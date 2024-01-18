Карьера
Полина Лааксо

Бывший операционный директор Meta* Шерил Сэндберг покинет совет директоров компании Статьи редакции

Она состояла в нём 12 лет, но переизбираться в мае 2024 года отказалась.

  • Сэндберг, оставившая должность операционного директора в 2022 году, уточнила, что не стала сразу уходить из совета, чтобы помочь Meta* адаптироваться к изменениям. Будут ли искать ей замену — неизвестно.
  • Бывшая операционная глава сосредоточится на благотворительности, но продолжит консультировать Meta* как сторонний советник. Она поблагодарила гендиректора Марка Цукерберга за веру в её силы, партнёрство и дружбу и отметила: текущее руководство доказало, что компания твёрдо стоит на ногах и располагает всеми возможностями для роста в будущем».
  • До прихода в Meta* Шерил Сэндберг занимала руководящие должности во Всемирном банке и Минфине США и служила вице-президентом департамента Google по международным онлайн-продажам и операциям. В 2008 году присоединилась к тогда ещё Facebook* и считалась «вторым человеком по важности» после Цукерберга.
  • Последний говорил, что Сэндберг «выстроила рекламный бизнес, наняла прекрасных специалистов, сформировала культуру руководства и научила его самого управлять компанией». Она же поспособствовала тому, чтобы Meta* улучшила меры поддержки для тех, кто планирует рождение детей или как раз родил и кому нужно уйти в отпуск в связи со смертью близких.
  • По словам Bloomberg, именно её усилия во многом помогли компании превратиться из соцсети в «машину по зарабатыванию денег». Если в 2007 году бизнес выручил около $150 млн, то в 2011-м, за год до выхода на биржу, — более $3,7 млрд, а в 2022 году — $116,6 млрд.
  • Сэндберг также курировала ребрендинг и репозиционирование компании — трансформацию Facebook*, которая больше не хотела ассоциироваться исключительно с соцсетями, в Meta*.
Шерил Сэндберг. Источник: Glamour

*Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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9 комментариев
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 Вадим Д.
но переизбираться в мае 2024 года отказалась

Бляха! Все бы так 👍🏻

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Ilyas Saburov

он это не увидит

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Вадим Д.

А жаль. Кроме него, ещё бы и усатому показать.

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Mike V. Gorbunov

Ты чего против самодержавия попер? Так и пативен приехать может (пока ещё шутка, но это пока).

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Вадим Д.

В каждой шутке есть доля шутки, да и не шутки это уже.

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Слегка Придурковатый

Поделия звероящера должны исчезнуть. Надеюсь, произойдёт это ещё на моём веку.

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Антон Поплавский

"По словам Bloomberg, именно её усилия во многом помогли компании превратиться из соцсети в «машину по зарабатыванию денег». "-ну может и к лучшему тогда уход этот

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Наталья Калинина

Ну это ещё не известно к лучшему или к худшему.. пока это ещё не понятно. Поживём увидим.

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debil
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