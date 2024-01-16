Карьера
Полина Лааксо

«Аэрофлот» рассмотрит кандидатуры бортпроводников, уволенных из S7 на фоне сокращения рейсов Статьи редакции

На конкурсной основе.

  • О готовности изучить кандидатуры сокращённых сотрудников S7 авиаперевозчик сообщил «РИА Новостям». Набор готов открыть и лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот».
  • В 2023 году S7 Airlines сократила зимнее расписание из-за сложностей c эксплуатацией Airbus A320 и А321neo: к началу зимы 13 из 39 таких судов не использовались. Их американские двигатели не ремонтируют в России, а купить подержанные детали практически невозможно.
  • 15 января 2024 года «Ъ» со ссылкой на источники рассказал, что S7 сократит членов экипажей и сотрудников офиса в Москве в отделе продаж, а также коммерческом, финансовом и экономическом департаментах.
  • Сама компания пояснила, что «перераспределит экипажи и частично сократит численность сотрудников» в Москве из-за изменения маршрутной сети и сокращения полётной программы по ряду направлений. По её словам, часть пилотов и бортпроводников «перейдут на работу в другие авиакомпании, в том числе международные», но какие — не уточнялось.
Источник фото: РБК

#новости #s7 #аэрофлот

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18 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Я тоже могу рассмотреть кандидатуры бортпроводниц, уволенных из S7 на фоне сокращения рейсов.

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Dery
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Griby Lenina

Неудачное фото: плохо видно бортпроводниц.

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Dery
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Юрий Б.

Виси пробивает дно 😅

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Life Expert

Придется переснять поближе )

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Ale K

Вот одна кандидатка, берете?

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Платон Щукин

Устроим кастинг 👹

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неформат

новость то в чём? в том что в других ак есть вакансии?

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Алекс Р

Ну он хотел написать что все пропало, сушите помидоры

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Юрий Стужин

плюсую, понятное дело, найдут они работу в других компаниях

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Стереографика - чудо иллюзии

«Аэрофлот» и «Победа» выразили готовность принять на работу бортпроводников московского отделения S7. Это коротко.

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неформат

на hh тоже много кто выражает готовность, вот если бы людям гарантированно предложили работу ещё как-тот потянуло бы на новость

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Платон Щукин
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Ytureo

Ну здравствуй, пикабу...

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Aleksey

И снова только выиграли

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Станислав
в отделе продаж, а также коммерческом, финансовом и экономическом департаментах.

Так в каком отделе бортпроводницы работают?

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fullstackoff

10 лет назад у бп была престижная работа, зп в 3к долларов и тусечи по всему миру. Прогресс очевиден

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