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Карьера
Margarita Vznuzdaeva
1791

Почему российские программисты уходят на удалённую работу в зарубежные компании и сколько им удаётся заработать Материал редакции

Истории трёх разработчиков.

14 комментариев
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Программисты с опытом работы в Англии и США рассказали, как нашли новую работу без привязки к офису и определённой стране.

Алексей: работает удалённо, чтобы чувствовать себя «человеком мира»

Должность: разработчик.

Общий опыт работы: 16 лет.

Зарплата в зарубежной компании: около $6500 в месяц.

С 2003 года в течение пяти лет Алексей занимался разработкой в новосибирской компании. В 2008 году программист начал сотрудничать дистанционно со стартапом в Москве, а в 2010 году переехал в столицу для работы в штате.

Через четыре года Алексею надоело ежедневно тратить по два часа в метро и по восемь часов в офисе: по его мнению, эффективно и качественно выполнять свою работу можно максимум в течение пяти-шести часов в сутки.

Он понял, что готов снова вернуться на удалёнку. При этом он не хотел получать меньше. Средняя зарплата разработчика в Москве, по его словам, на тот момент была около 250 тысяч рублей.

В августе 2014 года молодой человек нашёл новое место через платформу Upwork. Так он устроился удалённым разработчиком в английскую компанию и перешёл на почасовую оплату труда: ему платили $35 в час. Работая около 25 часов в неделю, он получал в два раза больше, чем разработчики на полной ставке в Москве.

Через полтора года руководитель попросил Алексея номинально изменить зарплату в онлайн-резюме на $80 в час, чтобы обосновать высокую стоимость проекта для одного из заказчиков фирмы.

На следующий же день программист получил приглашение на интервью от американского стартапа, который предложил ему стартовую ставку в $65 час. Так Алексей уволился с прошлой работы и уже пять лет работает над проектами новой компании.

Формально Алексей всё ещё программист на удалёнке: он получает деньги через онлайн-платформу Upwork, а его работу контролирует программа, которая делает скриншоты кода каждые десять минут.

Если говорить о преимуществах моей нынешней работы, то, во-первых, за неё платят гораздо больше, чем в России, во-вторых, я могу эффективно распоряжаться личным временем и регулировать свой доход. Хочу — работаю расслабленно, а если нужны дополнительные деньги — выкладываюсь по полной.

Также у меня нет привязки к какой-то географической точке: я прожил два с половиной года на Бали, сейчас лечу в Таиланд на три месяца, возможно, скоро перееду жить в Испанию, если получу визу категории D.

О недостатках такой работы. Если в компании нет чёткой организации, разница во времени может сбить всю нервную систему. Но у нас команда небольшая — всего пять человек, поэтому таких проблем не возникает.

Тем не менее удалённая работа может создавать сложности в межличностном общении. Иногда возникает недопонимание с людьми другого менталитета. Например, мой коллега из Индии только спустя полгода совместной работы спросил, почему я ставлю много скобочек в конце предложения: пришлось объяснять, что в нашей культуре это обычные смайлики.

Алексей

Антон: работал удалённо, чтобы получить новый опыт

Должность: backend-разработчик.

Общий опыт работы: 9 лет.

Зарплата в зарубежной компании: около $3000 в месяц.

Антон пять лет проработал в крупной тульской SEO-компании. В один из рабочих дней ему пришло push-уведомление от HeadHunter с предложением более высокой зарплаты. Программист рассказал об этом на общем собрании и потребовал повышения.

После этого к нему подошёл коллега и предложил поработать удалённо с его друзьями в американском стартапе главным backend-разработчиком. Антон решил рискнуть: ему захотелось попробовать себя в более ответственной роли и получить опыт общения на другом языке.

Работа над проектом продолжалась в течение 2018 года: Антон получал в два раза больше, чем в России — около 180 тысяч рублей в месяц, также у него была доля в компании. По его словам, это обычная практика в США для повышения мотивации и корпоративного духа сотрудников.

В 2018 году у основателя стартапа начались финансовые проблемы, и он заморозил проект. Антон по-прежнему работает удалённо — сейчас с компанией в Петрозаводске, но не теряет надежды на будущий переезд и работу в одной из англоязычных стран.

Если говорить о плюсах моей работы с зарубежной компанией, то из-за того, что она была совсем новой, у меня был карт-бланш: более ответственная задача, возможность проявить себя в полной мере. Мне это очень нравилось.

Кроме того, удалёнка оказалась для меня самым замечательным вариантом: я мог управлять своим временем и выстраивать удобный для меня режим работы. Например, я мог четыре часа поработать, час поспать, а затем снова взяться за работу.

Разница в часовых поясах никак не влияла на нашу деятельность, так как каждый программист занимался своей частью системы. Мы созванивались с утра или вечером, а иногда — дважды за день, обсуждали текущие задачи и продолжали выполнять рабочие дела.

Что касается минусов: меня не устраивала работа менеджеров. Складывалось ощущение, что их больше интересовал промежуточный результат, а не итоговая работа: они больше погружались в бизнес-процессы, а в разработку почти не лезли.

Я всегда чувствовал себя частью компании, хотел сделать работу хорошо и довести её до конца, но меня не покидало чувство, что что-то может пойти не так. Так в итоге и получилось.

Антон

Владимир: работает удалённо, чтобы проводить больше времени с семьёй

Должность: iOS-разработчик.

Общий опыт работы: 8 лет.

Зарплата в зарубежной компании: $4000–5000 в месяц.

