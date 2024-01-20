Я работаю в крупной компании с чётко распределенными обязанностями. Первая история касается моего менеджера Марата (имя изменено). Он на проекте выступал в роли бизнес-аналитика и архитектора. Команда работала с несколькими вендорами — это накладывает сложности в подготовки документации. Если в ней ошибка, а кто-то уже начал её использовать, потом будет много головной боли, чтобы согласовать исправление.

К нам пришел один из вендоров: не работает кусок функционала. Я нахожу ошибку в нашей документации и указываю на это Марату. Вместо адекватного ответа получаю тираду о том, что это всё я должен был уточнить раньше. На что отвечаю, что следовал нашему дизайну и сделал ровно так, как там. После моей аргументации Марат уходит из общего чата ко мне в личку, где продолжает вменять мне вину за ошибку и рассуждать на тему, как теперь будет сложно всё правильно реализовать.

Чтобы как-то завершить этот поток обвинений, пришлось извиниться и исправлять часть функционала на нашей стороне: чтобы даже при условии ошибки в дизайне у нас всё работало и так.