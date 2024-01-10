Карьера
Маша Цепелева

Twitch уволит 35% штата — Bloomberg Статьи редакции

Под сокращение попадут 500 человек, в марте 2023 года компания уже объявляла об увольнении 400 сотрудников.

  • О сокращениях в Twitch рассказал источник Bloomberg, знакомый с планами компании. Официально о решении могут объявить 10 января 2024 года, добавил он.
  • Сокращения связаны с убытками Twitch, а также опасениями после ухода минимум четырёх топ-менеджеров: директора по продуктам, директора по работе с клиентами, руководителя по контенту и директора по доходам. В компании отказались от комментариев.
  • В декабре 2023 года гендиректор Twitch Дэн Клэнси заявил, что компания прекратит работу в Южной Корее. Затраты на поддержание работы сервиса в стране в десять раз выше, чем в других регионах.
  • В марте 2023 года Twitch сообщал, что уволит 400 сотрудников. Тогда это была часть сокращений в некоторых подразделениях Amazon, всего решение коснулось 9000 человек.
Фото Business Insider

#новости #twitch

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19 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Затраты на поддержание работы сервиса в стране в десять раз выше, чем в других регионах"

А чо это вдруг?

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Mirch

На сайты и сервисы генерирующие трафик повесили обеспечение этого трафика, т.е. отчисления провайдерам от крупных пользователей интернета.

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Vladimir Victorovich

Принуждение к оплате серверов Старкрафта

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QAWERTYUI

Подняли настроение с утра!)

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Метелкин Роман

Перестал Твичом пользоваться давно , потому что контент все "лучше и лучше" Скоро просто превратиться в веб-кам :)

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Yep Yep

Если не нажимать на стримы, где сиськи в полэкрана, то всё ок

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QAWERTYUI

А они еще остались?!

Если серьезно, то перестал использовать Twitch только из-за нестабильной работы. Постоянные лаги, качество картинки скачет туда-сюда. Перешел на YouTube.

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Вадим Д.

А что тут комментировать? «Клятые капиталисты» получают олни убытки и избавляются от трат.
Купит их скоро кто-нибуть недорого.

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Konstantin Safonov
Купит их скоро кто-нибуть недорого.

Так уже Amazon купил.

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Вадим Д.

Он же и продаст 🤷🏻‍♂️

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debil
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Иван Мариас

Сначала хотел спросить зачем это здесь, потом увидел ник. Вопросов не осталось.

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Юрий Б.
компания прекратит работу в Южной Корее. Затраты на поддержание работы сервиса в стране в десять раз выше

K Pop виноват

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COUTURE BOOK

Куда же больше...

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Noi.se

Твитч по моему сейчас держится на 3 столпах:
1. XQC
2. Стримы из бассейнов
3. СЛУЧАЙНО СПАЛИЛА "часть%тела%name%" ШОК!
Если что-то из этого пропадет, через неделю твитч схлопнется как чёрная дыра.

А то что сотрудников сократили - это не страшно 🤣

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Yep Yep

Очередняра на эксперте не в курсе, что xqc на Кик уже давно переехал

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Ivan

Очередняра на эксперте не в курсе, что xqc на твиче продолжает стримить

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Влад Шушкевич

Закономерный итог их идиотской политики после покупки амазоном. А ведь я помню ещё justin.tv или как оно там?

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Дмитрий Войнов

грустно конечно ,что у людей год начнется с увольнения

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