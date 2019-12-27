Основатель сети магазинов Uniqlo Тадаси Янаи покинет совет директоров SoftBank, в который входил 18 лет
Материал редакции
Он один из немногих открыто критиковал предложения главы холдинга Масаёси Сона, отмечает The Japan Times.
31 декабря 2019 года основатель японского холдинга Fast Retailing, владеющего сетью магазинов одежды Uniqlo, Тадаси Янаи покинет совет директоров SoftBank. Представитель SoftBank уточнил в беседе с The Japan Times, что Янаи хочет сосредоточиться на собственном бизнесе. Он входил в совет с 2001 года.
Издание отмечает, что Тадаси Янаи был одним из немногих, кто открыто критиковал предложения главы SoftBank Масаёси Сона. Без Янаи в совете останется только два независимых директора, указывает The Japan Times.
Отставка Тадаси Янаи происходит в то время, когда SoftBank борется с последствиями неудачной попытки сети коворкингов WeWork выйти на биржу, отмечает CNBC. Сон говорил, что неправильно оценил характер основателя и бывшего главы стартапа Адама Ньюмана и обещал укрепить корпоративное управление в портфельных компаниях группы.
SoftBank был одним из крупнейших инвесторов WeWork, а в октябре договорился о получении контроля для спасения компании. Из-за проблем WeWork и Uber в третьем квартале SoftBank отчитался о первых квартальных убытках за 14 лет — холдинг потерял около $6,46 млрд.