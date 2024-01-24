Карьера
Евгения Евсеева

Разработчик ПО SAP запланировал реструктуризацию, которая затронет до 8000 сотрудников — часть уволят, часть переобучат Статьи редакции

Компания хочет сосредоточиться на внедрении ИИ, что потребует оптимизации штата.

  • Немецкая компания объявила, что в 2024 году проведёт реструктуризацию бизнеса. SAP хочет сосредоточиться на ключевых областях, в которых может расти — в том числе ИИ.
  • Для этого SAP перестроит операционные процессы, чтобы увеличить свою эффективность за счёт ИИ и «подготовиться к росту выручки в будущем».
  • Компания хочет, чтобы будущим потребностям соответствовали также «её навыки и ресурсы». Поэтому реструктуризация заденет до 8000 рабочих мест — примерно 7% от штата в 108 тысяч человек.
  • При этом разработчик ожидает, что к концу 2024-го количество сотрудников не изменится: по планам компании, из 8000 человек часть переобучат нужным навыкам, часть — переведут на другие должности, ещё часть уволят, но вместо них наймут новых людей.
  • Расходы на реструктуризацию SAP предварительно оценивает в €2 млрд: основную часть из них компания отразит в отчёте за первую половину 2024-го. Какие именно подразделения затронут изменения и сколько людей в итоге хотят уволить — компания не раскрывает.

#новости #sap #увольнения

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37 комментариев
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 Подментованный кот

Очередные ковровые сокращения в цветущем саду. Жду комменты какие жирные пособия они получат и как у них фсё будет хорошо.

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Magistr Architecture

Ну у них то точно все неплохо будет. По крайне мере, САПу дешевле их не увольнять, а переобучить часть и платить дальше, по крайней мере, некоторое время. Ибо суровое немецкое законодательство потребует больших расходов.

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k3rch

Суровое немецкое законодательство не распространяется на их бизнес в США, Индии, Китае и многие другие страны.

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Владимир Орехов

Мировое агентство Блумберг пишет что Германия в глубоком кризисе, поэтому там идут сокращения и урезание льгот. Волнения фермеров перекинулись на Францию, в Словакии предприятия на грани банкротства, в Швейцарии тоже закрываются производители энергетического оборудования. Санкции работают.

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Илларион Колесников

ИИ захватывает мир

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Пружинный ревербератор

ИИ все больше и больше похож на пузырь (в любом случае - пока), как когда-то было с доткомом

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умный человек

ИИ все больше и больше похож на пузырь (в любом случае - пока), как когда-то было с кондомом

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mirge

Старпёры в сап наконец-то узнали новое слово

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Андрей Комягин

До сих пор не понимаю как это древнее говно мамонта под названием САП еще плавает)) это же тихий ужас

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Владимир Орехов

Увы немцы не лидеры в программных продуктах и IT. Сколько юзал ихние продукты. всё какое то громоздкое, запутанное и вычурное в стиле 00-х годов. И стоит тонны денег.

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Вадим Д.

Высвобождение сотрудников! Неповадно из РФ уходить будет! 146% всё из-за этого, а, якобы, ИИ — отмазка.

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Alexander

.

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Evgeny

А что случилось?

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Никита

Лица 1с имаджинируйте ?

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Mikhail

1с это не альтернатива в общемировом масштабе, скорее красивый интерфейс простой бд с локальной логикой, не сравнивайте
И штат у них, аки гласит Википедия - 1100человек

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Никита

Ну, как минимум изначально задумывалась, а учитывая что каждый третий клиент с сап пытается переехать на рельсы 1с, я уже и не знаю).

А так текст шутки ради)

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Mikhail

С красивым интерфейсом я конечно поспешил, от него веет 90х 😂

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Никита

Не сказал бы что сап визуально ©уенный)

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John Smith

Ты интерфейс сап то посмотри.
Нахрена в ерп системе красивый интерфейс? Главное что б понятно и логично было.

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Пружинный ревербератор

А им-то что?

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Bolt Thrower

Кто там кричал, что ИИ не заберет рабочие места?

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Пружинный ревербератор

Он и не заберет, перечитай статью внимательнее

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Ekaterina Semenova

Часть заберет.

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Пружинный ревербератор

Интересно, какие по вашему мнению специальности может полностью забрать ИИ в обозримом будущем?

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Mikhail

Практически любой линейный персонал, где можно описать все с помощью цифр

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Ушлый продаван

Пружинные ревербераторы например вполне удачно заменили цифровыми )

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Mikhail

Часть уволят, но вместо них наймут новых людей

Че они там курят?)

Или это сложности перевода

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Андрей Захаров

В этом ничего необычно как раз и нет.
Уволят из неперспективных направлений, которые точно пустят под нож, а наберут в новые направления людей с новыми навыками.

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Mikhail

Ну так то оно и так сейчас везде происходит)

Бухгалтерию уже режет ЭДО, к примеру

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artemiyspb .

Причем тут количество бухгалтеров и ЭДО?

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Невкусно и грустно

На зп ниже запросто

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Александр Кайт

Ничоси

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debil
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Забыл Эмейлов

Сообщение удалено

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Zamir Saidov

Балобольство какое-то. Режут расходы, неважно под каким соусом. Хоть не под Рождество уволят, как меня.

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Невероятный Блондин

Как же страшно быть кожаным мешком в наше время

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Uuno Turhapuro

...«подготовиться к росту выручки в будущем» - отличная формулировка, записал в блокнотик для разговора с инвесторами, если будут ныть, где деньги.

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34 комментария
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