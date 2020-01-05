Цели в жизни — почему это важно: опыт продакта

Продакт платформы для создания чатботов Chatfuel Саша Мемус написал для vc.ru вторую колонку о том, как он экспериментировал с определением жизненных целей и почему это важно.

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​Я на конференции F8 в Сан Хосе

Три года назад я написал колонку про то, как задать цели в жизни. В ней было описано пять шагов. Два из них (аудит желаний и табличка с целями) — развернуто и по делу отвечали на заявленный в заголовке статьи вопрос «как задать цели». Я сам продолжаю ежегодно проводить аудит желаний, обновлять табличку с целями и ставить под ней свой автограф. И это даже как-то работает.

Остальные три шага в колонке (планирование, утренняя рутина и рефлексия) я добавил абсолютно зря, потому что они отвечали на другой вопрос — «как этих целей достигнуть», и, чего уж там, полноценной методичкой по проджект-менеджменту не являлись.

За три года колонка набрала 125 тысяч просмотров и стала самым моим популярным текстом эва. Но мне искренне непонятно, почему.

Да, в колонке есть неплохой ответ на вопрос «что делать» и так себе ответ на вопрос «как это делать». Но в ней нет ответа на главный и куда более интересный вопрос: «почему это важно».

Я вижу в предложенном мной подходе три большие проблемы. Давайте разбираться.

Проблема 1: способны ли мы сформулировать свои желания?

Аудит желаний (aka 100 стикеров) — нормальный способ поглубже забраться в свое подсознание и понять, что там лежит. На выходе получится список поинтереснее, чем если просто по-быстрому накидать десять целей из головы. Но после упражнения появится искушение назвать все желания на стикерах своими.

Важно понимать, что большинство из них все еще чужие. Как же так получилось?

Во-первых, обратимся к мыслям философа Рене Жирара. Рене утверждал, что если люди что и умеют хорошо, так это мимикрировать. Это делает нас Homo Sapiens: мы намного лучше других видов умеем учиться, наблюдая и копируя других людей. И точно так же, через копирование, мы учимся хотеть и желать.

По мере того как мы растем и наблюдаем за другими людьми, мы понимаем, чего мы должны хотеть. Нет такой последовательности ДНК, которая заставляет нас хотеть новые шумоподавляющие наушники Sony. При этом наше сознание вполне себе запрограммировано на желание быть кем-то. Или через метафору копирования: быть как кто-то.

Нам нравится другой человек → мы хотим быть как он → а у него есть наушники Sony → и вот мы уже тоже их хотим. Это касается не только вещей, но и всех действий вообще. И Ким Кардашьян нагло этим пользуется.

Жирар называет такую модель поведения «миметическое желание» — то есть желание посредством подражания. И дальше отлично объясняет, как в современном мире этот механизм работает нам же во вред.

В мире, где жизнь любого человека доступна в сторис Instagram по одному клику, миметическое желание легко превращается в зависть. Так что в современном мире её становится все больше и больше.

Но моя проблема с такими желаниями в другом: копирование — нормальная тактика для обучения, но так себе тактика для формирования своих личных желаний. Получается, что большинство стикеров будут про желания, которые я у кого-то подсмотрел. А это уже не так интересно. Придется выкинуть половину стикеров.

Казаться хорошим крайне выгодно и для поиска романтического партнёра, и для поиска работы, и вообще. Просто сказать людям, что ты хороший, не работает — сказать может и Дарт Вейдер. Поэтому люди инвестируют много времени и ресурсов на создание сигналов этой самой хорошести.

Ну вот если я вам просто скажу, что я хороший человек? Что-то не верится. А если я скажу, что я буддист? Кажется, уже получше. А если я расскажу, что раз год я езжу на десятидневный ретрит по медитации? Как будто моя хорошесть еще немного подросла. Зачем бы ещё я терпел десять дней боль в спине, отсиженную задницу и невыносимую скуку наблюдения за дыханием?

Вообще, я тут немного упростил для примера. Так-то Миллер говорит не только про хорошесть, а про любые сигналы вида «я свой» (возможно, я не такой уж хороший человек, если так нагло подгоняю цитаты).

В итоге получается так, что люди тратят кучу времени на создание сигналов «я свой» вместо того, чтобы проживать свою жизнь. Выбирают не то, что им действительно важно, а то, что громче всего заявит миру «я классный». И начинается своеобразная гонка вооружений в создании таких сигналов и инструментов их точной оценки (чтобы отделить сильные сигналы от просто шума).

Если через эту призму посмотреть на 100 стикеров, то придётся выкинуть и оставшуюся половину. Как и эту колонку. Ведь я не уверен, что пишу её, потому что мне от этого прикольно, а не потому что это социальный сигнал.

Проблема 2: получится ли из желаний непротиворечивый набор целей?

Допустим, вы собрались и смогли придумать новые идеи и мечты только для себя. Или вы ок с тем, что они не супероригинальны, вам хочется — ну и ладно. И вот вы пытаетесь выбрать из них шорт-лист. Отобрать те немногие, что войдут в документ с целями (иначе где ставить свой автограф?).

Тут возникает следующая проблема: скорее всего список целей получился противоречивый. Почему так? Первым на этот вопрос попробовал ответить великий грек Платон.

У него была своя проблема: он не мог смириться с тем, что Афины казнили его учителя Сократа. Это был значимый конфликт для Платона, потому что он любил и Афины, и Сократа. Но его возлюбленные договориться не смогли.

