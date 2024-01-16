«Аэрофлот» рассмотрит кандидатуры бортпроводников, уволенных из S7 на фоне сокращения рейсов Статьи редакции
На конкурсной основе.
- О готовности изучить кандидатуры сокращённых сотрудников S7 авиаперевозчик сообщил «РИА Новостям». Набор готов открыть и лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот».
- В 2023 году S7 Airlines сократила зимнее расписание из-за сложностей c эксплуатацией Airbus A320 и А321neo: к началу зимы 13 из 39 таких судов не использовались. Их американские двигатели не ремонтируют в России, а купить подержанные детали практически невозможно.
- 15 января 2024 года «Ъ» со ссылкой на источники рассказал, что S7 сократит членов экипажей и сотрудников офиса в Москве в отделе продаж, а также коммерческом, финансовом и экономическом департаментах.
- Сама компания пояснила, что «перераспределит экипажи и частично сократит численность сотрудников» в Москве из-за изменения маршрутной сети и сокращения полётной программы по ряду направлений. По её словам, часть пилотов и бортпроводников «перейдут на работу в другие авиакомпании, в том числе международные», но какие — не уточнялось.
1.4K показов
814 открытий
Я тоже могу рассмотреть кандидатуры бортпроводниц, уволенных из S7 на фоне сокращения рейсов.
Неудачное фото: плохо видно бортпроводниц.
Виси пробивает дно 😅
Комментарий удален модератором
Придется переснять поближе )
Вот одна кандидатка, берете?
Устроим кастинг 👹
Комментарий удален модератором
новость то в чём? в том что в других ак есть вакансии?
Ну он хотел написать что все пропало, сушите помидоры
Комментарий удален модератором
плюсую, понятное дело, найдут они работу в других компаниях
«Аэрофлот» и «Победа» выразили готовность принять на работу бортпроводников московского отделения S7. Это коротко.
на hh тоже много кто выражает готовность, вот если бы людям гарантированно предложили работу ещё как-тот потянуло бы на новость
Ну здравствуй, пикабу...
И снова только выиграли
Так в каком отделе бортпроводницы работают?
10 лет назад у бп была престижная работа, зп в 3к долларов и тусечи по всему миру. Прогресс очевиден