософт всё опошлит, по другому и быть не может. Конец легенды.

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DeidaraPD

Там чисто физически уже опошлять некуда. Если активижены суют нос в разработку игры, ничего путного выйти не может, уже минимум лет 10 как

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Valentin Dombrovsky

Они ещё до сделки навыпускали херни — просто Вы не следите за рынком видеоигр.

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виктор сикрит

После последнего высера ничего удивительного

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Вадим Д.

Наигрался.

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Хэппи милф

Наелся и спит

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Asf

Спасибо за Warcraft, COD...

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Психиатрическая неотложка

Спасибо за Civilization: Call to the Power!

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Борис Интеграторов

Бобби, котик не уходи!❤️

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Император Нолимоций

Да-да-да, раньше был плохой —
Но ведь правда, я теперь другой!
Прости меня, Котик, а-а...

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RA1989

может уже наконец себе позволить стать Bob the cat и наслаждаться жизнью

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Egor Ka

Сколько Котику отсыпали сметанки за уход?

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Beton

Бобби уже староват для геймдева.
Это же для молодых шутливых. 🦮💨

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Valentin Dombrovsky

Состояние оценивают в порядка 7 млрд. долл. — нормально поработал, можно и отдохнуть.

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31 комментарий
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