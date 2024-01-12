Карьера
Артур Томилко

Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников до конца 2026 года Статьи редакции

Четвёртый квартал 2023 года компания завершила с убытком в $1,8 млрд.

  • Американский финансовый конгломерат Citigroup объявил, что в рамках многолетнего плана по реструктуризации намерен к концу 2026 года сократить 20 тысяч специалистов, пишет WSJ.
  • По словам исполнительного директора компании Джейн Фрейзер, решение позволит сэкономить банку до $2,5 млрд. При этом в 2024 году Citigroup потратит на выходные пособия и реорганизацию бизнеса до $1 млрд.
  • Банк также планирует выделить свой мексиканский бизнес в отдельную компанию, пишет The Telegraph. Таким образом число сотрудников Citigroup сократится ещё на 40 тысяч человек. Всего на конец 2023 года в компании работало 239 тысяч человек.
  • По итогам четвёртого квартала 2023-го выручка Citigroup от торговых операций с фиксированным доходом сократилась на 25%, до $2,6 млрд, отмечает Bloomberg. Чистый убыток банка составил $1,8 млрд.

#новости #citigroup

249 показов
540 открытий
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

"Банк также планирует выделить свой мексиканский бизнес в отдельную компанию по производству текилы, в связи с чем потребуется как минимум 40 тысяч новых сотрудников"

Вот такие должны быть пятничные новости, а не вот это всё.

Ответить
Развернуть ветку
Frederik Appleberg

240 тысяч сидящих на процентах от выданных кредитов…

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Не хочешь - не бери кредит. Не на чем будет сидеть тогда.

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy Ratkin

А с чем связан такой серьезный убыток?

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Не фортануло.

уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) из-за прошлогоднего краха Silicon Valley Bank и других банков, резервированием $1,3 млрд под риски, связанные с Аргентиной и Россией, негативным эффектом от ослабления аргентинского песо в размере около $880 млн и расходами на реструктуризацию бизнеса в $780 млн.

https://www.interfax.ru/business/939982

Citigroup завершил IV квартал с чистым убытком
Citigroup завершил IV квартал с чистым убытком
www.interfax.ru
Ответить
Развернуть ветку
Fallen-117

"Только выиграли!"

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Краснов

массовое сокращение персонала продолжается

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
4 комментария
Раскрывать всегда
null