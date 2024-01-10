Twitch уволит 35% штата — Bloomberg Статьи редакции
Под сокращение попадут 500 человек, в марте 2023 года компания уже объявляла об увольнении 400 сотрудников.
- О сокращениях в Twitch рассказал источник Bloomberg, знакомый с планами компании. Официально о решении могут объявить 10 января 2024 года, добавил он.
- Сокращения связаны с убытками Twitch, а также опасениями после ухода минимум четырёх топ-менеджеров: директора по продуктам, директора по работе с клиентами, руководителя по контенту и директора по доходам. В компании отказались от комментариев.
- В декабре 2023 года гендиректор Twitch Дэн Клэнси заявил, что компания прекратит работу в Южной Корее. Затраты на поддержание работы сервиса в стране в десять раз выше, чем в других регионах.
- В марте 2023 года Twitch сообщал, что уволит 400 сотрудников. Тогда это была часть сокращений в некоторых подразделениях Amazon, всего решение коснулось 9000 человек.
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"Затраты на поддержание работы сервиса в стране в десять раз выше, чем в других регионах"
А чо это вдруг?
На сайты и сервисы генерирующие трафик повесили обеспечение этого трафика, т.е. отчисления провайдерам от крупных пользователей интернета.
Принуждение к оплате серверов Старкрафта
Подняли настроение с утра!)
Перестал Твичом пользоваться давно , потому что контент все "лучше и лучше" Скоро просто превратиться в веб-кам :)
Если не нажимать на стримы, где сиськи в полэкрана, то всё ок
А они еще остались?!
Если серьезно, то перестал использовать Twitch только из-за нестабильной работы. Постоянные лаги, качество картинки скачет туда-сюда. Перешел на YouTube.
А что тут комментировать? «Клятые капиталисты» получают олни убытки и избавляются от трат.
Купит их скоро кто-нибуть недорого.
Так уже Amazon купил.
Он же и продаст 🤷🏻♂️
Сначала хотел спросить зачем это здесь, потом увидел ник. Вопросов не осталось.
K Pop виноват
Куда же больше...
Комментарий удален модератором
Твитч по моему сейчас держится на 3 столпах:
1. XQC
2. Стримы из бассейнов
3. СЛУЧАЙНО СПАЛИЛА "часть%тела%name%" ШОК!
Если что-то из этого пропадет, через неделю твитч схлопнется как чёрная дыра.
А то что сотрудников сократили - это не страшно 🤣
Очередняра на эксперте не в курсе, что xqc на Кик уже давно переехал
Очередняра на эксперте не в курсе, что xqc на твиче продолжает стримить
Закономерный итог их идиотской политики после покупки амазоном. А ведь я помню ещё justin.tv или как оно там?
грустно конечно ,что у людей год начнется с увольнения