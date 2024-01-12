Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников до конца 2026 года Статьи редакции
Четвёртый квартал 2023 года компания завершила с убытком в $1,8 млрд.
- Американский финансовый конгломерат Citigroup объявил, что в рамках многолетнего плана по реструктуризации намерен к концу 2026 года сократить 20 тысяч специалистов, пишет WSJ.
- По словам исполнительного директора компании Джейн Фрейзер, решение позволит сэкономить банку до $2,5 млрд. При этом в 2024 году Citigroup потратит на выходные пособия и реорганизацию бизнеса до $1 млрд.
- Банк также планирует выделить свой мексиканский бизнес в отдельную компанию, пишет The Telegraph. Таким образом число сотрудников Citigroup сократится ещё на 40 тысяч человек. Всего на конец 2023 года в компании работало 239 тысяч человек.
- По итогам четвёртого квартала 2023-го выручка Citigroup от торговых операций с фиксированным доходом сократилась на 25%, до $2,6 млрд, отмечает Bloomberg. Чистый убыток банка составил $1,8 млрд.
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"Банк также планирует выделить свой мексиканский бизнес в отдельную компанию по производству текилы, в связи с чем потребуется как минимум 40 тысяч новых сотрудников"
Вот такие должны быть пятничные новости, а не вот это всё.
240 тысяч сидящих на процентах от выданных кредитов…
Не хочешь - не бери кредит. Не на чем будет сидеть тогда.
А с чем связан такой серьезный убыток?
Не фортануло.уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) из-за прошлогоднего краха Silicon Valley Bank и других банков, резервированием $1,3 млрд под риски, связанные с Аргентиной и Россией, негативным эффектом от ослабления аргентинского песо в размере около $880 млн и расходами на реструктуризацию бизнеса в $780 млн.
https://www.interfax.ru/business/939982
"Только выиграли!"
массовое сокращение персонала продолжается