Бывший операционный директор Meta* Шерил Сэндберг покинет совет директоров компании Статьи редакции
Она состояла в нём 12 лет, но переизбираться в мае 2024 года отказалась.
- Сэндберг, оставившая должность операционного директора в 2022 году, уточнила, что не стала сразу уходить из совета, чтобы помочь Meta* адаптироваться к изменениям. Будут ли искать ей замену — неизвестно.
- Бывшая операционная глава сосредоточится на благотворительности, но продолжит консультировать Meta* как сторонний советник. Она поблагодарила гендиректора Марка Цукерберга за веру в её силы, партнёрство и дружбу и отметила: текущее руководство доказало, что компания твёрдо стоит на ногах и располагает всеми возможностями для роста в будущем».
- До прихода в Meta* Шерил Сэндберг занимала руководящие должности во Всемирном банке и Минфине США и служила вице-президентом департамента Google по международным онлайн-продажам и операциям. В 2008 году присоединилась к тогда ещё Facebook* и считалась «вторым человеком по важности» после Цукерберга.
- Последний говорил, что Сэндберг «выстроила рекламный бизнес, наняла прекрасных специалистов, сформировала культуру руководства и научила его самого управлять компанией». Она же поспособствовала тому, чтобы Meta* улучшила меры поддержки для тех, кто планирует рождение детей или как раз родил и кому нужно уйти в отпуск в связи со смертью близких.
- По словам Bloomberg, именно её усилия во многом помогли компании превратиться из соцсети в «машину по зарабатыванию денег». Если в 2007 году бизнес выручил около $150 млн, то в 2011-м, за год до выхода на биржу, — более $3,7 млрд, а в 2022 году — $116,6 млрд.
- Сэндберг также курировала ребрендинг и репозиционирование компании — трансформацию Facebook*, которая больше не хотела ассоциироваться исключительно с соцсетями, в Meta*.
*Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Бляха! Все бы так 👍🏻
он это не увидит
А жаль. Кроме него, ещё бы и усатому показать.
Ты чего против самодержавия попер? Так и пативен приехать может (пока ещё шутка, но это пока).
В каждой шутке есть доля шутки, да и не шутки это уже.
Поделия звероящера должны исчезнуть. Надеюсь, произойдёт это ещё на моём веку.
"По словам Bloomberg, именно её усилия во многом помогли компании превратиться из соцсети в «машину по зарабатыванию денег». "-ну может и к лучшему тогда уход этот
Ну это ещё не известно к лучшему или к худшему.. пока это ещё не понятно. Поживём увидим.