Nebius Group Аркадия Воложа предупредила держателей опционов из России о необходимости продать их до 19 января 2025 года — Forbes

Для сделки продавцу потребуется банковский счёт за пределами России и Беларуси.Компания Nebius Group, основанная Аркадием Воложем на базе бывших активов «Яндекса», сообщила участникам мотивационной программы из России о необходимости продать опционы до 19 января 2025 года, следует из письма компании, с которым ознакомилось Forbes.Критерии по отнесению держателей опционов к лицам, связанным с Россией, установила австралийская Computershare, которая управляет мотивационной программой Nebius через платформу EquatePlus.Продать акции должны будут участники программы, которые получили бумаги после 16 декабря 2022 года и «постоянно или временно» проживают в России. При этом для сделки продавцу нужен банковский счёт за пределами России и Беларуси.После истечения срока «возможности исполнить и держать опцион не будет», говорится в письме. Владеть акциями на счёте, который принадлежит связанному с Россией лицу, запрещено.На конец третьего квартала 2024 года сотрудникам Nebius принадлежали опционы на покупку 0,8 млн акций со средневзвешенной ценой реализации $40 за штуку, отмечает Forbes. На 6 декабря рыночная стоимость акций компании была на 8% ниже этого уровня.Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса», полностью вышла из состава акционеров группы и переименовалась в Nebius Group в июле 2024 года. Компанию возглавил сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.Основой компании стала Nebius — бывшая международная часть облачного бизнеса «Яндекса». Также в группу вошли Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центры в Финляндии.Ключевая идея бизнеса — создание инфраструктуры для ИИ. Например, в сентябре 2024-го компания запустила во Франции коммерческий дата-центр для ИИ с процессорами от Nvidia.В октябре 2024 года Nasdaq возобновила торги акциями бывшей Yandex N.V. (под тикером NBIS) после приостановки в 2022 году. #новости #nebius
А мы нашим подписчикам продлили сроки продажи опционов до 8 марта 2026-го года
локация сменилась, методы остались
Уведомление было в 22 году, более чем достаточно.
Naebus