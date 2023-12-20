Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик покинет компанию 29 декабря 2023 года — после более 30 лет работы Статьи редакции
В октябре 2023 года Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard почти за $69 млрд.
- О том, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет компанию 29 декабря 2023 года, объявили в Microsoft. Сам руководитель опубликовал своё прощальное письмо для сотрудников.
- Компания не станет назначать прямую замену Котику. Вместо этого Microsoft перевела глав Blizzard и Activision под руководство Мэтта Бути, президента Microsoft по игровому контенту и студиям. Таким образом, под началом Бути теперь находятся Bethesda, Activision Blizzard и Xbox Game Studios.
- Бобби Котик стал гендиректором Activision в 1991 году после покупки доли в компании. В 2008-м Котик организовал слияние Activision и Vivendi Games, что привело к созданию Activision Blizzard.
- Под руководством топ-менеджера рыночная капитализация компании увеличилась с менее чем $10 млн до более чем $70 млрд.
- Котик покинет компанию после того, как Microsoft приобрела Activision Blizzard почти за $69 млрд — сделку закрыли в октябре 2023 года. Она стала одной из крупнейших в истории игровой индустрии.
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Не ну как трогательна эта фраза:
"Компания не станет назначать прямую замену Котику."
котики незаменимы
Все почему-то стали уходить из крупных компаний. Меня это пугает)
В 1С переманили
Чуваку 60 лет вообще-то, пенсия. Пора начинать тратить бабло, ведь заказ яхты, виллы и суперкаров потребует массу времени.
Тут заказ кожуха для генератора 2-3 недели...
Кто ремень ГРМ для гольфа на ходу стирал, тот в театре Куклачева не смеется.
Свою задачу он выполнил: схлопнул акции компании со 100 до 60 на фоне сексуального скандала. Мне кажется, за Близзард выдали бы намного больше 95$ .
Только он до этого поднял акции с 40 центов.
p/e 18 как то много
народ разъезжается по бункерам на островах
Не уходят - просят или чел устал.
Котик уходит
Нет-нет-нет, Котик, не уходи!
Сказочный рассвет ждёт нас впереди!
Столкнул прогнившую контору мелокмягким на хаях, можно переезжать на остров и наслаждаться старостью
Котик 😻 не такой!
/s
Спасибо за Halo и Baldur's Gate 3 ❤️❤️❤️
А при чём тут BG3?
Вы с Диабло 4 не перепутали случайно?
сколько себя помню Activision всегда была, от The Last Ninja в 80х, до Quake II в 90х, все вехи истории застали, теперь майкрософт всё опошлит, по другому и быть не может. Конец легенды.
Там чисто физически уже опошлять некуда. Если активижены суют нос в разработку игры, ничего путного выйти не может, уже минимум лет 10 как
Они ещё до сделки навыпускали херни — просто Вы не следите за рынком видеоигр.
После последнего высера ничего удивительного
Наигрался.
Наелся и спит
Спасибо за Warcraft, COD...
Спасибо за Civilization: Call to the Power!
Бобби, котик не уходи!❤️
Да-да-да, раньше был плохой —
Но ведь правда, я теперь другой!
Прости меня, Котик, а-а...
может уже наконец себе позволить стать Bob the cat и наслаждаться жизнью
Сколько Котику отсыпали сметанки за уход?
Бобби уже староват для геймдева.
Это же для молодых шутливых. 🦮💨
Состояние оценивают в порядка 7 млрд. долл. — нормально поработал, можно и отдохнуть.