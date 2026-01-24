Серебро впервые преодолело отметку в $100 за унцию

Золото также торгуется около рекордных значений. Источник: BloombergНа 24 января 2026 года стоимость унции серебра составляет $103,15. С начала 2026-го цена драгоценного металла выросло более чем на 40%, пишет Bloomberg. Золото также обновило исторический максимум и приблизилось к отметке в $5000 — сейчас оно торгуется по $4988 за унцию.Интерес инвесторов к драгметаллам усилился на фоне неопределённости в денежно-кредитной политике, геополитической напряжённости и ослабления доллара, отмечает издание.Серебро играет ключевую роль в мировой промышленности — одним из главных потребителей металла остаётся солнечная энергетика, подчёркивает Bloomberg. При этом рост цен заставляет некоторые компании снижать использование серебра.Платина, цены на которую тоже поддерживаются сильным промышленным спросом, также обновила исторический рекорд и торгуется по $2797 за унцию.#новости