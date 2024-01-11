Карьера
Полина Лааксо

В Госдуму внесут законопроект, который закрепит право офисных сотрудников на удалённую работу при болезни Статьи редакции

Без оформления больничного листа и потери зарплаты.

  • Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов при Госдуме планирует внести на рассмотрение поправки в весеннюю сессию, сообщили «Ведомости» со ссылкой на председателя структуры Ярослава Нилова. Их уже обсуждают с Минздравом, а затем покажут профсоюзам и работодателям.
  • Поправки в Трудовой кодекс (ТК) позволят сотрудникам по согласованию с работодателем не оформлять больничный лист, отказаться от выплат из Социального фонда России, тем самым экономя его средства, и работать из дома по графику, сохраняя стандартный размер зарплатных выплат.
  • ТК не запрещает россиянам работать на больничном, но они могут делать это только по своей инициативе и после подачи письменного заявления, уточнила глава консалтинговой фирмы «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. И в таком случае возникает риск двойных выплат: когда человек получает и зарплату, и пособие. За это может грозить «как минимум» штраф, если компания в трёхдневный срок не сообщит, что сотрудник работал в дни больничного.
  • По мнению первого зампреда экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова, инициатива поможет простимулировать экономику, поскольку сотрудники не будут «просто сидеть [дома] и смотреть телевизор», а бизнес не потеряет производительность. Но нужно определить, как подтверждать наличие болезни, чтобы работодатели не «издевались» над больными, а работники не пытались «прогулять работу», считает он.

Подтверждение болезни должно быть, потому что иначе будет злоупотребление: с утра встали, поспали — «Я болею». Вызов врача на дом, справка, посещение поликлиники, а потом, пожалуйста, принимай решение.

Иван Абрамов, сенатор
Источник фото: Sputnik

#новости #больничный

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15 комментариев
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 умный человек

Будьте здоровы

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Вадим Д.

Охренеть О_о Всё о людях да о стране думают. Дюже неожиданно.
Или найдутся «исключительные» работодатели, которые смогут положить на это дело с пробором?

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Евгений Широков

Положат. Это в интересах работодателей. Ты отправился болеть домой, а тебе работу на дом, все в пределах законодательства. А не работал, пока болеешь, хрен тебе а не зарплата

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Вадим Д.

Нонче работодатель на больничный крайне мало тратится. Но работа не работается при таком раскладе, это да.

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Евгений Широков

А так вообще можно не тратиться. Да ещё и на три буквы послать, сотрудник же не работал, да ещё и возмущается что-то.
Вообщем с законами у нас не особо заладилось в стране.

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Dmitrii Alekseevich

У нас на прошлой работе тоже так было, а ещё была опция с больничным листом поработать тк больше некому

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Пётр Петров

Иван Абрамов палится:
«По мнению первого зампреда экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова, инициатива поможет простимулировать экономику, поскольку сотрудники не будут «просто сидеть [дома] и смотреть телевизор»

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неформат

ха ха 4 года как уже без всяких законов по факту так и работаю, на кой мне больняк если до компа в состоянии доползти

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Дракоша

хах, знаю типов, которые работая из дома, берут больничные при бронхите не страшном, не ходят на встречи, хотя все ровно "болеют" сидя за компом

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Научный микроскоп

это у тебя а есть на голову пришибленные работодатели

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Работа из дома:

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Maxim Fox
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Саша Панина

Так если человек болеет, он и из дома с температурой же работать не сможет. Или работа из дома — не работа? :)

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Maxim Fox

Есть такие люди, у которых постоянная проблема и им легко больняк пишут. Тот же гайморит хронический. Видимо, кого-то это задолбало, что чел уходит на больняк, потом работает и получает оба пособия.

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illusive man

у нас, если работать в состоянии — то берëш полную удалëнку пока не вылечишься. А если совсем хреново то на больничный

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12 комментариев
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