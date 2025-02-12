Инвесткомпания ERA Capital вложила 1,5 млрд рублей в разработчика систем «умного» дома Rubetek

Часть денег пошла на выкуп 45% акций у ПИК, другую предоставят в виде кредита.ERA Capital, которая принадлежит бывшей владелице онлайн-кинотеатра Okko Екатерине Лапшиной, инвестировала 1,5 млрд рублей в разработчика систем «умного» дома Rubetek, выкупив долю девелопера ПИК, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости».Инвесткомпания в результате сделки получила 45% акций. Столько же у основателя и гендиректора Rubetek Антона Мальцева. Ещё 10% принадлежит фонду «Основа капитал» Александра Бабаева.Часть суммы ERA Capital предоставит разработчику в виде кредита. Его размер и другие подробности о структуре сделки стороны не раскрыли.Деньги Rubetek планирует потратить на дальнейшую локализацию производства, расширение линейки и географии присутствия в регионах России.Одна из ключевых тенденций на рынке систем «умного» дома — это их интеграция уже на этапе проектирования новостроек, говорят опрошенные «Ъ» эксперты. По их словам, направление может быть привлекательным для инвесторов из-за повышения доступности технологий и развития ИИ. Среди рисков — замедление темпов роста рынка недвижимости.Фото «Ведомости» Rubetek работает с 2010 года. Компания производит системы «умного» дома, в том числе пожарные сигнализации, домофоны, счётчики и камеры видеонаблюдения. В 2019-м она начала производить устройства на собственном предприятии в Орле.Выручка головной компании АО «Рубитек Холдинг» не раскрывается. Она владеет единственной дочерней структурой — ООО «Рубетек рус», выручка которой в 2023 году, по данным «Контур Фокуса», составила 2,3 млрд рублей, чистый убыток 253,2 млн рублей.#новости #rubetek
Пользуюсь этими поделием. Китай дешевле, качественнее и инфраструктура рабочая.
Зачем тогда пользуетесь?
Так это не вложила. Это - выкупила долю, смена мажоритарного собственника.
Сам объект продажи вряд ли что-то получит от сделки
Абсолюно бесперспективный бизнес - все можно купить на Алики в разы дешевле, а у Rubetek нет даже видения куда развиваться дальше
С аликом только есть беда в виде гарантии
А с каких пор кредит называют "вложением"?
Почему это направление кажется таким перспективным для инвесторов... Кто как, но я бы точно не хотел жить в доме, который тебя не впустит при технических неполадках, еще и кучу денег за это отдать надо