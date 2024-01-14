Итоги опроса сервиса Zety о чужих разочарованиях — чтобы поучиться на чужих ошибках.

Кадр из фильма «Шоу Трумана» 1998 года

Люди проводят на работе около трети жизни и при этом часто испытывают чувство сожаления и неуверенности в себе. Что их волнует — решил узнать сервис для создания резюме Zety и опубликовал результаты небольшого опроса на 1011 человек об удовлетворённости работой.

Сожаления в работе — обычное дело

Всего 2% опрошенных сообщили, что за время своего карьерного развития не сделали ничего, о чём стоило бы сожалеть. Остальных разочаровывало отсутствие собственной инициативы. Люди ругают себя за то, что легко расслабляются на работе и начинают «почивать на лаврах».

Помимо этого, опрошенные жалели, что не смогли найти опытного наставника, не спешили рисковать и отказывались из-за карьеры от личной жизни.

Многие также сожалеют, что долго не бросали наскучившую работу.

Жалели ли вы когда-нибудь, что недостаточно сделали для своей карьеры? Часто думаю об этом Иногда сомневаюсь в некоторых решениях Никогда Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Различия между мужчинами и женщинами

На 34% больше женщин, чем мужчин, жалеют о самоцензуре и разочарованы в том, что не говорят руководителям о том, чем недовольны. Они также больше переживают о деньгах: что не могут договориться о зарплате повыше, выбрать более оплачиваемую сферу деятельности и проявить достаточную настойчивость во время переговоров о повышении.

Респонденты-мужчины на 28% чаще жалеют, что не работали усерднее.

Риски

78% респондентов хотели бы чаще рисковать, строя карьеру. Например, 28% жалеют, что не выбрали в работу в по-настоящему увлекательной для них сфере. Ещё 24% — что не договорились о более высокой зарплате.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Мужчины на 42% чаще, чем женщины, хотели бы работать в стартапе. А ещё больше переживают, что не открыли свой бизнес и не переехали, чтобы найти работу получше.

Что бы вам хотелось изменить в своей карьере? Попробовать новую сферу деятельности Договориться о повышении — в должности или по зарплате Сменить место работы Открыть своё дело Продать свой бизнес и начать работать по найму Ничего не хочу менять Показать результаты Переголосовать Проголосовать

56% опрошенных всё-таки хоть раз находили в себе силы рискнуть и уволиться с ненавистной работы. Еще 41% сменил сферу деятельности. Более 70% не пожалели о решении.

87% тех, кто решился на переговоры о повышении, остались в итоге довольны собой.

По данным LinkedIn, молодые специалисты в США меняют работодателей в среднем четыре раза в течение десяти лет после окончания учёбы.

Удовлетворённость в цифрах

В 2017 году удовлетворённость работой среди молодых специалистов в США превысила 50%, это самый высокий показатель с 2005 года.

По данным опроса Zety в 2023 году, 32% умеренно удовлетворены карьерой, 27% — очень удовлетворены. 13% заявили, что совсем несчастны. И только 6% оказались «чрезвычайно удовлетворены».

Этот критерий оказался важнее денег. 70% опрошенных предпочли бы иметь работу, приносящую удовольствие, даже если за неё меньше платят. И 30% согласились бы на большую зарплату, но при этом менее привлекательную должность.

Что выберете? Любимое дело, но невысокую зарплату Скучную работу, но хорошие деньги Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Деньги как причина для выбора карьеры

56% респондентов сообщили, что не ставят зарплату на первое место при выборе работы, 44% — наоборот. При этом мужчины чаще опираются на денежные показатели в этом вопросе, чем женщины.

Из тех, кто выбрал деньги, 16% удовлетворены предложением руководства, 49% считают, что достойны большего.

Среди тех, кто не ставит деньги на первый план, только 11% получают зарплату выше своих ожиданий. Целых 53% зарабатывают меньше, чем хотели бы. Zety рекомендует оценивать компенсационный пакет полностью, включая премии, расположение офиса, стабильность компании и выплат.

В поисках счастья

46% опрошенных занимаются тем, что любят. 40% работников, выбравших более «реалистичную» карьеру вместо мечты, со временем искренне полюбили свою работу.

52% считают, что могут полностью изменить карьеру, если захотят. 25% думают, что их корабль уплыл, 23% не уверены, есть шанс или нет.

С возрастом люди начинают размышлять о карьерных изменениях менее позитивно. 80% респондентов от 18 до 24 лет считают, что ещё не поздно найти работу мечты. 21% миллениалов (родившиеся с 1980 по 1996 год) сменили работу за последний год.

Только 49% людей от 35 до 44 лет считают, что могут пойти на карьерные изменения. В группах от 45 до 54 и от 55 до 64 лет таких только 25%.

Считаете ли вы, что можете кардинально изменить свою карьеру в ближайшее время? Да, никогда не поздно всё изменить Нет, не хочу начинать с нуля Не хочу ничего менять Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Другие материалы по теме: