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Основатель сети магазинов Uniqlo Тадаси Янаи покинет совет директоров SoftBank, в который входил 18 лет Материал редакции

Он один из немногих открыто критиковал предложения главы холдинга Масаёси Сона, отмечает The Japan Times.

  • 31 декабря 2019 года основатель японского холдинга Fast Retailing, владеющего сетью магазинов одежды Uniqlo, Тадаси Янаи покинет совет директоров SoftBank. Представитель SoftBank уточнил в беседе с The Japan Times, что Янаи хочет сосредоточиться на собственном бизнесе. Он входил в совет с 2001 года.
  • Издание отмечает, что Тадаси Янаи был одним из немногих, кто открыто критиковал предложения главы SoftBank Масаёси Сона. Без Янаи в совете останется только два независимых директора, указывает The Japan Times.
  • Отставка Тадаси Янаи происходит в то время, когда SoftBank борется с последствиями неудачной попытки сети коворкингов WeWork выйти на биржу, отмечает CNBC. Сон говорил, что неправильно оценил характер основателя и бывшего главы стартапа Адама Ньюмана и обещал укрепить корпоративное управление в портфельных компаниях группы.
  • SoftBank был одним из крупнейших инвесторов WeWork, а в октябре договорился о получении контроля для спасения компании. Из-за проблем WeWork и Uber в третьем квартале SoftBank отчитался о первых квартальных убытках за 14 лет — холдинг потерял около $6,46 млрд.
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#новость #softbank #тадасиянаи

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