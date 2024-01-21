Опрошенные Vice эксперты считают тренд похвальным: работодатели должны помнить, что специалисты заслуживают уважения даже при увольнении. Вот только публичное порицание фирмы может обернуться концом всей карьеры.

В январе 2024 года в зарубежном сегменте интернета «завирусилось» видео теперь уже бывшего менеджера по работе с клиентами Cloudflare Бриттани Пич: она показала, как узнала о собственном сокращении. Звонок в Google Meet провели два неизвестных сотруднице менеджера, назвав в качестве причины для увольнения недостаточно высокую производительность.

Пич отметила, что от прямого руководителя получала только похвалу и потому попросила организаторов звонка озвучить конкретные цифры, неустроившие начальство. Те предложили запросить обратную связь у менеджмента после разговора и подчеркнули: сокращения затронули не только её — видимо, чтобы девушка не чувствовала себя так одиноко. О том, что говорил ей начальник в личных беседах, они осведомлены не были.

Раз менеджеры не в состоянии назвать причину для увольнения, сокращение, вероятно, вызвано тем, что компания в своё время наняла слишком много людей и просто больше не может платить им зарплату, предположила вслух сотрудница и добавила: в таком случае стоит говорить об этом честно, вместо того чтобы «кормить» размытыми формулировками сотрудников, которых звонящие менеджеры даже не знают.

Те комментировать её заявления не стали.

Реакцию на своё недавнее сокращение записала также менеджер по продукту в Discord Хлоя Ши. На этот раз компания не стала беседовать с сотрудниками лично и лишь провела общий звонок, где предупредила: сокращённые получат электронные письма в течение 20 минут.

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Ши сравнила такое увольнение с «расставанием по SMS».

Дистанционные увольнения участились с переходом на удалёнку, пишет Vice. Компании и так нередко предпочитали прощаться с работниками без лишнего шума: оповещали их в закрытых кабинетах или за пределами офиса, просили забрать вещи в выходные дни или до прихода коллег на работу. Но удалёнка усугубила практику. McDonald's, например, в апреле 2023 года на три дня закрыла штаб-квартиру, просто чтобы сократить людей дистанционно.

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В таких случаях изолированными себя чувствуют прежде всего сотрудники, так как вынуждены осмыслять новость наедине с собой в четырёх стенах. Но работодатели часто преследуют другую цель — изолировать от последствий руководителей на местах, отметила в разговоре с Vice экономист Гарвардской школы бизнеса Сандра Сачер.

Это возможность избавить непосредственных начальников от ощущения, что именно и только они стоят за непростым решением. Работники же, в свою очередь, невольно думают, что их менеджеры никак не могли повлиять на ситуацию и сами стали жертвами обстоятельств (в своём видео Пич как раз спрашивает, знает ли о сокращении её начальник). Так компания формирует впечатление, что доказывать свою значимость бесполезно: всё уже решено.

Сачер тем не менее считает, что Пич поступила правильно, а её видеоролик — это настоящий мастер-класс по тому, как нужно стоять за себя. Сотрудники должны осознавать, что вправе требовать от работодателя прозрачности, объяснений и прямого диалога с человеком, который ими руководил.

С ней согласна и Сара Родехорст, соосновательница стартапа Onward HR, который помогает фирмам наладить процесс увольнений в соответствии со внутренними регламентами и законодательством страны. По её мнению, подобные видео привлекают компании к ответственности и дают им понять, что такое отношение не должно и не будет сходить с рук.

Стали бы публиковать подобный ролик, чтобы публично пристыдить компанию? Да Нет Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Правда, авторам таких роликов стоит готовиться к негативным последствиям, отметили в разговоре с Vice консультанты по увольнениям, — независимо от того, какими были обстоятельства. Ситуация может обернуться для человека «карьерным самоубийством», поэтому следует заранее подумать, где он хочет работать в будущем и какую реакцию может вызвать, добавила Родехорст.

Пич заявила, что не планирует работать в компании, которую может отпугнуть её желание постоять за себя. Ши же напомнила, что подобные видео помогают снять стигму с сокращений, которые многие считают постыдными, а также поддержать тех, кто уже оказывался в аналогичной ситуации. «Я знаю, что публикация оставила след на моей профессиональной репутации, но такое может произойти с каждым», — подчеркнула она.

По словам Ши, после сокращений у многих талантливых специалистов падает самооценка, хотя причина увольнения далеко не всегда в них самих. Как раз об этом и говорила Пич, предполагая, что всё дело в агрессивном найме. Если компания просит сотрудника оповещать о своём уходе за две недели, то и сама она должна проявить «хоть каплю уважения» в ответ, считает девушка.

Ну и несмотря на то, что оба автора получили «шквал» сообщений со словами поддержки, без критики тоже не обошлось. Некоторые пользователи сочли странными и инфантильными тех, кто выкладывает такие ролики на всеобщее обозрение, и допустили, что причина увольнения действительно либо в плохой работе, либо в поведении.

Кто-то также подчеркнул, что компания совершенно не обязана отчитываться перед сотрудниками о причинах или «звонить утром с предупреждением, что в обед их уволят» — якобы молодое поколение «хочет слишком многого».

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