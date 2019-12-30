Советы инвесторов, юриста и представителя метапоисковика.

В закладки

Открыть стартап

Советует сооснователь United Investors Александр Горный.

Точно решите сделать стартап, «просто попробовать» не выйдет.

Точно решите, что именно делаете. Идея потом эволюционирует и не будет иметь ничего общего с изначальной — это нормально. Но одновременно у основателя должен быть один проект, а не пять.

Вбейте в Google пять-шесть слов, описывающих ваших проект, например “Uber for microloans on blockchain”, и кликните во все ссылки с первых трёх страниц выдачи. Отрезвляет. Возможно, вы вернётесь на второй пункт.

Нарисуйте самый короткий план к первой выручке и бегите по этому плану.

Забейте на финансовую и юридическую часть, ИП на упрощенке — ваше всё как минимум на первый год.



Рекомендует основатель и управляющий партнёр Altair Capital Игорь Рябенький.

В новый год хочется входить с новыми надеждами, а если начинать что-то новое — то решительно. Как стартап.

Плюсы:

Работаешь на свой успех.

Огромный потенциал в случае успеха.



Самореализация.

Можно работать с кем хочешь.



Минусы:

Надоевший начальник говорил, что делать, а теперь надо обо всём думать самому.

Успех ещё далеко, а платить за всё надо сегодня. Инвестиции редко приходят сразу.



Вдруг оказываешься ответственным за все вопросы. Кадры, бухгалтерия, налоги, юридические проблемы и так далее. И на бизнес надо хотя бы немного времени.



Хорошо работать с друзьями, но часто отношения портятся.



Если плюсы перевешивают, то надо задуматься, с чего начать. Занимайтесь своим стартапом, только если вы:

Уверены, что идея способна изменить мир или сделает привычную проблему решаемой (или решаемой более эффективно).

Если вы готовы 100% рабочего времени посвятить своему проекту.



Не идите в проект, просто потому что все так делают или если хотите посмотреть, не рискуя особенно ни своим временем, ни деньгами.



Как:

Соберите команду единомышленников, лучше совсем компактную.

Определитесь с бизнес-моделью.



Сделайте план развития — как технологический, так и финансовый.

Стартуйте!



Закрыть юрлицо

Как — объясняет руководитель юридической практики B&B Андрей Бодиловский.

Если вы решили избавиться от компании, есть три способа: продать её, ликвидировать или забить и дождаться, пока ФНС исключит её из ЕГРЮЛ.

Продать. Самый быстрый и выгодный способ. Если у вас есть счёт без блокировок и нет долгов, то на компанию наверняка найдется свой покупатель. А если ещё и действительный юридический адрес в комплекте, то вообще оторвут с руками и ногами.

Компанию можно продать самостоятельно даже на Avito, но если хотите, чтобы покупателя подобрали, помогли составить договор и зарегистрировать смену собственника, обратитесь к специалистам по регистрации и продаже фирм.

Ликвидировать. Самый правильный и самый замороченный вариант. Открыть компанию просто, а вот закрыть даже с нулевыми оборотами — проблема. В законе описана сложная процедура, на проведение которой понадобится около полугода. За это время нужно рассчитаться со всеми долгами и распределить оставшееся имущество. Если денег не хватит, то придётся банкротить компанию (статья 63 ГК РФ).

Но предположим, денег хватает или обороты нулевые. Понадобится много бумаг. Придётся как минимум трижды подавать документы в ФНС и каждый раз новый пакет (статья 20-21 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Ошибка в любом из них может отодвинуть сроки ликвидации или вообще сломать весь процесс.

Помимо этого, нужно вовремя утверждать ликвидационные балансы, сделать публикацию в Вестнике государственной регистрации (статья 63 ГК РФ). В общем, нужно запастись терпением и хорошо разобраться в процессе либо, опять же, прибегнуть к помощи консультантов.

Забить. Самый заманчивый вариант. ФНС сама исключает фирму из ЕГРЮЛ в одном из случаев:

В течение года компания не сдаёт отчётность и не совершает операций по счетам.

В ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения о компании, например об адресе, и ФНС об этом знает.

В такой ситуации никаких документов подавать не нужно, ФНС опубликует своё решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ и будет ждать возражений три месяца, если никто не возражает, то фирма будет ликвидирована (статья 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Но обратите внимание на риски.

Во-первых, если компания не сдаёт отчётность или не предоставляет в ФНС актуальную информацию, то директора штрафуют (статьи 14.25, 15.5, 15.33.2 КоаП). Получается, пока вы ждёте, что пройдёт год, вам могут выставить несколько штрафов. ФНС хорошо следит за этим, поэтому я бы не стал рассчитывать на авось.

Во-вторых, могут запретить на три года руководить и быть участником компании, если при ликвидации остались долги перед бюджетом или в ЕГРЮЛ зафиксированы недостоверные сведения (статья 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). В общем, этот вариант — игра с огнём, будьте осторожны.

Итого:

Продать — выгодно и быстро.

Ликвидировать — правильно, но сложно.

Забить — просто, но рисково.

Уехать отдыхать

Предлагает менеджер Aviasales Юлия Рязанова.

Если задача — резко поменять жизнь и куда-то отправиться в путешествие, я бы посоветовала Бали. Во-первых, здесь легко найти увлечение на любой вкус — сёрфинг, дайвинг, йога, хайкинг, тусовки с «цифровыми кочевниками» или волонтёрские программы, где нужно ухаживать за морскими черепахами.

Во-вторых, разнообразный климат и природа заставят остаться как минимум ещё на две-три недели.

А в-третьих, такая поездка может оказаться очень и очень недорогой. Благодаря прямым рейсам авиакомпании «Россия» теперь на остров можно добраться без пересадок и всего за 40 тысяч рублей туда-обратно с вылетом из Москвы.

Кстати, в обратную сторону билет будет стоить минимум 30 тысяч, поэтому лучше сразу определиться с датами и купить билеты в обе стороны.

Сюда же прибавьте 40 тысяч рублей за двухнедельное проживание в вилле с собственным бассейном и превосходными оценками на Airbnb. Остального с лихвой хватит на аренду скутера, питание и развлечения — и кажется, даже ещё останется.

Если хочется по-прежнему чего-то невероятного, но более привычного, то обязательно нужно полететь в Португалию. Вкусно, красиво и недорого так, что снова можно почувствовать себя царём.

Только из Москвы лететь не 12,5 часов, как на Бали, а всего шесть. К тому же португальцы отлично говорят по-английски, в отличие от соседей-испанцев, поэтому языковых проблем не будет.

Ещё в этой стране очень много иммигрантов из Украины и России, а значит, ещё меньше проблем с изъяснением и поиском компании. Среди занятий здесь снова сёрфинг, а ещё гольф, экотуризм в национальных парках, дегустационные туры по виноградникам и бесконечные карнавалы.

Что касается цен, то авиабилеты на прямой рейс из Москвы в Лиссабон стоят от 27 тысяч рублей с учётом багажа и перелётом туда-обратно.