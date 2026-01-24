Популярное
Данила Бычков

Серебро впервые преодолело отметку в $100 за унцию

Золото также торгуется около рекордных значений.

Источник: Bloomberg
  • На 24 января 2026 года стоимость унции серебра составляет $103,15. С начала 2026-го цена драгоценного металла выросло более чем на 40%, пишет Bloomberg. Золото также обновило исторический максимум и приблизилось к отметке в $5000 — сейчас оно торгуется по $4988 за унцию.
  • Интерес инвесторов к драгметаллам усилился на фоне неопределённости в денежно-кредитной политике, геополитической напряжённости и ослабления доллара, отмечает издание.
  • Серебро играет ключевую роль в мировой промышленности — одним из главных потребителей металла остаётся солнечная энергетика, подчёркивает Bloomberg. При этом рост цен заставляет некоторые компании снижать использование серебра.
  • Платина, цены на которую тоже поддерживаются сильным промышленным спросом, также обновила исторический рекорд и торгуется по $2797 за унцию.