Владимир живёт в Тольятти и первые полтора года своей карьеры ещё студентом проработал в местной компании. По его словам, в родном городе быстро расти по карьерной лестнице непросто, тем более на удалёнке.

Поэтому разработчик с 2013 года дистанционно сотрудничал с крупной компанией в Казани, где и получил основной профессиональный опыт. В 2017 году Владимиру захотелось сменить работу.

При поиске нового места на HeadHunter он не ориентировался на географическое положение компании: его больше интересовали непростые задачи, сплочённость команды и высокая зарплата.

В результате Владимир выбрал американскую медицинскую компанию, с которой сотрудничает и сейчас.

По его словам, если сравнивать абсолютные числа, минимальная зарплата московского разработчика равна оплате труда американского посудомойщика: программисты в США получают не меньше $4000, в дальнейшем всё зависит от опыта и рабочего стажа в конкретной компании.

Удалённая работа — сознательный выбор молодого человека: для него важно проводить большую часть времени с семьёй, а трудоустройство в штате чаще всего предполагает присутствие в офисе — как в России, так и за рубежом.

В удалённой работе, на мой взгляд, прекрасно всё. Освобождается много времени, которое не нужно тратить на дорогу туда и обратно: вместо этого можно устроить себе пробежку, провести время с семьёй, если хочешь — телевизор посмотреть. Также всегда можно сместить свой график работы и подстроить его под себя.

Некоторые сложности возникают в вопросах объединения команды. Люди становятся сплочённее и вдохновеннее, если находятся рядом друг с другом и трудятся бок о бок.

На удалёнке приходится придумывать новые форматы общения, чтобы человек не просто зарабатывал деньги, но и чувствовал себя частью коллектива — в противном случае он просто уйдёт. Поэтому компания устраивает встречи, а сотрудники — например, неформальные звонки.

Ещё бывают сложности из-за разницы во времени. Например, когда в восемь вечера ты вроде закончил, они только начинают работать, и тебе приходится реагировать на это. И если что-то пошло не так, в пятницу вечером ты будешь не отдыхать, а срочно решать проблему.

Я чувствую себя частью команды даже удалённо, я считаю, что делаю важное и полезное дело для компании. Мне нравится, что американцы более открытые, очень контактные, ничего не стесняются — даже ругаться при первой встрече. В России же люди более сдержанные, скованные, в общении руководства есть высокомерие, которое отдаляет и отталкивает сотрудников.

Владимир

#удаленнаяработа

Карьера
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Мнение: удалённая работа выгодна бизнесу
Я понимаю, почему многим людям хочется ходить каждый день в офис на девять часов.
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14 комментариев
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ur spam

4

Автор путает аутсорсинг и удаленку.

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Никита Евдокимов

ur
0

Привет! Спасибо за замечание, мы поправили 

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Василий Наумкин

2

Несколько раз пытался работать в компаниях и пришёл к мысли, что это просто не моё.
 
Особенно прикольно, конечно, "его работу контролирует программа, которая делает скриншоты кода каждые десять минут" - можно еще током бить, если код медленно набирается.

При этом ИП во многих регионах РФ может недорого оформить патент и платить фиксированную сумму за год, при доходе до 60 млн, без сотрудников. У меня выходит менее 50 тысяч в год за всё, включая страховые взносы.

А дальше заключаешь договоры на любые проекты и проводишь всё в белую, никаких проблем. Главное, работать качественно, чтобы заказчики за тобой бегали, а не ты за ними.

Все плюсы удалёнки и никаких минусов начальства с таймером.

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Никита Алексеевич

0

Удаленная работа - очень сложный процесс, где не каждый сможет распределять свое время

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Алексей Доронин

Никита
4

За $6500 в месяц можно поднапрячься. Особенно если продолжаешь тратить ЗП в Пензе. Это внезапно выгоднее чем получать $9000 в месяц и жить в Сан-Франциско или получать $1000 в месяц и жить в Пензе.
 
Глобальная удаленка спасет рынок недвижимости Сан-Франциско от перегрева!

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Никита Алексеевич

Алексей
–1

Могу ошибаться, но 9000$ для разработчика в США - это стартовый «минимум». Если говорить про FANG, то таких цифр там точно нету

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Руслан Ніколаєнко

Никита
0

ошибка, это не минимум, это хороший "средний" уровень зп в США для разработчика

Ответить

Игорь Кравченко

1

"Средняя зарплата разработчика в Москве, по его словам, на тот момент была около 250 тысяч рублей.", в 2010... - кажись кто-то пиздит!

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Сергей Токарев

Игорь
0

ну видимо, человек вокруг себя смотрел )

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Dmitry Yankovoy

Игорь
0

Её и сейчас такой нет, средней

Ответить

Игорь Кравченко

1

Какая-то очень розовая статья, а как же кидания на бабки в  upwork и блокировки аккаунтов? зарабатывание репутации почти за бесплатно? Длительное изучение английского и долгие поиски удаленной работы? Что-то я не вижу вокруг себя большого количество удаленно работающих людей,это скорее исключение, а компании из США - хотят платить не больше зарплаты в Москве, причем часто налоги и оформление  - это забота работника...

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Wonabeez Doratie

0

Можно быть в аутсорс к и по желанию работать удаленно

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Василий Востриков

0

 Владимир живёт в Тольятти

Носит бороду и в свободное время играет в майнкрафт?)

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Paul Koval

–1

Проще влиться в проект с Hackaday и стать соакционером.

Для примера ребята из Белорусии Молдавии и Украины: После гранта получили финансирование от SiAB AG

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