И тогда Платон предложил новую модель сознания. Он предположил, что внутри каждого человека в постоянном конфликте живут три субличности: Человек, Лев и Монстр.

Человек символически находится в голове. Он думает, владеет логикой, способен рационально мыслить. Он индивидуалистичен. Лев расположен в груди и ориентирован на общество. Он делает что-то во благо других людей. И наконец Монстр (в оригинале — многоголовое чудище наподобие гидры) расположен в животе. Этот Монстр все время чего-то хочет, у него постоянно разыгрывается аппетит. И он хочет это получить здесь и сейчас.

Так вот, по логике Платона, Человек, Лев и Монстр видят мир по-разному и постоянно конфликтуют. Например, Монстр видит на фудкорте большой кусок торта и начинает вопить: «Съешь его! Немедленно! Прямо сейчас! Хочу!». На что Лев возражает: «Не, так я наберу лишний вес, что подумают люди в моем офисе?». И тоненьким голоском Человек пытается: «Я уже потратил все деньги на видеоигры и только что пообедал. И вообще, колонка на vc.ru не готова».

Похожее деление психики на три субличности позже описывал и Фрейд. И с тех пор концепция внутреннего конфликта субличностей крепко засела в современной психологии/терапии. Внятного решения этой головоломки я пока не видел.

Платон предлагал выстроить свою жизнь так, чтобы Человек дрессировал Льва, а Лев усмирял Чудовище. Вот только, как по мне, это больше похоже на выбор победителя в сражении, чем на настоящее решение проблемы. Мои цели отобраны вполне себе в духе Платона (с Человеком во главе), но это вовсе не оптимальное решение. И цели конфликтуют между собой.

Проблема 3: почему достигать цели — это вообще хорошо?

Ну ладно, допустим, вы каким-то магическим образом избавились от всех внутренних конфликтов и смогли загнать свои цели в рамки (pun intended). Дальше остается уже только тактика и вот этот скучный проджект-менеджмент (оцените, что изначально глагол project означать «бросать», и это вообще древняя метафора от первых охотников с копьями). Получается, бери и делай. Достигай.

Стандартный подход довольно простой: чтобы осуществить проект, разбейте его на понятные и достижимые шаги. Ну например, я поставлю себе SMART-цель «накопить к концу года 600 тысяч и купить машину».

Красота же: дедлайн есть, копить нужно по 50 тыяч в месяц (пора переходить на макароны и сосиски) — и будет через 12 месяцев машина. Но есть проблема: от этого может стать только хуже.

Во всей индустрии личного успеха есть неозвученное предположение, что после достижения целей вам станет лучше, чем было до. Но цели по определению можно задать только для каких-то материальных вещей и задач, они не помогают ответить на экзистенциальные вопросы. А ведь материалистичные цели не могут принести счастья, зачем тогда вообще их ставить?

Первым это противоречие заметил Будда. Его отцу предсказали, что Гаутама станет или великим правителем или великим пророком. Отец хотел правителя. И посадил Будду во дворце, где окружил его роскошью и спрятал все источники страданий: старость, болезни, смерть.

Ну в общем, технически Гаутама достиг всех целей в этом Дворце (давайте сразу примем, что Дворец — это просто метафора). А потом Будда как-то сбежал из Дворца и увидел на улице болеющих, стареющих и даже мертвых людей. И долго удивлялся и не мог понять, что эти люди сделали не так. А потом понял, что это ждет и его, и никакой Дворец не спасет.

После этого жить во Дворце он уже больше не смог — наступило разочарование (английское слово disillusionment лучше передает смысловой оттенок: для Гаутамы разрушилась иллюзия). И тогда Будда создал Великое Отречение.

Этот миф про Будду показывает важное различие между двумя режимами жизни: having mode & being mode (режим обладания и режим бытия). И они никак не пересекаются, хотя маркетинг пытается нас убедить в обратном.

Вспомните любую рекламу пива. В ней показывают счастливых улыбающихся людей (режим бытия), пытаясь убедить купить бутылку с алкоголем (режим обладания). Вот только обладание этой бутылкой (и даже её выпивание) никак не смогут привести к состоянию, показанному в рекламе.

По сути, вся реклама пытается нас запутать относительно двух режимов жизни и выдать один из них за другой. Но они не взаимозаменяемы.

В случае с целями мы сами занимаем роль маркетингового агентства. И вместо текущей реальности продаем себе образ лучшего будущего (того, где цели будут достигнуты). Но поскольку цели приведут только к тому, что мы станем больше иметь, то по сути ничего не изменится.

Из современников лучше всего про это писал Фромм, который так и назвал одну из своих книг «Иметь или быть?». Процитируем самого Фромма: «При существовании по принципу обладания отношение к миру выражается в стремлении сделать его объектом владения, в стремлении превратить все и всех, в том числе и самого себя, в свою собственность».

Звучит страшно. Ну то есть как самый настоящий продакт менеджмент.

Короче

Ставить и достигать цели — само по себе довольно бессмысленное занятие. Тем более, что все равно свои мечты мы заимствуем извне. А внутренние противоречия и конфликты легко разрешаются только на бумаге.

Кажется, единственный путь — это научить себя переключаться из режима обладания в режим бытия. Для этого я собрал короткий и бесплатный вебинар «Практики осознанности». Там есть (уже слишком длинный) лист ожидания. Записывайтесь скорее!