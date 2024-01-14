Упущенные возможности и страх переговоров о зарплате: о чём чаще всего жалеют на работе Статьи редакции
Итоги опроса сервиса Zety о чужих разочарованиях — чтобы поучиться на чужих ошибках.
Люди проводят на работе около трети жизни и при этом часто испытывают чувство сожаления и неуверенности в себе. Что их волнует — решил узнать сервис для создания резюме Zety и опубликовал результаты небольшого опроса на 1011 человек об удовлетворённости работой.
Сожаления в работе — обычное дело
Всего 2% опрошенных сообщили, что за время своего карьерного развития не сделали ничего, о чём стоило бы сожалеть. Остальных разочаровывало отсутствие собственной инициативы. Люди ругают себя за то, что легко расслабляются на работе и начинают «почивать на лаврах».
Помимо этого, опрошенные жалели, что не смогли найти опытного наставника, не спешили рисковать и отказывались из-за карьеры от личной жизни.
Многие также сожалеют, что долго не бросали наскучившую работу.
Различия между мужчинами и женщинами
На 34% больше женщин, чем мужчин, жалеют о самоцензуре и разочарованы в том, что не говорят руководителям о том, чем недовольны. Они также больше переживают о деньгах: что не могут договориться о зарплате повыше, выбрать более оплачиваемую сферу деятельности и проявить достаточную настойчивость во время переговоров о повышении.
Респонденты-мужчины на 28% чаще жалеют, что не работали усерднее.
Риски
78% респондентов хотели бы чаще рисковать, строя карьеру. Например, 28% жалеют, что не выбрали в работу в по-настоящему увлекательной для них сфере. Ещё 24% — что не договорились о более высокой зарплате.
Мужчины на 42% чаще, чем женщины, хотели бы работать в стартапе. А ещё больше переживают, что не открыли свой бизнес и не переехали, чтобы найти работу получше.
56% опрошенных всё-таки хоть раз находили в себе силы рискнуть и уволиться с ненавистной работы. Еще 41% сменил сферу деятельности. Более 70% не пожалели о решении.
87% тех, кто решился на переговоры о повышении, остались в итоге довольны собой.
Удовлетворённость в цифрах
В 2017 году удовлетворённость работой среди молодых специалистов в США превысила 50%, это самый высокий показатель с 2005 года.
По данным опроса Zety в 2023 году, 32% умеренно удовлетворены карьерой, 27% — очень удовлетворены. 13% заявили, что совсем несчастны. И только 6% оказались «чрезвычайно удовлетворены».
Этот критерий оказался важнее денег. 70% опрошенных предпочли бы иметь работу, приносящую удовольствие, даже если за неё меньше платят. И 30% согласились бы на большую зарплату, но при этом менее привлекательную должность.
Деньги как причина для выбора карьеры
56% респондентов сообщили, что не ставят зарплату на первое место при выборе работы, 44% — наоборот. При этом мужчины чаще опираются на денежные показатели в этом вопросе, чем женщины.
Среди тех, кто не ставит деньги на первый план, только 11% получают зарплату выше своих ожиданий. Целых 53% зарабатывают меньше, чем хотели бы. Zety рекомендует оценивать компенсационный пакет полностью, включая премии, расположение офиса, стабильность компании и выплат.
В поисках счастья
46% опрошенных занимаются тем, что любят. 40% работников, выбравших более «реалистичную» карьеру вместо мечты, со временем искренне полюбили свою работу.
52% считают, что могут полностью изменить карьеру, если захотят. 25% думают, что их корабль уплыл, 23% не уверены, есть шанс или нет.
С возрастом люди начинают размышлять о карьерных изменениях менее позитивно. 80% респондентов от 18 до 24 лет считают, что ещё не поздно найти работу мечты. 21% миллениалов (родившиеся с 1980 по 1996 год) сменили работу за последний год.
Только 49% людей от 35 до 44 лет считают, что могут пойти на карьерные изменения. В группах от 45 до 54 и от 55 до 64 лет таких только 25%.
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